Фитнес под колесами: тест летних шин Bridgestone Potenza Sport

Тема качественных шин особенно актуальна для владельцев мощных автомобилей, ведь далеко не каждая резина способна обуздать табун лошадей, спрятанных под капотом. У непонятных марок и моделей покрышек, привезенных из КНР, крайне низкая ресурсность: состав резины такой, что протектор до состояния сликов истирается за один сезон, грыжи по бокам вылезают едва ли не после каждой ямы, как следствие, автомобиль, особенно на высоких скоростях, не слишком предсказуем. А уж когда дело доходит до езды по мокрому асфальту, появляется чувство, будто автомобильные «тапочки» салом намазали.
Сапоги-скороходы
Совсем другое дело, когда «обувка» — фирменная, причем от бренда со спортивными корнями и богатой историей. В таких покрышках уровень используемых технологий воистину зашкаливающий, от того и протектор несколько сезонов к ряду радует глаз своей высотой, и корд «не плывет» от ям и кочек, а колеса отменно держат дорогу, как на сухой, так и мокрой дороге. Среди всего многообразия производителей особое место занимает японский бренд Bridgestone. Этот производитель крепко ассоциируется с гонками «Формула-1». Мало того, что японский «шинник» несколько лет подряд был эксклюзивным поставщиком колес для всех команд F1, так многим «бриджи» запомнились тем, что это были едва ли не самые износостойкие шины за всю историю королевских гонок. И вот самые передовые спортивные технологии нашли свое применение в гражданских версиях покрышек.
Знакомьтесь: Bridgestone Potenza Sport. Прежде, чем приступить к созданию этой шины, японцы провели масштабное исследование, в котором приняли участие почти 4000 респондентов. Все участники опроса, когда у них спросили, что для вас самое главное в покрышках для мощных автомобилей, единодушно ответили — «безопасность». Благодаря исследованию специалисты Bridgestone также поняли, чего от их продукта ждут владельцы машин с высокофорсированными движками, и все пожелания постарались учесть при разработке Potenza Sport.
Ударопрочный каркас
Особое внимание «бриджстоуновцы» уделили усовершенствованию конструкции каркаса шины. Если не вдаваться в скучные технические нюансы, то модификация этого элемента ощутимо улучшила поведенческие реакции автомобиля в поворотах. А как показали исследования, проведенные с использованием приборов контроля, усовершенствованный каркас обладает высокой сопротивляемостью к качению, что положительно влияет не только на управляемость авто, но и на расход топлива. Плюс, новый каркас стоически выдерживает внезапные попадания в ямы на скоростях.
Многие автовладельцы оценивают ездовые характеристики шин, так сказать, по одежке, а точнее, по рисунку протектора. Дескать, чем более витиеватый узор, чем больше на нем всевозможных выпендрежных шашечек и фишечек, тем покрышка кажется более современной и технологичной. Признаться, долгое время я и сам верил в красивые маркетинговые сказки про то, что элементы рисунка протектора повторяют молекулярную кристаллическую решетку воды, благодаря чему оказавшаяся в пятне контакта влага моментально улетучивается, обеспечивая максимальное сцепление с мокрой дорогой. На самом деле — все совсем не так.
Я — художник, я так вижу…
Любая аскетичная с точки зрения дизайна протектора покрышка запросто даст фору колесам с художественными изысками. Если посмотреть на Bridgestone Potenza Sport, то ее рисунок максимально примитивен, однако каждый его элемент служит вполне конкретным целям: снижению шумности, быстрому отведению воды из пятна контакта, хорошему сцеплению с различными поверхностями, сокращению тормозного пути.
Если присмотреться внимательнее, то на героине нашего рассказа — шине Potenza Sport — мы увидим 3D-ламели, увеличивающие тормозные свойства покрышки (как на зимней резине при торможении они раскрываются и, будто липучка, присасываются к асфальту). А еще, если верить аннотации производителя, эти ламельки продлевают срок службы протектора.
Первее первого
Знаем, что у каждого производителя автомобильных покрышек найдется вагон и маленькая тележка аргументов, почему именно их шина самая лучшая в мире, и все остальные конкуренты нервно курят в сторонке. Но вот в рассказе о Bridgestone Potenza Sport довольно трудно не упомянуть один примечательный факт, несомненно ущемляющий чувство собственного достоинства других шинников: в 2021 году независимая европейская организация TÜV SÜD протестировала Potenza Sport, сравнив ее с другими именитыми шинами из премиального сегмента. При торможении на сухом асфальте со скорости 100 км/ч Potenza Sport показала результат в 33,4 метра, в то время как лучший показатель известного французского соперника был 34,5 метра. Курсовая устойчивость и устойчивость в поворотах у «бриджа» тоже оказалась вне конкуренции.
Впрочем, надо сделать поправку на этикет: у производителей шин есть неписанное правило: когда новый продукт сравнивают с аналогами от других производителей, то в качестве образцов выбирают шины предшествующего модельного года, в которых конкуренты неизбежно показывают чуть более слабые результаты. Однако это ни чуть не умоляет тех выдающихся характеристик, которые демонстрирует на дороге Bridgestone Potenza Sport.