Как выбрать моторное масло для зимы, чтобы не угробить двигатель

Отметим, что нижняя рабочая температура масла полностью зависит от характеристик и качества его основы, которая должна быть полностью синтетической. В качестве примера таких масел из тех, что есть на нашем рынке, можем привести немецкие масла BIZOL Technology 0W−20. Они имеют различные стандарты и допуски. Например, стандарт ACEA C5 означает, что продукт соответствует жестким экологическим требованиям стандарта «Евро−5». Его можно заливать в моторы с наддувом. Стандарт API SP/SN Plus говорит о том, что перед нами продукт, который относится к самой современной категории масел для двигателей машин, выпущенных с 2011 года. Есть и допуски автопроизводителей, такие как VW, Audi (VW 508 00/509.00) и Porsche (С20).

У зимних масел помимо прокачиваемости, важна еще характеристика проворачиваемости вала, которая должна соответствовать условиям низких температур. Говоря о проворачиваемости вала мы имеем ввиду усилие, которое для этого требуется. Чем оно меньше, тем лучше. Так как зимнее масло гарантирует защиту ДВС с первых оборотов коленчатого вала, то и необходимости длительного прогрева современных моторов нет. Завел двигатель, прогрел зеркала, лобовое и заднее стекла, смахнул с кузова щеткой снег и в путь. Достаточно двух-трех минут на прокачку системы смазки. Да и сам прогрев ДВС быстрее идет под нагрузкой, а не "на холостых. Чтобы двигатель быстро набрал рабочую температуру, ему нужно работать хотя бы с 50% от номинальной мощности. Вопреки расхожему мнению, никаких негативных последствий для силового агрегата не будет. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации к любому современному автомобилю. У многих вообще указано, что начинать движение можно через 1,5—2 минуты после пуска мотора.