5 зимних аксессуаров, спасающих водителя от ДТП, а машину — от грязи

Далеко не у всех российских водителей есть в автомобилях прекрасный «теплый набор», подразумевающий обогрев рулевого колеса, сидений, а также лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Однако расстраиваться не стоит. Вездесущие китайцы чуть ли не каждую минуту придумывают все новые примочки для удобства при использовании машины зимой. Например, на руль можно повесить оплетку, которая отлично греется от гнезда прикуривателя за счет встроенных в нее нитей. Кроме того, «теплую» накладку можно постелить и на кресло, а заодно и подложить под спину.
Для использования сенсорных экранов в автомобиле, которые, как правило, не реагируют на прикосновения в перчатках, придуманы специальные тактильные рукавицы. И рукам тепло, и навигатор с «музыкой» откликаются.
А как же быть с «дворниками», вечно скребущими в мороз и при этом не шибко выполняющими свои задачи? Не нужно бежать в автомагазин за новыми стеклоочистителями — есть специальные девайсы, восстанавливающие резиновый уплотнитель до состояния нового. Буквально за несколько секунд гаджет отшлифует чистящую кромку, и щетки начнут трудиться пуще прежнего.
Для борьбы с вечно грязным и мокрым салоном в зимнее время года создано немало полезных вещиц. Например, накладка на передние кресла, которая закрывает заднюю часть сидений от прикосновений детских ног. А еще в салоне можно установить впитывающие ароматизированные коврики, которых сполна хватит на сезон. Приятным дополнением станет портативная мусорка, которая бывает различных габаритов, форм и цветов.