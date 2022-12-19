Как автомобильное комбо-устройство неожиданно выручает на хорошо изученном маршруте

Аналогичных устройств через мои руки прошло много, поэтому я точно знаю, куда нужно смотреть при первом знакомстве с подобной техникой — на его аппаратную базу. В Navitel XR2600 PRO применен двухядерный процессор MSTAR MSC8339, что сулит неплохую производительность и хорошее качество видео, которое является основной изюминкой гаджета. Камера у устройства — IMX307 семейства STARVIS от Sony с диагональю матрицы 6,46 мм. Она хорошо известна своими продвинутыми характеристиками в области ночной съемки. Днем же сейчас нормально могут снимать и более простенькие ее конкуренты. И сами ролики, и отображение на экране оставляют приятные впечатления.
Корпус регика в его «фотоаппаратном» форм-факторе невелик, что не может не радовать любого его обладателя. Здоровенные регистраторы с функциями радар-детектора, популярные каких-то 3—4 года назад, автора этих строк, в большинстве своем, немного раздражали. Слишком явно они маячили перед глазами на лобовом стекле. Ну и, как известно, чем больше шкаф, тем громче он падает.
Держатель комбо с магнитным креплением клеится к стеклу на неотдираемый скотч. Свалиться — без шансов. На торцах расположены кнопки меню. Оно достаточно крупное, четкое и вполне стандартное для большинства «комбайнов». Имеет три раздела: настройки видео, радар-детектора с информером и изменяемые параметры технической части. Быстро выставляем параметры съемки и оповещения в соответствии со своими предпочтениями, без какой-либо необходимости заглядывать в инструкцию. Ежедневные перемещения предполагают езду по городу, поэтому я выбрал из четырех возможных режимов работы устройства (Трасса, Город 1, Город 2 и Сигнатурный) тот, что назывался «Город 1», чтобы аппарат меньше реагировал на лишние сигналы. Но периодически из любопытства «гонял» и в других режимах, чтобы понимать, что от него можно ожидать в разных ситуациях.
Пока все тихо в радиоэфире, и до ближайшего рубежа автоматической фиксации далеко (база данных камер ГИБДД помалкивает), на экран выводится видео с камеры. При приближении к месту дислокации камеры экран чернеет, и в левой его части появляется счетчик дистанции до нее и перечень нарушений, за которыми она следит. Если засечено излучение полицейского радара или лазера, в правой части выскакивает визуализация его интенсивности и характера: лазер, K-, Ka- или X-диапазон.
И вот как раз радар-детектор с GPS-информером порадовали меня на одном из моих привычных городских маршрутов. Оказалось, что в одном месте за неделю, пока я там не появлялся, «воткнули» камеру, фиксирующую непропуск пешеходов на «зебре». А поскольку там они в часы пик прут через дорогу сплошным потоком, заработать штраф в 2500 рублей, пытаясь прорваться сквозь их «стену» — элементарно. А в паре других локаций, камеры ГИБДД, которые, как я думал, давно вышли из строя, оказались не забытыми коробками на столбах, а продвинутыми муляжами. Радар-детектор исправно пищал на них и обзывал «Стрелками». С одной стороны порадовался этому, поскольку далеко не все комбо могут увидеть «Стрелку». Хотя, выбор мест установки этих муляжей выглядел странно.
Исходя из результатов нашего теста, вполне можно сказать, что данный девайс стоит своих 11—12 тысяч, которые за него попросят в магазинах, где хватает устройств и подороже. И, поскольку, как я сказал, большинство из нас ездит одними и теми же маршрутами, то такая цена будет не слишком обременительна.