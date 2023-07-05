Зеленое с мягким: тест летних шин Nokian Hakka Green 3

Под стать свежеиспеченным трендам, продиктованным заботой об окружающей среде, «зеленая» покрышка обладает минимальным сопротивлением качению, что сказывается не только на расходе топлива, позволяя экономить автовладельцу по несколько тысяч рублей в год, но и на снижении выбросов отравляющих веществ в атмосферу.

Новые технологии — счастье «Гринписа». Причем природа не страдает от загрязнения благодаря повышенной износоустойчивости шин. Если по-простому, то во время движения 8-миллиметровый протектор истирается крайне медленно, неохотно избавляясь от частиц резинового слоя. Вот она — любовь к экологии, а вместе с тем безопасность и увеличенный срок службы.

Справедливости ради стоит сказать, что при разработке Hakka Green 3 финны не забыли про уменьшение тормозного пути и повышение свойств износостойкости. По сравнению с моделью прошлого поколения, покрышка стала прочнее к механическим нагрузкам примерно на 35%, увеличив ресурсный пробег как минимум на 10 000 километров. Что касается торможения, то шина эффективно замедляется на сухом и влажном покрытиях. Пожалуй, лишь вне асфальта к маневру следует прибегать заранее, ибо скольжение на мягком грунте никто не отменял.