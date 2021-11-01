Шинники из Nokian представили в России сразу несколько новых моделей

Начнем с одной из самых ожидаемых новинок — Nokian Outpost AT. Она предназначена для установки на мощные внедорожники и пикапы и может быть использована в самом лютом «гряземесе».
Новинку отличает агрессивный рисунок протектора и технология Aramid shield, так называемый арамидный щит, который призван уберечь покрышку от боковых порезов на серьезном бездорожье. Это достигается за счет того, что в подпротекторном слое и боковинах шины применены арамидные волокна, которые и обеспечивают дополнительную прочность конструкции покрышки.
Стоит обратить внимание и на дизайн плечевых зон. Здесь разработчики увеличили количество грунтозацепов, а их рисунок сделали более сложным, в виде комбинации из выступов и выемок. Такое хитрое решение повышает поперечное сцепление на зыбком грунте, и шина может «грести» даже в мягком песке, при этом, протектор еще и самоочищается.
В конце заметим, что модель Nokian Outpost AT доступна в 45 типоразмерах от 15 до 22 дюймов, так что подойдет на широкий модельный ряд «рамников» и пикапов.
Еще одна новинка — Hakka Blue 3 предназначена для легковых автомобилей и кроссоверов, потому она менее экстремальная, но не менее надежная. Эту модель называют покорителем мокрых дорог за ее стойкость к аквапланированию.
Эта модель специально создана для регионов со сложными погодными условиями, и если судить по евромаркировке, имеет высший рейтинг A по сцеплению с мокрой дорогой. Кстати, разница в длине тормозного пути между шинами класса А и класса Е может достигать 18 метров. Из других особенностей модели отметим низкий уровень шума при движении по щербатому асфальту и стабильность на высоких скоростях.
В завершении отметим, что все семейство Hakka Blue 3 поступит в продажу весной 2022 года одновременно в России, Казахстане, Беларуси и странах Северной Европы.
Наконец, упомянем и шины среднего ценового сегмента, который Nokian продает под брендом Nordman. Тут стоит обратить внимание на модель SX3, которую разработали для небольших семейных автомобилей. Особенность модели в том, что она обладает сбалансированной управляемостью и износостойкостью. В шине использована уже известная по премиальным моделям Nokian технология Coanda, которая значительно снижает аквапланирование. А рисунок протектора повторяет тот, что есть в премиальной линейке шин Hakka.
Nokian Nordman SX3 предложат в широком ассортименте типоразмеров от 13 до 16 дюймов с индексами скорости T (190 км/ч) и H (210 км/ч). Весь модельный ряд появится в магазинах весной 2022 года.