Липкая штучка: тест зимних шин Michelin X-Ice Snow

Шину Michelin X-Ice Snow можно назвать долгожданной в линейке французского производителя. Ее предшественник — шина X-Ice 3 была настолько успешной, что ее жизненный цикл растянулся фактически на 9 лет, за которые, естественно, конкуренты успели подтянуть свои косяки, и даже смогли ускакать вперед. Но ненадолго. В Michelin, похоже, даром время не теряли. И пока X-Ice 3 спокойно продавалась, думали, чем удивить автомобилистов, и утереть нос конкурентам.
X-Ice Snow — красивые шины. V-образный направленный рисунок, который образуют стройные шестиблочные ряды, смотрится идеально. Особенно хороша резина в большом размере, когда даже мелкие детали видны невооруженным глазом.
Вот П-образные ламели, благодаря которым блоки протектора сохраняют свою жесткость, напрямую и положительно влияют на управляемость. А пакет ламелей переменной толщины, удаляющие водяную пленку из пятна контакта на льду и обеспечивающие более плотный контакт покрышки на снегу — когда тот забивается в них, две поверхности будто бы слипаются.
В общем, с точки зрения и эстетики и, что важнее, инженерии X-Ice Snow — весьма продвинутый продукт. И если обратиться к характеристикам покрышки, то на асфальте, скорее всего, вы не поймете разницы между предшественницей и новинкой. Однако выкатившись на заснеженный, обледенелый или подтаявший участок зимней дороги шина, что называется, раскрывается.
Конечно же, полноценно заменить шипы французская фрикционка не в силах. При резких стартах-торможении разница все же ощущается, и на это нужно делать поправку при использовании резины. Но она действительно мала.
И ламели, и водоотводящие канавки работают так же, как и выглядят — на все сто. Наваливаясь на педаль газа, ты ощущаешь работу покрышек, можешь прогнозировать дальнейшее движение кроссовера, перестраиваться в снежной колее и грязной «каше» в оттепель, и контролировать развитие заноса. А вкупе с новой формулой резиновой смеси Flex-Ice, благодаря эластичности которой при низких температурах и плотности в околонулевых диапазонах, собственно, и обеспечивается целый ряд преимуществ, шина отлично стабилизируется и легка, а главное, послушна в управлении.
Кстати, если сравнить X-Ice Snow с резиной прошлых поколений, то по данным производителя, они показали себя на 8% лучше в сцеплении на льду и на 4% — на снегу. В пересчете на расстояние — это примерно 0,1 метра на 9,5 метров тормозного пути. Не весть что? И тем не менее.
Однако вот вам парадокс: в «раскатанном» состоянии, когда глубина протектора шин составляет минимальные 4 мм, они демонстрируют просто чудеса работоспособности. И если в снегу их тормозной путь становится меньше на 0,6 метра, то на льду этот показатель вырастает аж до полутора метров. А в повседневной эксплуатации эти расстояния могут спасти не только автомобиль от повреждений, но и чью-то жизнь.
Все это стало возможным благодаря полимерной, более жесткой микрокрошке в резиновой смеси, которая при износе покрышки делает ее поверхность неровной. Это свойство и позволяет шине не потерять эффективность дренажа, а также улучшает сцепление на льду и в снежной каше, даже когда та проехала не один сезон и частично изношена.
Новая смесь — это плюс 17% к долговечности шины. Иными словами, покрышек X-Ice Snow при том же темпе эксплуатации хватает на сезон больше.
А еще X-Ice Snow по-настоящему тихие шины. Надкусывая французскую булку, вы будете слышать ее хруст, а не рокот зимнего протектора покрышек по асфальту. Даже в автомобиле с не очень хорошей шумоизоляцией эти липкие шины — не главный источник акустического дискомфорта.