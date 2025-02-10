Россия нарастила производство шин для легковых автомобилей на 13%

В России по итогам прошлого года выпуск шин для легковушек увеличился на 13%. Собственное производство достигло отметки 34,6 млн единиц. Наиболее ощутимо подросла доля летних покрышек — до 14,67 млн или на 21,4%. Кроме того, было изготовлено 12,83 млн штук зимней резины с шипами. Импорт прибавил 18%. Драйвером роста стал скачок спроса на новые машины, но в 2025-ом наш шинный рынок рискует сжаться вслед за уровнем автопродаж.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные оператора системы маркировки «Честный знак». Уточняется, что из-за рубежа в России ввезли меньше покрышек, чем выпустили сами. Речь идет о 25,83 млн шин. По итогам 2024 года стоимость легковых покрышек выросла на 12%, средний ценник составил 6,6 тыс. рублей.

Отечественная шинная отрасль в денежном выражении вышла в плюс на 27,5%. Это произошло благодаря продажам легковых шин на 173,5 млрд рублей. В прошлом году россияне приобрели на 32,3% больше летних покрышек, чем в 2023-м. По зимней резине с шипами прирост составил 27,7%. Это 74,6 млрд и 61 млрд рублей соответственно.

По словам экспертов, после ухода ряда иностранных производителей ситуация на шинном рынке России стабилизировалась. Почти все заводы обзавелись новыми собственниками и были перезапущены. Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал советы о том, когда нужно покупать летние шины, чтобы сэкономить.