Автовладельцев запугивают дефицитом зимних шин: правда или фейк?

Что говорят продавцы? Буквально следующее: границы закрыты, валюта подорожала, поэтому покрышек, сделанных за рубежом, очень и очень мало — «импорта» на всех не хватит. Дескать, хватай скорее, пока есть, что хватать! А если потом «дефицит» все-таки привезут, он будет стоить совершенно неподъемных денег… Да и когда это будет? Границы же закрыты! (И далее по кругу, пока клиент не схватит комплект зимних шин).
На самом деле это не более, чем «развод» ушлых торговцев. Границы закрыты только для туристов, а ввоз товаров не останавливался. Конечно, ценники на свежие партии будут другими: в начале года доллар стоил 61 рубль, а сейчас — почти 78. Вот только крупные продавцы заполяют склады задолго до начала сезона, поэтому теоретически переписывать прайсы им не надо — шины-то куплены по старому курсу. Хотя многие, конечно, захотят заработать на этой ситуации…
Портал «АвтоВзгляд» опросил несколько представительств шинных компаний. Во всех нам заявили, что дефицита моделей заграничного производства нет, и в обозримом будущем не предвидится. Что только подтверждает нашу гипотезу: продавцы нагло врут, дабы клиент сделал покупку поскорее. А спекуляции на теме дефицита нужны, чтобы посетитель магазина не отправился сравнивать цены в соседнюю точку: здесь-то все модели есть в наличии, а в другой шинном центре «заграницы» может не быть!
Между тем, российскому покупателю можно вообще не волноваться по поводу «импорта». Самую ходовую продукцию уже давно делают в России. Это как с автомобилями: хочешь завалить рынок своими моделями — занимайся локализацией производства. Вот шинники и занялись. В Воронеже и Кирове делают Pirelli, в Подмосковье — Michelin, в Липецке — Yokohama, в Нижнекамске — Viatti, во Всеволожске — Nokian, в Ульяновске — Bridgestone, а в Калуге — Continental.
В общем, без зимней резины мы точно не останемся, даже если закроют границы. Конечно, в шинах российского производства львиная доля компонентов имеет заграничное происхождение, так что курсы доллара и евро влияют на конечную цену. Но дефицита не будет! Как минимум, с самыми популярными моделями, которые делают отечественные заводы, точно. Скажем, вышеупомянутый Michelin делает в России сразу 5 моделей «шиповок» и «липучек».
Плюс ко всему, мы дополнительно обзвонили руководство трех больших шинных центров. Ни о каком дефиците покрышек боссы не слышали. Но аккуратно подтвердили, что их продавцы, дабы завлечь покупателя, часто выдают желаемое за действительное… особенно — в этом сезоне, когда многие вынуждены экономить, выбирая шины попроще (или вообще отказываясь от покупки свежего комплекта). Как говорится, не обманешь — не продашь.