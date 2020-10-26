Почему крайне опасно покупать дорогие шины по дешевке

Сезонная смена покрышек зачастую наводит на мысль о необходимости смены «отходившего» уже комплекта. Нас с раннего детства учили готовить сани летом, так что лучшего времени для покупки обновки на теплый сезон, чем осень, казалось бы, не найти. Но «затоваренный» склад ныне редкость, продавцы закупают «впритык» и существенных дисконтов не найти даже в конце сезона. Увы и ах, такие времена. Народ начинает пробовать китайские поделки, разбирается с суббрендами и моделями для других рынков, нелегально завезенными в Россию, заново разгорается история с «наварками» и прочим творчеством. А ведь приличные шины известного производителя даже подержанными стоят немало — продавцы дают смешной дисконт в 10—15 процентов от цены новых, аргументирую ценообразование веским доводом «не хочешь — не бери», мол на такую «корову» покупатель найдется. Безысходность.

И тут «большой брат» подсовывает предложение, от которого начинают чесаться ладошки: именитый бренд, новая модель, самый свежий год выпуска! И пусть магазин совсем «зеленый», еще никому неизвестный, и отзывов по нему нет, и доставки нет. Зато, какая цена! Надо брать, пока дают, и не обращать внимания на некоторые шероховатости. Да, помещение темное, ничего не видать, продавцы какие-то необщительные, хмурые. Раскрутятся ребята, скоро все об этом магазине узнают, а пока они еще неизвестные — надо купить у них шины по самой низкой цене. Скорее бронировать и ехать забирать!