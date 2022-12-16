5 зимних аксессуаров, спасающих водителя от ДТП, а машину — от грязи

Далеко не у всех российских водителей есть в автомобилях прекрасный «теплый набор», подразумевающий обогрев рулевого колеса, сидений, а также лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Однако расстраиваться не стоит. Вездесущие китайцы чуть ли не каждую минуту придумывают все новые примочки для удобства при использовании машины зимой. Например, на руль можно повесить оплетку, которая отлично греется от гнезда прикуривателя за счет встроенных в нее нитей. Кроме того, «теплую» накладку можно постелить и на кресло, а заодно и подложить под спину.

Для использования сенсорных экранов в автомобиле, которые, как правило, не реагируют на прикосновения в перчатках, придуманы специальные тактильные рукавицы. И рукам тепло, и навигатор с «музыкой» откликаются.