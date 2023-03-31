Как выбрать качественные летние шины на изменившемся российском рынке

Выбор шины для лета зависит от условий, в которых колесо будет преимущественно «жить». Одно дело, если автомобиль в принципе не съезжает с асфальта, и совсем другое, когда его владелец обожает, например, пикники на природе. Или к его дачному домику ведет ухабистая грунтовка. Не менее важен и регион использования автомобиля. Житель Дальнего Востока, где часты дожди, и обитатель Краснодарского края, с его месяцами палящим солнцем, могут предъявлять к шинам разные требования, — хотя бы с точки зрения аквапланирования.

Свою лепту в процесс отбора вносит и личный опыт автомобилиста в эксплуатации тех или иных марок шин.

Сейчас на рынке, несмотря ни на что, хватает вариантов, что называется, на любой вкус и цвет. Напомним некоторые принципы их подбора. Большинство автовладельцев-горожан летом предпочитают ездить при минимальном уровне шума от колес. Поэтому склоняются к покрышкам с более гладким рисунком протектора. «Зубастую» же резину предпочитают любители отдыха на природе или дачники, регулярно штурмующие бездорожье на пути к своему участку.