Зеленое с мягким: тест летних шин Nokian Hakka Green 3

Под стать свежеиспеченным трендам, продиктованным заботой об окружающей среде, «зеленая» покрышка обладает минимальным сопротивлением качению, что сказывается не только на расходе топлива, позволяя экономить автовладельцу по несколько тысяч рублей в год, но и на снижении выбросов отравляющих веществ в атмосферу.
Новые технологии — счастье «Гринписа». Причем природа не страдает от загрязнения благодаря повышенной износоустойчивости шин. Если по-простому, то во время движения 8-миллиметровый протектор истирается крайне медленно, неохотно избавляясь от частиц резинового слоя. Вот она — любовь к экологии, а вместе с тем безопасность и увеличенный срок службы.
Справедливости ради стоит сказать, что при разработке Hakka Green 3 финны не забыли про уменьшение тормозного пути и повышение свойств износостойкости. По сравнению с моделью прошлого поколения, покрышка стала прочнее к механическим нагрузкам примерно на 35%, увеличив ресурсный пробег как минимум на 10 000 километров. Что касается торможения, то шина эффективно замедляется на сухом и влажном покрытиях. Пожалуй, лишь вне асфальта к маневру следует прибегать заранее, ибо скольжение на мягком грунте никто не отменял.
Зато Hakka Green 3 отлично адаптируется к резким перепадам температур, что особенно актуально в межсезонье. Скажем спасибо за силику в коктейле с полимерами и натуральными компонентами. Ювелирно подобранная формула обеспечила шину невероятной эластичностью и мягкостью.
Покрышка уверенно держит траекторию в поворотах, не вынуждая водителя корректировать руль, а пассажиров — молиться. Стыки мостов и прочие изъяны дорожного полотна автомобиль в «зеленой» обувке преодолевает едва заметно. Как говорится, без шума и пыли: никаких подскоков, громыханий и дрожи по кузову.
Для стабильности на мокром покрытии протектор «вооружен» центральными ребрами с уникальной «нарезкой», позволяющей отводить воду из пятна контакта в продольные канавки, благодаря чему снижается риск аквапланирования.
А специальные выступы на краях плечевой зоны шины способствует распределению жидкости вдоль поверхности, интенсивно освобождая каналы от влаги. Для езды во время дождя — подарок судьбы, не иначе. Дополнительную уверенность придают объединенные шашки в «плече» покрышки, что повышает их стойкость к нагрузкам, улучшая управляемость и защищая от повреждений.
Кстати, для борьбы с деформацией, проколами и порезами скандинавы заметно увеличили плотность резиновой смеси в так называемом подканавочном слое. Впрочем, это не значит, что с Nokiah Hakka Green 3 стоит безрассудно нестись по стеклам или острым камням. Ведь при желании, как известно, можно и всем известную субстанцию сломать.