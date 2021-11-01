Уверены, что ваши зимние шины проходят еще один сезон?

Сначала стоит измерить глубину протектора. Она должна быть не менее 4 мм, примерно 50% от значения высоты протектора новой шины. На протекторе зимних шин есть стираемые метки — пиктограмма в виде снежинки. Как только она исчезнет, шины переходят в разряд «летних». «Докатывать» их нужно с особой осторожностью, так как они проигрывают летним по всем фронтам, кроме сцепления в грязи.
Если у шипованных шин протектор близок к предельному износу, а количество потерянных «зубов» более 50%, то это является поводом к походу в шинный магазин. Разумеется, при достаточной еще глубине протектора (более 6 мм), можно «дошиповать» шины. Такая услуга весьма популярна, стоит это недешево. Если повезет, то еще сезон можно отъездить.
Повод для замены — неравномерный износ протектора из-за нарушения установки колес, а также глубокие трещины на боковинах. Они возникают вследствие старения или при эксплуатации колес с низким давлением. Какое давление должно быть в зимних шинах? Такое же, как и в летних. Его значения для передней и задней осей есть в инструкции к автомобилю и на табличках в дверных проемах передних дверей. При указанном давлении обеспечивается оптимальная форма пятна контакта шины и, соответственно, наилучшее сцепление с дорогой.
А если шины нужно менять, то какие купить — шипованные или фрикционные? Если вы живете за городом, и дорожные службы работают не ахти, то выбор за шипами. Даже если центральные дороги будут посыпаться песком, то выбраться из скованного льдом двора без шипов будет затруднительно. Например, шина MICHELIN X-Ice North 4 в размерности 205/55R16 имеет 250 шипов! Найдите конкурента, у кого когтей больше!
Если машина перемещается по хорошо обслуживающимся магистралям, то разумно выбрать фрикционные шины. На дорогах больших городов льда почти не бывает. Зато есть каша из снега, воды и грязи. По ней лучше работают «фрикционки». А если все-таки дорожники проспят морозы, и необработанные реагентами дороги покроются коркой льда? Проблем нет. Современные нешипованные шины, например, такие как MICHELIN X-Ice Snow имеют протектор с большим количеством кромок зацепления, что позволяет шине как кошке цепляться за любые неровности рельефа дорожного полотна. Таковым может быть и лед, поверхность которого также имеет рельеф.
Ситуацию не испортит и слой воды, образующийся при околонулевых температурах. Резиновая смесь протектора шины MICHELIN X-Ice Snow имеет уникальное свойство формировать микрорельеф. Пленка воды «продавливается» во впадины микрорельефа, а «пики» цепляются за поверхность дорожного покрытия, обеспечивая отличное сцепление шины даже с обледенелой дорогой. Эффект сохраняется до полного износа протектора.
Для замены шин на зимние ждать снега не стоит. Поверхность летних шин при даже небольшом минусе «дубеет», и на льду они не обеспечивают требуемое сцепление. Замену шин компания Мишлен рекомендуют проводить при среднесуточной температуре 7 С. У зимних шин резиновая смесь более мягкая и сохраняет эластичность даже при сильном холоде. При сильных морозах, которые буквально высушивают лед, шипы немного проигрывают «фрикционке» по сцепным свойствам. Сухой лед — все равно, что сухой асфальт.
Зима не прощает халатности. Все машины необходимо «переобувать» в зимние шины. Утверждение, что тяжёлый внедорожник справится зимой и на летних, в корне неверно. Да, масса у машины большая, давление в пятне контакта шины с дорогой приличное, но это не гарантирует того, что любая шина будет обеспечивать требуемое сцепление с заснеженной или обледенелой дорогой. Стоит ли рисковать самому и подвергать риску жизни других участников дорожного движения, которые переобули свои машины?