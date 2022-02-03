В каких случаях герметик только навредит при проколе шины

«Спасибо» за появление жидкости для быстрого ремонта пробитых колес, как и в большинстве случаев, со всякими полезными технологиями, нужно сказать военным. В первую очередь, «антипрокол» был изобретен для быстрого ремонта колес военной техники в боевых условиях, когда промедление становится небезопасным. Волшебная жидкость заранее заливается в целые покрышки, где попросту болтается, ожидая своего часа. В случае пробоя колеса средство находит место прокола, и, закрепившись на его стенках, отвердевает. Таким образом, можно заделать повреждение диаметром до 6 мм.
В общем, военные не смогли сдержать радости, и, как и в случае с WiFi, Bluetooth и другими некогда секретными технологиями поделились «антипроколом» с гражданским людом. И ныне это одно из популярнейших средств быстрого ремонта раненых шин. Дошло до того, что некоторые автопроизводители в целях экономии стали комплектовать свои машины баллончиком «антипрокола», вместо того чтобы положить в багажник хотя бы «докатку».
Итак, подытожим: «антипрокол» — средство превентивной защиты. Однако сегодня есть жидкости, которые можно заливать не заранее, а непосредственно после пробоя колеса. Это универсальные составы из серии два в одном. Но, как бы то ни было, цели и принцип действия у них одни — эффективно заделать пробитое колесо. И вот тут важно понимать, когда использование подобных жидкостей оправданно, а когда может нанести вред.
Во-первых, нужно понимать, что переизбыток такого герметика внесет дисбаланс в колесо. Появятся вибрации, гул. Недостаток же жидкости не принесет ни пользы, ни вреда. Налить нужно ровно столько, сколько рекомендуется производителем. После чего накачать пробитое колесо, и проехать пару-тройку километров на скорости до 80 км/ч для того, чтобы герметик равномерно распределился по внутренней части колеса, обнаружил прокол и загерметизировал его. И вот здесь автомобилисты совершают вторую ошибку.
Нужно помнить, что «антипрокол» — мера временная. Иными словами, подобные герметики рассчитаны на краткий срок работы, чтобы вам хватило времени добраться до ближайшего шиномонтажа, и провести полноценный ремонт покрышки. В противном случае, сформированная герметиком затычка подведет вас в самый неподходящий момент. И последствия могут быть фатальны. Поэтому после использования «антипрокола» следует в кратчайшие сроки посетить шинный центр, где необходимо очистить внутреннюю поверхность колеса от остатков герметика, и заделать пробой с использованием традиционных технологий ремонта шин.
Стоит помнить и о том, что герметик-антипрокол отлично справляется с дырами колеса по рабочей поверхности — на подошве шины. Но совершенно не работает при боковых пробоях, и тем более порезах.
Лучше всего возить с собой ремкомплект со жгутом. Этот способ ремонта гораздо надежнее, а по времени занимает примерно столько же. Да и стоит подобный комплект сущие копейки.