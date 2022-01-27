Чем новое поколение нешипованных шин Nokian Hakkapeliitta отличается от предыдущего

При разработке новой шины Hakkapeliitta R5 особое внимание инженеры уделили зимнему сцеплению и управляемости. Но, кроме того, без внимания не остались повышение комфорта вождения и минимизация воздействия на окружающую среду.

Так, для протектора новинки была применена технология сдвоенных шашек Double Block Grip (двойное блокирующее сцепление), что обеспечивает превосходное сцепление и управляемость. По сравнению со своей предшественницей, поколением R3, в новой шине количество шашек оказалось на 40% больше, а пятно контакта увеличилось на 4%.

Кроме того, при разработке протектора использовалась технология Silent Touch (бесшумный контакт) — количество шашек увеличилось, их размер уменьшился, а распределение — оптимизировалось. Благодаря этому управляемость стала стабильнее, уровень шума — ниже, а плавность хода — выше.