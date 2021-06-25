Какие вещи категорически нельзя оставлять в салоне автомобиля в жару

В жару наш организм особенно нуждается в жидкости, поэтому в машине мы перманентно возим с собой воду. И нередко — газированную. Именно газированные напитки в бутылках и банках могут под действием прямых солнечных лучей попросту взорваться. А это, сами понимаете, чем грозит интерьеру вашего авто.

Не менее, если не более опасным являются сосуды с воспламеняющейся жидкостью, а также зажигалки. Они молниеносно нагреваются на солнце и разлетаются, как граната после взрыва. В худшем случае, есть риск возникновения пожара. Похожая ситуация, пусть и без огня, грозит и всевозможным косметическим средствам, включая крем, шампунь и жидкое мыло. К тому же, химия в жару сильно теряет свои свойства.

То же самое касается и лекарственных препаратов, которые от воздействия высоких температур могут не только не вылечить, но и даже навредить. Про молочные продукты, мясо, рыбу и прочие быстропорятщиеся продукты, полагаем, рассказать не стоит? Впрочем, неплохая получится ароматизация воздуха в машине…