Липкая штучка: тест зимних шин Michelin X-Ice Snow

Кстати, если сравнить X-Ice Snow с резиной прошлых поколений, то по данным производителя, они показали себя на 8% лучше в сцеплении на льду и на 4% — на снегу. В пересчете на расстояние — это примерно 0,1 метра на 9,5 метров тормозного пути. Не весть что? И тем не менее.

Однако вот вам парадокс: в «раскатанном» состоянии, когда глубина протектора шин составляет минимальные 4 мм, они демонстрируют просто чудеса работоспособности. И если в снегу их тормозной путь становится меньше на 0,6 метра, то на льду этот показатель вырастает аж до полутора метров. А в повседневной эксплуатации эти расстояния могут спасти не только автомобиль от повреждений, но и чью-то жизнь.

Все это стало возможным благодаря полимерной, более жесткой микрокрошке в резиновой смеси, которая при износе покрышки делает ее поверхность неровной. Это свойство и позволяет шине не потерять эффективность дренажа, а также улучшает сцепление на льду и в снежной каше, даже когда та проехала не один сезон и частично изношена.

Новая смесь — это плюс 17% к долговечности шины. Иными словами, покрышек X-Ice Snow при том же темпе эксплуатации хватает на сезон больше.

А еще X-Ice Snow по-настоящему тихие шины. Надкусывая французскую булку, вы будете слышать ее хруст, а не рокот зимнего протектора покрышек по асфальту. Даже в автомобиле с не очень хорошей шумоизоляцией эти липкие шины — не главный источник акустического дискомфорта.