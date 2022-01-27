Чем новое поколение нешипованных шин Nokian Hakkapeliitta отличается от предыдущего

При разработке новой шины Hakkapeliitta R5 особое внимание инженеры уделили зимнему сцеплению и управляемости. Но, кроме того, без внимания не остались повышение комфорта вождения и минимизация воздействия на окружающую среду.
Так, для протектора новинки была применена технология сдвоенных шашек Double Block Grip (двойное блокирующее сцепление), что обеспечивает превосходное сцепление и управляемость. По сравнению со своей предшественницей, поколением R3, в новой шине количество шашек оказалось на 40% больше, а пятно контакта увеличилось на 4%.
Кроме того, при разработке протектора использовалась технология Silent Touch (бесшумный контакт) — количество шашек увеличилось, их размер уменьшился, а распределение — оптимизировалось. Благодаря этому управляемость стала стабильнее, уровень шума — ниже, а плавность хода — выше.
А вот знаменитые микрочастицы Arctic Grip (арктическое сцепление), расположенные по всей глубине протектора, никуда не делись. Эти микрочастицы работают как встроенные шипы, создавая дополнительный запас сцепления. Зато количество ламелей было увеличено на 10%, чтобы тормозной путь при торможении со скорости 80 км/ч стал короче на 5,6 метра.
Наконец, новый рисунок протектора Hakkapeliitta R5 был разработан специально для защиты от аквапланирования. Он эффективно устраняет воду и слякоть из пятна контакта шины с дорогой. При этом со сменой поколений сопротивление качению Hakkapeliitta R5 удалось снизить на 4,4%! Этот показатель на 15,5% лучше по сравнению со средним показателем основных конкурентов.
Еще один важный факт — резиновая смесь протектора теперь на одну треть состоит из возобновляемых и переработанных материалов, таких как натуральный каучук, масла растительного происхождения и сосновая смола.
Новая нешипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta R5 для легковых автомобилей представлена в более чем 60 типоразмерах от 14 до 20 дюймов. Шины будут доступны потребителям во втором полугодии 2022 года.
Параллельно на рынок выйдет исполнение Hakkapeliitta R5 SUV, предназначенное для мощных крупных внедорожников и кроссоверов. Для нее приготовлено более 70 типоразмеров от 16 до 22 дюймов.