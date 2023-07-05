Зеленое с мягким: тест летних шин Nokian Hakka Green 3

Фото портала "АвтоВзгляд".
Как известно, улучшение одних характеристик «резины» нередко приводит к ухудшению других. К примеру, снижение сопротивления качению, призванное минимизировать расход «горючки», может сказаться на эффективности торможения. Если, конечно, ваш «железный конь» не обут в «тапочки» Nokian Hakka Green 3.
Вячеслав Василенко

Под стать свежеиспеченным трендам, продиктованным заботой об окружающей среде, «зеленая» покрышка обладает минимальным сопротивлением качению, что сказывается не только на расходе топлива, позволяя экономить автовладельцу по несколько тысяч рублей в год, но и на снижении выбросов отравляющих веществ в атмосферу.

Новые технологии — счастье «Гринписа». Причем природа не страдает от загрязнения благодаря повышенной износоустойчивости шин. Если по-простому, то во время движения 8-миллиметровый протектор истирается крайне медленно, неохотно избавляясь от частиц резинового слоя. Вот она — любовь к экологии, а вместе с тем безопасность и увеличенный срок службы.

Справедливости ради стоит сказать, что при разработке Hakka Green 3 финны не забыли про уменьшение тормозного пути и повышение свойств износостойкости. По сравнению с моделью прошлого поколения, покрышка стала прочнее к механическим нагрузкам примерно на 35%, увеличив ресурсный пробег как минимум на 10 000 километров. Что касается торможения, то шина эффективно замедляется на сухом и влажном покрытиях. Пожалуй, лишь вне асфальта к маневру следует прибегать заранее, ибо скольжение на мягком грунте никто не отменял.

Фото портала "АвтоВзгляд".

Зато Hakka Green 3 отлично адаптируется к резким перепадам температур, что особенно актуально в межсезонье. Скажем спасибо за силику в коктейле с полимерами и натуральными компонентами. Ювелирно подобранная формула обеспечила шину невероятной эластичностью и мягкостью.

Покрышка уверенно держит траекторию в поворотах, не вынуждая водителя корректировать руль, а пассажиров — молиться. Стыки мостов и прочие изъяны дорожного полотна автомобиль в «зеленой» обувке преодолевает едва заметно. Как говорится, без шума и пыли: никаких подскоков, громыханий и дрожи по кузову.

Для стабильности на мокром покрытии протектор «вооружен» центральными ребрами с уникальной «нарезкой», позволяющей отводить воду из пятна контакта в продольные канавки, благодаря чему снижается риск аквапланирования.

Фото портала "АвтоВзгляд".

А специальные выступы на краях плечевой зоны шины способствует распределению жидкости вдоль поверхности, интенсивно освобождая каналы от влаги. Для езды во время дождя — подарок судьбы, не иначе. Дополнительную уверенность придают объединенные шашки в «плече» покрышки, что повышает их стойкость к нагрузкам, улучшая управляемость и защищая от повреждений.

Кстати, для борьбы с деформацией, проколами и порезами скандинавы заметно увеличили плотность резиновой смеси в так называемом подканавочном слое. Впрочем, это не значит, что с Nokiah Hakka Green 3 стоит безрассудно нестись по стеклам или острым камням. Ведь при желании, как известно, можно и всем известную субстанцию сломать.

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5 июля 2023
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