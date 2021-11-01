Шинники из Nokian представили в России сразу несколько новых моделей

Начнем с одной из самых ожидаемых новинок — Nokian Outpost AT. Она предназначена для установки на мощные внедорожники и пикапы и может быть использована в самом лютом «гряземесе».

Новинку отличает агрессивный рисунок протектора и технология Aramid shield, так называемый арамидный щит, который призван уберечь покрышку от боковых порезов на серьезном бездорожье. Это достигается за счет того, что в подпротекторном слое и боковинах шины применены арамидные волокна, которые и обеспечивают дополнительную прочность конструкции покрышки.

Стоит обратить внимание и на дизайн плечевых зон. Здесь разработчики увеличили количество грунтозацепов, а их рисунок сделали более сложным, в виде комбинации из выступов и выемок. Такое хитрое решение повышает поперечное сцепление на зыбком грунте, и шина может «грести» даже в мягком песке, при этом, протектор еще и самоочищается.

В конце заметим, что модель Nokian Outpost AT доступна в 45 типоразмерах от 15 до 22 дюймов, так что подойдет на широкий модельный ряд «рамников» и пикапов.