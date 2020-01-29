Лютый эксперимент: что будет, если вместо моторного масла залить в двигатель WD-40

Как показали многочисленные опыты, американская смазка отлично справляется не только с ржавчиной и окислами, но и с царапинами на кузове, замерзшими или заклинившими замками и многим другим. Сегодня речь пойдет о еще одном применении этого многогранного, как оказалось, препарата.

Куда только не лили и не прыскали «вэдэшку» в России! Какие только задачи не ставили. Кажется, о прямом назначении этого состава уже и забыли: не знаешь, что делать — заливай WD-40, а там посмотрим. Действительно, волшебная смазка, кажется, не знает ограничений в использовании и справляется с большинством закисших узлов и сочленений. Но что будет, если залить ее в мотор вместо масла?

Эксперимент достаточно дорогой — потребуется не менее пяти литров — но ведь когда это наших останавливало? О том, что подобная эксцентричная выходка может запросто погубить силовой агрегат и привезти к куда более серьезным тратам, никто естественно не подумал.