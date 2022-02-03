В каких случаях герметик только навредит при проколе шины

«Спасибо» за появление жидкости для быстрого ремонта пробитых колес, как и в большинстве случаев, со всякими полезными технологиями, нужно сказать военным. В первую очередь, «антипрокол» был изобретен для быстрого ремонта колес военной техники в боевых условиях, когда промедление становится небезопасным. Волшебная жидкость заранее заливается в целые покрышки, где попросту болтается, ожидая своего часа. В случае пробоя колеса средство находит место прокола, и, закрепившись на его стенках, отвердевает. Таким образом, можно заделать повреждение диаметром до 6 мм.

В общем, военные не смогли сдержать радости, и, как и в случае с WiFi, Bluetooth и другими некогда секретными технологиями поделились «антипроколом» с гражданским людом. И ныне это одно из популярнейших средств быстрого ремонта раненых шин. Дошло до того, что некоторые автопроизводители в целях экономии стали комплектовать свои машины баллончиком «антипрокола», вместо того чтобы положить в багажник хотя бы «докатку».

Итак, подытожим: «антипрокол» — средство превентивной защиты. Однако сегодня есть жидкости, которые можно заливать не заранее, а непосредственно после пробоя колеса. Это универсальные составы из серии два в одном. Но, как бы то ни было, цели и принцип действия у них одни — эффективно заделать пробитое колесо. И вот тут важно понимать, когда использование подобных жидкостей оправданно, а когда может нанести вред.