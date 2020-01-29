Лютый эксперимент: что будет, если вместо моторного масла залить в двигатель WD-40

Как показали многочисленные опыты, американская смазка отлично справляется не только с ржавчиной и окислами, но и с царапинами на кузове, замерзшими или заклинившими замками и многим другим. Сегодня речь пойдет о еще одном применении этого многогранного, как оказалось, препарата.
Куда только не лили и не прыскали «вэдэшку» в России! Какие только задачи не ставили. Кажется, о прямом назначении этого состава уже и забыли: не знаешь, что делать — заливай WD-40, а там посмотрим. Действительно, волшебная смазка, кажется, не знает ограничений в использовании и справляется с большинством закисших узлов и сочленений. Но что будет, если залить ее в мотор вместо масла?
Эксперимент достаточно дорогой — потребуется не менее пяти литров — но ведь когда это наших останавливало? О том, что подобная эксцентричная выходка может запросто погубить силовой агрегат и привезти к куда более серьезным тратам, никто естественно не подумал.
Впрочем, при глубоком изучении вопроса, эксперимент не выглядит столь убийственным: WD-40 на половину состоит из уайт-спирита, на четверть — из летучих углеводородов, на 15% из минерального масла, и на 10% — из не названных секретных ингредиентов.
Другими словами, в двигатель заливается достаточно мягкий растворитель уайт-спирит, разбавленный минеральным маслом. Юные автолюбители наверняка уже представляют себе взрыв, сопровождающийся ядерным грибом из-под капота и пожар. А вот опытные водители улыбнулись, ведь уайт-спирит давно уже используется многими, как средство для промывки двигателя.
Второй фокус заключается в том, что слить масло полностью практически невозможно — для этого потребуется мотор разобрать и обязательно снять картер. Если же по классическому методу просто отвинтить пробку сливной горловины, то порядка 25—30 процентов старой смазки останется в двигателе и поддоне.
Итак, заливая WD-40 в мотор, мы получаем классическую, известную со времен развитого социализма промывку «пятиминутку», просто в самом дорогом из возможных исполнении. Ездить на таком масле естественно не стоит, но от 15—30 минут работы двигатель точно не погибнет. Более того, есть шанс, что раскоксуются кольца, а вся грязь, накопленная за годы эксплуатации, отправиться прямиком в масляный фильтр и поддон картера.
У данного эксперимента есть и оборотная сторона: впоследствии, сливая бурую и вонючую жижу из двигателя после завершения всех испытаний, необходимо снять «маслохранилище» и тщательно его промыть ацетоном или тем же уайт-спиритом. Ведь вся грязь из двигателя и самого поддона картера под действием WD-40 была поднята, размягчена и приготовлена к отправке в нежное нутро мотора вместе с новым, только что залитым маслом.
Не будет лишним и прогнать машину пару десятков километров на промывочном масле: отслоившийся нагар и прочая грязь быстро приведет новое моторное масло в негодность. Лучшим решением будет его слить, вновь заменить масляный фильтр, и продолжить эксплуатацию машины на новом.
Регулярная очистка от нагара и следов эксплуатации приведет не только к долголетию двигателя, но и вернет мотору прежнюю «прыть», а также значительно снизит потребление топлива. Различные промывки, представленные на витринах, зачастую состоят из того же ацетона или уайт-спирита, купить который можно значительно дешевле в любом хозяйственном магазине или на строительном рынке. А уж WD-40 расходовать таким грабительским методом точно не стоит — легендарная смазка обязательно пригодится для решения других задач.