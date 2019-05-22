Только без шума: уникальные особенности летней шины Viatti Bosco H/T

Несколько лет назад руководство KAMA TYRES анонсировало обновление модельного ряда Viatti в 2019 году. По логике потребителя, первыми обновляются шины для легковушек, но в компании решили по-другому, сосредоточившись на кроссоверно-внедорожном сегменте.
На первый взгляд, эта линейка шин могла бы еще подождать. Для владельцев кроссоверов у Viatti есть опробованная летняя модель Bosco A/T, которая поставлялась в качестве шины первой комплектности на российские заводы Volkswagen, да и была востребована в розничных продажах. Ведь, как правило, целевая аудитория Viatti Bosco A/T консервативна. Она ценит, прежде всего, надежность и прочность, которых у этой шины не занимать.
Тем не менее, этой весной в шинных магазинах неожиданно появилась модель Viatti Bosco H/T. Официального представления шины журналистам пока не было, но некоторую информацию порталу «Автовзгляд» открыли в ТД «Кама», который в этом году отпраздновал свое 20-летие.
Взлет спроса на кроссоверы в России продолжается не первый год. И если поначалу во главу угла ставились требования к проходимости и вседорожности такого автомобиля, то сегодня в числе приоритетов появился и комфорт. Немалая его доля ложится на шины, которые должны быть малошумными, а также поддерживать высокую скорость движения.
Приоритетное появление Viatti Bosco H/T и стало ответом на повышенные запросы автовладельцев. Шина позиционируется как летняя с уникальным дорожным рисунком протектора. Специалисты KAMA TYRES обещают снижение расхода топлива, а также отличную устойчивость как на сухом, так и на мокром асфальте.
И все же основная особенность Viatti Bosco H/T почти несвойственная кроссоверным шинам среднего ценового сегмента — малошумность. Как нам пояснили, при создании этой модели была применена фирменная технология, суть которой — в особом рисунке протектора. Его элементы размещаются в строгой последовательности по окружности шины.
Блоки в пятне контакта чередуются особым образом, уменьшая резонансные воздушные потоки, из-за которых и возникает пресловутый шумовой эффект. Более того, рассчитанная разнонаправленность канавок и ламелей шины дополнительно повышает акустический комфорт за счет программированного движения воздуха по элементам рисунка.
В то же время столь лаконичный рисунок протектора ни в коей мере не нарушает сцепных свойств новой шины, а наоборот делает ее более устойчивой, в частности, при скоростном маневрировании.
Еще одно новшество — технология, которая повышает окружную жесткость шины, за счет специально оптимизированных усилений между основными элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах. Чем она выше, тем лучше курсовая устойчивость автомобиля при прямолинейном движении, тем стабильнее он ведет себя, опять же, при перестроениях.
Если говорить просто, то между основными элементами протектора: канавками, блоками — сделаны специальные конструкционные усиления-связки. По сути это позволяет использовать более мягкие резиновые смеси, при сохранении общей жесткости конструкции.
В остальном же, многое из примененного в новинке заимствованно у проверенных легковых моделей шин, выпускаемых KAMA TYRES. В частности, технология VSS — переменной жесткости боковины помогает шине адаптироваться под дорожное покрытие: эффективно компенсировать удары и сохранять форму в скоростных поворотах. Hydro Safe — способствует быстрому удалению воды из пятна контакта. На управляемость влияет технология HighStab — модель имеет жесткое центральное ребро и усиленные продольные ряды шашек.
Планируется, что к концу года на рынке появится весь торговый ассортимент линейки Viatti Bosco H/T, состоящий из 17 типоразмеров с посадочным диаметром от 16 до 19 дюймов.