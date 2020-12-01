Почему за ночь может «умереть» даже новый аккумулятор в авто

Начитавшись советов в социальных сетях, отечественный водитель считает замену аккумулятора в автомобиле перед зимой столь же обязательной процедурой, как и сезонную переобувку. Страх получить сутра «новогоднюю елку» на приборной панели настолько остр, что некоторые автовладельцы готовы отправить на переработку даже новую АКБ, чек от которой еще не успел выцвести. Подстегивает и собственный опыт, который зачастую основывается не на конкретике, а на домыслах и лайфхаках.

Вымирание батареи в мороз — действительно популярное событие. Крошечные пробеги и работа на холостых не добавляют ей срока годности, а низкая температура лишь «нагнетает обстановку». Однако проблема не всегда решается путем простой замены аккумулятора. Тем более, что уже через несколько дней даже новый накопитель может не выдать необходимый для пуска ток. Так в чем же дело?

В двух случаях из четырех действительно стоит винить износ батареи. Но 50% проблем возникают в случае появления дополнительных, скажем, неучтенных источников потребления. Старые автомобили порой «разрешают» водителям вытащить ключ в положении «масса», оставляя машине целую ночь на «дожевать» батарейку, регулярно хандрят концевики дверей и багажника, не замыкая цепь и высаживая АКБ. Но самая популярная причина — допоснащение. А если точнее, то сигнализация.