Как автомобильное комбо-устройство неожиданно выручает на хорошо изученном маршруте

Фото: АвтоВзгляд
Любой автомобилист подтвердит: когда «мотаешься» по постоянному маршруту, дорогу помнишь досконально. Порой кажется, что мог бы проехать ее с закрытыми глазами, избегая любых неприятностей. Поэтому, когда на тест попал очередной видеорегистратор с радар-детектором, его полезность на таких «изъезженных» маршрутах вызывала у меня некоторые сомнения. Тем не менее, знакомство с «комбайном» Navitel XR2600 PRO оказалось интересным, и «АвтоВзгляд» решил донести его детали до читателя.
Максим Строкер

Аналогичных устройств через мои руки прошло много, поэтому я точно знаю, куда нужно смотреть при первом знакомстве с подобной техникой — на его аппаратную базу. В Navitel XR2600 PRO применен двухядерный процессор MSTAR MSC8339, что сулит неплохую производительность и хорошее качество видео, которое является основной изюминкой гаджета. Камера у устройства — IMX307 семейства STARVIS от Sony с диагональю матрицы 6,46 мм. Она хорошо известна своими продвинутыми характеристиками в области ночной съемки. Днем же сейчас нормально могут снимать и более простенькие ее конкуренты. И сами ролики, и отображение на экране оставляют приятные впечатления.

Фото: АвтоВзгляд

Корпус регика в его «фотоаппаратном» форм-факторе невелик, что не может не радовать любого его обладателя. Здоровенные регистраторы с функциями радар-детектора, популярные каких-то 3—4 года назад, автора этих строк, в большинстве своем, немного раздражали. Слишком явно они маячили перед глазами на лобовом стекле. Ну и, как известно, чем больше шкаф, тем громче он падает.

Держатель комбо с магнитным креплением клеится к стеклу на неотдираемый скотч. Свалиться — без шансов. На торцах расположены кнопки меню. Оно достаточно крупное, четкое и вполне стандартное для большинства «комбайнов». Имеет три раздела: настройки видео, радар-детектора с информером и изменяемые параметры технической части. Быстро выставляем параметры съемки и оповещения в соответствии со своими предпочтениями, без какой-либо необходимости заглядывать в инструкцию. Ежедневные перемещения предполагают езду по городу, поэтому я выбрал из четырех возможных режимов работы устройства (Трасса, Город 1, Город 2 и Сигнатурный) тот, что назывался «Город 1», чтобы аппарат меньше реагировал на лишние сигналы. Но периодически из любопытства «гонял» и в других режимах, чтобы понимать, что от него можно ожидать в разных ситуациях.

Фото: АвтоВзгляд

Пока все тихо в радиоэфире, и до ближайшего рубежа автоматической фиксации далеко (база данных камер ГИБДД помалкивает), на экран выводится видео с камеры. При приближении к месту дислокации камеры экран чернеет, и в левой его части появляется счетчик дистанции до нее и перечень нарушений, за которыми она следит. Если засечено излучение полицейского радара или лазера, в правой части выскакивает визуализация его интенсивности и характера: лазер, K-, Ka- или X-диапазон.

И вот как раз радар-детектор с GPS-информером порадовали меня на одном из моих привычных городских маршрутов. Оказалось, что в одном месте за неделю, пока я там не появлялся, «воткнули» камеру, фиксирующую непропуск пешеходов на «зебре». А поскольку там они в часы пик прут через дорогу сплошным потоком, заработать штраф в 2500 рублей, пытаясь прорваться сквозь их «стену» — элементарно. А в паре других локаций, камеры ГИБДД, которые, как я думал, давно вышли из строя, оказались не забытыми коробками на столбах, а продвинутыми муляжами. Радар-детектор исправно пищал на них и обзывал «Стрелками». С одной стороны порадовался этому, поскольку далеко не все комбо могут увидеть «Стрелку». Хотя, выбор мест установки этих муляжей выглядел странно.

Фото: АвтоВзгляд

Исходя из результатов нашего теста, вполне можно сказать, что данный девайс стоит своих 11—12 тысяч, которые за него попросят в магазинах, где хватает устройств и подороже. И, поскольку, как я сказал, большинство из нас ездит одними и теми же маршрутами, то такая цена будет не слишком обременительна.

видеофиксация, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, дорога, гаджеты
19 декабря 2022
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