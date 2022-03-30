Фитнес под колесами: тест летних шин Bridgestone Potenza Sport

Тема качественных шин особенно актуальна для владельцев мощных автомобилей, ведь далеко не каждая резина способна обуздать табун лошадей, спрятанных под капотом. У непонятных марок и моделей покрышек, привезенных из КНР, крайне низкая ресурсность: состав резины такой, что протектор до состояния сликов истирается за один сезон, грыжи по бокам вылезают едва ли не после каждой ямы, как следствие, автомобиль, особенно на высоких скоростях, не слишком предсказуем. А уж когда дело доходит до езды по мокрому асфальту, появляется чувство, будто автомобильные «тапочки» салом намазали.

Сапоги-скороходы

Совсем другое дело, когда «обувка» — фирменная, причем от бренда со спортивными корнями и богатой историей. В таких покрышках уровень используемых технологий воистину зашкаливающий, от того и протектор несколько сезонов к ряду радует глаз своей высотой, и корд «не плывет» от ям и кочек, а колеса отменно держат дорогу, как на сухой, так и мокрой дороге. Среди всего многообразия производителей особое место занимает японский бренд Bridgestone. Этот производитель крепко ассоциируется с гонками «Формула-1». Мало того, что японский «шинник» несколько лет подряд был эксклюзивным поставщиком колес для всех команд F1, так многим «бриджи» запомнились тем, что это были едва ли не самые износостойкие шины за всю историю королевских гонок. И вот самые передовые спортивные технологии нашли свое применение в гражданских версиях покрышек.

Знакомьтесь: Bridgestone Potenza Sport. Прежде, чем приступить к созданию этой шины, японцы провели масштабное исследование, в котором приняли участие почти 4000 респондентов. Все участники опроса, когда у них спросили, что для вас самое главное в покрышках для мощных автомобилей, единодушно ответили — «безопасность». Благодаря исследованию специалисты Bridgestone также поняли, чего от их продукта ждут владельцы машин с высокофорсированными движками, и все пожелания постарались учесть при разработке Potenza Sport.