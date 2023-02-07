Как выбрать моторное масло для зимы, чтобы не угробить двигатель

Большинство современных моторных масел относятся к универсальным, и могут использоваться зимой и летом. Но есть среди них и те, что покажут лучшие результаты по защите двигателя именно морозной зимой. Например, масло 0W−20. Число, которое стоит перед литерой «W» (Winter — Зима) характеризует его низкотемпературную вязкость, а последнее значение, соответственно, высокотемпературную вязкость. Чем меньше первое значение, тем при более низкой температуре моторное масло сохраняет свою текучесть и, следовательно, прокачивается маслонасосом и гарантирует поступление смазочного материала по каналам к парам трения.
Масла 0W, или как их в просторечии называют «нулевки», максимально облегчают пуск мотора до температуры −35С. При этом нагрузка на стартер и аккумуляторную батарею также будет относительно невысокой. Их можно смело использовать зимой в моторах автомобилей, которые эксплуатируются по практически всей территории нашей необъятной страны. Совсем уж северные районы и приравненные к ним с их −45С и меньше — это отдельная история. Там техника работает в экстремальных условиях. При этом, температура застывания у многих «нулевок» составляет почти −50С. Разумеется, прокачать такую смазку по системе уже не получится.
Отметим, что нижняя рабочая температура масла полностью зависит от характеристик и качества его основы, которая должна быть полностью синтетической. В качестве примера таких масел из тех, что есть на нашем рынке, можем привести немецкие масла BIZOL Technology 0W−20. Они имеют различные стандарты и допуски. Например, стандарт ACEA C5 означает, что продукт соответствует жестким экологическим требованиям стандарта «Евро−5». Его можно заливать в моторы с наддувом. Стандарт API SP/SN Plus говорит о том, что перед нами продукт, который относится к самой современной категории масел для двигателей машин, выпущенных с 2011 года. Есть и допуски автопроизводителей, такие как VW, Audi (VW 508 00/509.00) и Porsche (С20).
У зимних масел помимо прокачиваемости, важна еще характеристика проворачиваемости вала, которая должна соответствовать условиям низких температур. Говоря о проворачиваемости вала мы имеем ввиду усилие, которое для этого требуется. Чем оно меньше, тем лучше. Так как зимнее масло гарантирует защиту ДВС с первых оборотов коленчатого вала, то и необходимости длительного прогрева современных моторов нет. Завел двигатель, прогрел зеркала, лобовое и заднее стекла, смахнул с кузова щеткой снег и в путь. Достаточно двух-трех минут на прокачку системы смазки. Да и сам прогрев ДВС быстрее идет под нагрузкой, а не "на холостых. Чтобы двигатель быстро набрал рабочую температуру, ему нужно работать хотя бы с 50% от номинальной мощности. Вопреки расхожему мнению, никаких негативных последствий для силового агрегата не будет. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации к любому современному автомобилю. У многих вообще указано, что начинать движение можно через 1,5—2 минуты после пуска мотора.
Это кстати связано не только с применением современных смазочных материалов и конструктивными особенностями ДВС, но и с требованиями экологии. Чем быстрее прогреется мотор, тем меньше он будет работать на богатых смесях и тем меньше вредных веществ попадет в атмосферу и наши с вами легкие. Разумеется, упомянем и то, что длительная стоянка с работающим мотором в жилой зоне нынче под запретом. Бдительные соседи сообщат в соответствующую службу и вам «прилетит» штраф.
А какой должна быть высокотемпературная вязкость зимнего масла? Не ниже и не выше той, которую указывает в инструкции по эксплуатации автопроизводитель. Как правило, для современных машин это значения 20 или 30. Важно понимать, что данный параметр также учитывается конструкцией моторов. Например, если в ДВС рекомендуется заливать маловязкое зимнее масло 0W−20, то это означает, что сечения масляных каналов и зазоры в парах трения учитывают параметр высокотемпературной вязкости 20. Если же в мануале к машине написано, что можно использовать масло 0W−20 и 0W−30, то зимой, особенно если она морозная, лучше лить более жидкую «двадцатку».
Для азиатских машин для активной зимней эксплуатации подойдет, к примеру, масло Lubex Primus SJA вязкости 0W−20. Это продукт турецкого производителя BELGiN, и в его составе присутствует пакет самых современных присадок. Пакет современных присадок — это неотъемлемая часть современного моторного масла, поскольку такие присадки позволяют минимизировать потери (и экономить топливо!) на трение и износ. Нельзя не учитывать тот факт, из-за кризиса Россию покинули основные производители присадок, без которых производить современные технологичные моторные масла затруднительно. У заводов в других странах (в Турции, Германии, ОАЭ, Сербии и т. д) таких проблем нет.
Также важно выбирать масло требуемого класса качества и с нужным допуском нужного автопроизводителя. Тем самым вы гарантированно зальете в мотор то, что рекомендует его производитель. Чем выше допуск автопроизводителя — тем лучше. Новые перекрывают устаревшие. Например, у еще одного турецкого масла OPET Fullmax 0W20 есть современные допуски Mercedes-Benz MB 229.71 и Opel OV0401547. При этом уровень эксплуатационных свойств масла соответствует ACEA C5. А это значит, что его можно использовать в моторах, которые оснащены современными системами очистки/нейтрализации выхлопных газов, предъявляющих жесткие требования к параметру зольности масла. Не случайно масла серии Fullmax подходят для заливки в моторы легкой коммерческой техники Ford и Renault, которые оснащены сажевыми фильтрами.
Итак, делаем вывод — зимние масла выделяются из ряда универсальных параметрами вязкости. Если зимы у вас суровые, то и масло в мотор лучше лить самое маловязкое из тех, что указаны в инструкции по эксплуатации к автомобилю. На нем и мотор гарантированно запустится, и пары трения от износа будут надежно защищены, и топливо сэкономите.