Как выбрать качественные летние шины на изменившемся российском рынке

Выбор шины для лета зависит от условий, в которых колесо будет преимущественно «жить». Одно дело, если автомобиль в принципе не съезжает с асфальта, и совсем другое, когда его владелец обожает, например, пикники на природе. Или к его дачному домику ведет ухабистая грунтовка. Не менее важен и регион использования автомобиля. Житель Дальнего Востока, где часты дожди, и обитатель Краснодарского края, с его месяцами палящим солнцем, могут предъявлять к шинам разные требования, — хотя бы с точки зрения аквапланирования.
Свою лепту в процесс отбора вносит и личный опыт автомобилиста в эксплуатации тех или иных марок шин.
Сейчас на рынке, несмотря ни на что, хватает вариантов, что называется, на любой вкус и цвет. Напомним некоторые принципы их подбора. Большинство автовладельцев-горожан летом предпочитают ездить при минимальном уровне шума от колес. Поэтому склоняются к покрышкам с более гладким рисунком протектора. «Зубастую» же резину предпочитают любители отдыха на природе или дачники, регулярно штурмующие бездорожье на пути к своему участку.
Большинство остальных ездят на «шоссейных» шинах. Второй параметр, на который смотрят все водители — их размерность. Существуют наборы соотношений диаметра к ширине и высоте профиля колес, рекомендованные компанией-производителем для конкретного авто. Но на них автовладельцы порой не обращают внимания. Ведь красиво же, когда твоя ласточка стоит на здоровенных и вызывающе нестандартных дисках, обутых в «тоненькие» шины! И управляемость от этого увеличивается — уверены многие автомобилисты. Минус в том, что невысокие шины долго не живут на ухабах и кочках. На неровностях пробить низкопрофильное колесо и повредить диск — дело не сложное. А высокопрофильные модели, при прочих равных условиях, гораздо менее чувствительны к ударам.
Практика показывает, что средняя высота профиля шины дает оптимальный компромисс между ее красотой, управляемостью и выносливостью. Третий существенный для «летнего» колеса параметр — развитость водоотводящих канавок в рисунке протектора. Они должны занимать как можно большую его площадь. И чем более они выражены, тем проще и быстрее дождевая вода будет отводиться из пятна контакта, обеспечивая надежность сцепления с дорогой в сырую погоду.
Вот основные характеристики наиболее востребованного типа летней шины: средней высоты и ширины «шоссейный» протектор с выраженными водоотводящими канавками. И самое главное: чтобы доступно по цене было! Совсем низкие по стоимости марки-модели колес, скорее всего, выполнены по каким-то упрощенным технологиям и по этой причине могут не обладать впечатляющими эксплуатационными характеристиками. Поэтому такой ценовой сегмент российского рынка шин из рассмотрения можно все-таки исключить. А вот все, что в средней ценовой категории, имеет право на участие в «конкурсе» на приобретение летнего комплекта. В зависимости от количества денег у автомобилиста и его личных предпочтений в отношении тех или иных брендов.
В качестве примера подобной «универсально-шоссейной» летней шины можно назвать легковую покрышку Viatti Strada 2. Это колесо относится к доступной ценовой «прослойке» современного шинного рынка России. При этом может эксплуатироваться на очень высоких скоростях — до 270 км/ч. Развитые водоотводящие канавки в протекторе позволяют водителю не нервничать в сырую погоду. А ухищрения ее создателей, предусмотревших в конструкции резины специальные «воздушные мешки», снизили шумность этой шины до минимальных значений.
Иными словами, сейчас вполне можно выбрать качественные современные шины для автомобиля на летний сезон, даже с учетом текущей ситуации с предложением, сложившейся на нашем рынке.