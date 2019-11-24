Зимний тест шин Viatti Bosco S/T для кроссоверов и внедорожников: уверенный комфорт

Возможность протестировать зимние шины от Viatti возникла, можно сказать, спонтанно. Еще в начале нынешней осени выяснилось, что на редакционном Santa Fe Classic уже основательно износились всесезонные покрышки, на которых кроссовер бессменно откатал последние три года. Естественно, перед тест-редакторами встал вопрос замены обувки, который после непродолжительного обсуждения был решен в пользу нешипованных шин Viatti Bosco S/T типоразмера 235/60 R16.

Напомним, что серийно эта зимняя модель выпускается уже пять лет, и за этот период уже успела собрать массу положительных отзывов в Рунете. Что, в общем, неудивительно, учитывая специфику данных покрышек — Bosco S/T специально проектировались под такой популярный на нашем рынке класс автомобилей, как кроссоверы и внедорожники.

При разработке шин учитывались как специфика наших климатических условий, так и особенности российских дорог.

В итоге кроссоверная версия шин приобрела усиленный каркас и развитый рисунок протектора, что позволяет использовать ее как на зимних дорогах общего пользования, так и на «умеренном» бездорожье.