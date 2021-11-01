Уверены, что ваши зимние шины проходят еще один сезон?

Сначала стоит измерить глубину протектора. Она должна быть не менее 4 мм, примерно 50% от значения высоты протектора новой шины. На протекторе зимних шин есть стираемые метки — пиктограмма в виде снежинки. Как только она исчезнет, шины переходят в разряд «летних». «Докатывать» их нужно с особой осторожностью, так как они проигрывают летним по всем фронтам, кроме сцепления в грязи.

Если у шипованных шин протектор близок к предельному износу, а количество потерянных «зубов» более 50%, то это является поводом к походу в шинный магазин. Разумеется, при достаточной еще глубине протектора (более 6 мм), можно «дошиповать» шины. Такая услуга весьма популярна, стоит это недешево. Если повезет, то еще сезон можно отъездить.