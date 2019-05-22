Только без шума: уникальные особенности летней шины Viatti Bosco H/T

На первый взгляд, эта линейка шин могла бы еще подождать. Для владельцев кроссоверов у Viatti есть опробованная летняя модель Bosco A/T, которая поставлялась в качестве шины первой комплектности на российские заводы Volkswagen, да и была востребована в розничных продажах. Ведь, как правило, целевая аудитория Viatti Bosco A/T консервативна. Она ценит, прежде всего, надежность и прочность, которых у этой шины не занимать.

Тем не менее, этой весной в шинных магазинах неожиданно появилась модель Viatti Bosco H/T. Официального представления шины журналистам пока не было, но некоторую информацию порталу «Автовзгляд» открыли в ТД «Кама», который в этом году отпраздновал свое 20-летие.

Взлет спроса на кроссоверы в России продолжается не первый год. И если поначалу во главу угла ставились требования к проходимости и вседорожности такого автомобиля, то сегодня в числе приоритетов появился и комфорт. Немалая его доля ложится на шины, которые должны быть малошумными, а также поддерживать высокую скорость движения.