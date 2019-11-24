Зимний тест шин Viatti Bosco S/T для кроссоверов и внедорожников: уверенный комфорт

Возможность протестировать зимние шины от Viatti возникла, можно сказать, спонтанно. Еще в начале нынешней осени выяснилось, что на редакционном Santa Fe Classic уже основательно износились всесезонные покрышки, на которых кроссовер бессменно откатал последние три года. Естественно, перед тест-редакторами встал вопрос замены обувки, который после непродолжительного обсуждения был решен в пользу нешипованных шин Viatti Bosco S/T типоразмера 235/60 R16.
Напомним, что серийно эта зимняя модель выпускается уже пять лет, и за этот период уже успела собрать массу положительных отзывов в Рунете. Что, в общем, неудивительно, учитывая специфику данных покрышек — Bosco S/T специально проектировались под такой популярный на нашем рынке класс автомобилей, как кроссоверы и внедорожники.
При разработке шин учитывались как специфика наших климатических условий, так и особенности российских дорог.
В итоге кроссоверная версия шин приобрела усиленный каркас и развитый рисунок протектора, что позволяет использовать ее как на зимних дорогах общего пользования, так и на «умеренном» бездорожье.
Безусловно, перед тем, как выйти на рынок, все модификации зимних шин Bosco многократно тестировались на заводских и зарубежных испытательных треках, том числе и на всемирно известном заполярном шинном полигоне в Ивало (Финляндия), где, кстати, не раз бывали и тест-пилоты портала «АвтоВзгляд». По оценкам ряда международных экспертов, проводивших там сравнительные испытания зимних шин, модели Viatti Bosco стабильно демонстрируют весьма неплохие показатели в своем сегменте, причем в ряде дисциплин регулярно занимают лидирующие позиции.
Нас же, по понятным причинам, прежде всего интересовали ходовые возможности шин Bosco S/T в реальных условиях, поскольку основными испытательными «трассами» для них стали улицы столицы и загородные дороги ближнего Подмосковья. Как известно, в Центральном регионе нынешний осенне-зимний сезон с самого начала отличается завидным непостоянством погоды.
Однако это сыграло нам на руку и позволило оценить эксплуатационные качества покрышек на самых разных типах зимних покрытий — на мокром или обледенелом асфальте, на заснеженной дороге, «разбавленной» обширными наледями, на слякотной снежной каше…
Что же можно сказать о ходовых качествах шин? Прежде, чем мы дадим ответы на этот вопрос, стоит вкратце сказать о некоторых технологиях, реализованных при их создании. Прежде всего, речь пойдет о технологии Hydro Safe V, повышающей сопротивление аквапланированию. Это важное качество обеспечивается развитой системой пересекающихся (по всей площади протектора) широких продольных и поперечных канавок, благодаря чему снежная каша и вода быстро удаляются из пятна контакта шины с дорогой, обеспечивая тем самым надежное сцепление с дорожным покрытием.
Согласитесь, что в мегаполисе, где зимой в снегопад многие уличные трассы часто превращаются в сплощное мессиво из воды и снега, отмеченные выше свойства шин Bosco S/T оказываются поистине бесценными. Даже в этих непростых условиях шины при торможении держат дорогу очень неплохо, позволяя водителю довольно точно предсказать тормозной путь. На плавных виражах поведение покрышек тоже понравилось — как показала практика, на Bosco S/T можно уверенно (но без «драйверского» фанатизма) проходить заснеженные изгибы дороги.
Что касается езды по промерзшим лужам и обледеневшему асфальту, то и здесь поведение Bosco S/T оказывается вполне предсказуемым, при условии, конечно, что вы постоянно контролируете скорость. Очевидно, что излишняя торопливость при движении по ледовому покрытию ни к чему, особенно при движении в плотном транспортном потоке.
К слову, несмотря на относительно мягкое начало зимы, мы успели опробовать шины и на одном из участков заснеженной загородной грунтовки.
Впрочем, сам снег на ней был только в начале заездов, потом в местах интенсивных разгонов и торможений стал появляться ледок. Оказалось, что здесь Bosco S/T ведет себя в разгоне неплохо, причем, если это делать с небольшой пробуксовкой, сильного падения тяги не происходит, так как у протектора хорошо срабатывает эффект самоочистки.
В целом же движение по зимней грунтовке можно оценить как вполне достойное, что, на наш взгляд стало возможным благодаря фирменной технологии VRF (переменная жёсткость боковины). Суть ее в том, что шина как бы адаптируется к покрытию, что не только повышает сцепление покрышки с дорогой, но и значительно смягчает переходы через стыки, ямки и другие небольшие препятствия.
Отдельно стоит отметить комфортность езды на шинах Viatti Bosco S/T — c ними даже на бездорожье ощущается характерная мягкость хода автомобиля. Важно, что данное качество обеспечивается при сохранении высокой курсовой устойчивости, а также требуемых тормозных и сцепных показателей. И, если вкратце подвести итог, то, в общем и целом, мы остались довольны первыми результатами практического тестирования шин Bosco S/T.
В дальнейшем, уже по завершении зимнего сезона, тест-редакторы портал «АвтоВзгляд» планируют провести контрольные замеры для оценки износостойкости протекторов этих покрышек. Но уже сейчас мы можем сделать вывод: Viatti Bosco S/T — это вполне достойный вариант зимней обувки для тех автомобилистов, которые подбирают сезонные шины для своих кроссоверов или внедорожников.