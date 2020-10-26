Почему крайне опасно покупать дорогие шины по дешевке

Сезонная смена покрышек зачастую наводит на мысль о необходимости смены «отходившего» уже комплекта. Нас с раннего детства учили готовить сани летом, так что лучшего времени для покупки обновки на теплый сезон, чем осень, казалось бы, не найти. Но «затоваренный» склад ныне редкость, продавцы закупают «впритык» и существенных дисконтов не найти даже в конце сезона. Увы и ах, такие времена. Народ начинает пробовать китайские поделки, разбирается с суббрендами и моделями для других рынков, нелегально завезенными в Россию, заново разгорается история с «наварками» и прочим творчеством. А ведь приличные шины известного производителя даже подержанными стоят немало — продавцы дают смешной дисконт в 10—15 процентов от цены новых, аргументирую ценообразование веским доводом «не хочешь — не бери», мол на такую «корову» покупатель найдется. Безысходность.
И тут «большой брат» подсовывает предложение, от которого начинают чесаться ладошки: именитый бренд, новая модель, самый свежий год выпуска! И пусть магазин совсем «зеленый», еще никому неизвестный, и отзывов по нему нет, и доставки нет. Зато, какая цена! Надо брать, пока дают, и не обращать внимания на некоторые шероховатости. Да, помещение темное, ничего не видать, продавцы какие-то необщительные, хмурые. Раскрутятся ребята, скоро все об этом магазине узнают, а пока они еще неизвестные — надо купить у них шины по самой низкой цене. Скорее бронировать и ехать забирать!
Уловка заключается в том, что покупая с большим дисконтом, отечественный потребитель всю свою требовательность и придирчивость обычно оставляет дома. Про дареного коня и зубы помните? Этим мошенники активно и пользуются, продавая некондиционный товар. Подержанные шины с малым износом и поддельной наклейкой? Берите выше, схема намного интереснее.
Хитрость заключается в том, что на любом шинном предприятии, коих в России и Восточной Европе немало, существует такое понятие, как брак. Где-то это несовпадение рисунка, где-то клеймо не пропечаталось, где-то со смесью «косякнули», а где-то и корд бракованный попался. Такие шины отбраковываются на ОТК и отправляются на переработку, которая, вот же чудо, происходит уже на другом предприятии силами выбранной путем тендера фирмы. Естественно, далеко не все идеальные на первый взгляд шины отправляются «под нож» — львиная доля списывается по бумагам и реализуется через рынки и небольшие магазинчики.
Конечно, производители в курсе такого положения дел и борются с проблемой: где-то бракованную шину прорезают насквозь, где-то вырезают кусок номера. В этих случаях мошенники вынуждены «доработать» товар перед продажей. Но иногда, «случайно», конечно же, брак вообще никак не отмечают. Человеческий фактор, виновный будет наказан. Так у потребителей оказываются покрышки, которые внешне ничем не отличаются от фирменных, выпущены на том же заводе со всеми атрибутами «фирмы». Только вот ездить на них нельзя: поврежденное колесо может в любой момент лопнуть, отправив машину прямиком в утиль.
Скупой платит дважды, поэтому выбирая себе новый комплект резины исходя из дисконта не стоит. Резина дешевле железа и точно дешевле человеческой жизни. Сейчас на отечественном прилавке есть множество вполне достойных предложений по умеренной цене: да, они уступают топовым производителям в аквапланировании, не столь цепки на скорости и могут быстрее изнашиваться. Но покупая шины в достойном магазине с известной историей и понятным реноме, подкрепленным отзывами реальных покупателей, можно гарантировать себе несколько лет безопасности и комфорта. А вот приобретение в подвале вряд ли переживет даже первый шиномонтаж. Вы ведь обратили внимание, что такие магазины никогда не предлагают услуги установки, а ближайший шинный сервис находится на серьезном удалении?