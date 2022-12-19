Как автомобильное комбо-устройство неожиданно выручает на хорошо изученном маршруте

Корпус регика в его «фотоаппаратном» форм-факторе невелик, что не может не радовать любого его обладателя. Здоровенные регистраторы с функциями радар-детектора, популярные каких-то 3—4 года назад, автора этих строк, в большинстве своем, немного раздражали. Слишком явно они маячили перед глазами на лобовом стекле. Ну и, как известно, чем больше шкаф, тем громче он падает.

Держатель комбо с магнитным креплением клеится к стеклу на неотдираемый скотч. Свалиться — без шансов. На торцах расположены кнопки меню. Оно достаточно крупное, четкое и вполне стандартное для большинства «комбайнов». Имеет три раздела: настройки видео, радар-детектора с информером и изменяемые параметры технической части. Быстро выставляем параметры съемки и оповещения в соответствии со своими предпочтениями, без какой-либо необходимости заглядывать в инструкцию. Ежедневные перемещения предполагают езду по городу, поэтому я выбрал из четырех возможных режимов работы устройства (Трасса, Город 1, Город 2 и Сигнатурный) тот, что назывался «Город 1», чтобы аппарат меньше реагировал на лишние сигналы. Но периодически из любопытства «гонял» и в других режимах, чтобы понимать, что от него можно ожидать в разных ситуациях.