Автовладельцев запугивают дефицитом зимних шин: правда или фейк?

Что говорят продавцы? Буквально следующее: границы закрыты, валюта подорожала, поэтому покрышек, сделанных за рубежом, очень и очень мало — «импорта» на всех не хватит. Дескать, хватай скорее, пока есть, что хватать! А если потом «дефицит» все-таки привезут, он будет стоить совершенно неподъемных денег… Да и когда это будет? Границы же закрыты! (И далее по кругу, пока клиент не схватит комплект зимних шин).

На самом деле это не более, чем «развод» ушлых торговцев. Границы закрыты только для туристов, а ввоз товаров не останавливался. Конечно, ценники на свежие партии будут другими: в начале года доллар стоил 61 рубль, а сейчас — почти 78. Вот только крупные продавцы заполяют склады задолго до начала сезона, поэтому теоретически переписывать прайсы им не надо — шины-то куплены по старому курсу. Хотя многие, конечно, захотят заработать на этой ситуации…