Как эффективно дезинфицировать систему кондиционирования и не переплатить лишнего?

Климатическая система автомобиля требует периодической проверки эффективности работы (и при необходимости заправки хладагентом), а также очистки и дезинфекции. Пренебрегать «гигиеническими» процедурами категорически нельзя, так как от качества их проведения и главное достигнутого эффекта будет зависеть наличие и количество вредных для организма человека бактерий, грибков, вирусов, иных микроорганизмов на поверхности радиатора кондиционера (испарителя), воздуховодов, салонном фильтре и элементах интерьера салона. От вредного для здоровья микромира необходимо избавляться не просто эффективно, а с обеспечением стойкого эффекта предотвращения рецидива. Для вредоносных микроорганизмов должны быть созданы условия, препятствующие их размножению.
Как это сделать? Ведь речь идет не только об обработке собственно системы воздуховодов, но и салона автомобиля в целом! Рецепт один — оросить каждый квадратный миллиметр поверхности мелкодисперсным составом, который и выполнит функцию безжалостного дезинфектора. Доставить же активное вещество в самые потаенные уголки системы вентиляции и закутки салона поможет специальная система распыления, которой укомплектован баллон с составом, а также система рециркуляции автомобиля. Именно на таком принципе работают популярные средства. Но об этом позже.
Чтобы дезинфекция прошла безукоризненно необходимо, чтобы для обработки применялись качественные химические составы, имеющие эффективную формулу. Дело в том, что одни препараты лишь освежают воздух, маскируя продукты жизнедеятельности бактерий, а по-простому, — забивая неприятный запах. Другие, например, такой, как Очиститель кондиционера (арт. AC-8602) от ASTROhim, устраняют саму проблему — «обезоруживают» вредную микрофлору и оставляют после себя легкий аромат. Преимущество вторых составов неоспоримо, так как речь идет о здоровье находящихся в автомобиле людей и использование автохимии низкого качества — недопустимо! Подчеркнем еще раз — только современный, высокоэффективный комплекс может воздействовать на бактерии, грибки и вирусы, уничтожая их, при этом, не причиняя вреда элементам машины и не неся опасности здоровью человека.
Кстати, о здоровье. В составе вышеупомянутого астрохимовского очистителя ко всему прочему содержатся натуральные(!) эфирные масла пихты, можжевельника и мяты, которые часто применяют в ароматерапии. Помимо дезинфицирующего эффекта, они оставляют в салоне приятный аромат в отличие от приторных отдушек химических аналогов.
Итак, для того, чтобы активное вещество покрыло все поверхности системы вентиляции и салона автомобиля, его необходимо распылить. Достигается это использованием особой головки с клапаном и распылителем, который направляется в зону забора воздуха в салоне автомобиля и циркулирует через систему кондиционирования по салону с включенным режимом рециркуляции воздуха. Чтобы гарантировать нужное направление факела распыляемого состава (в область забора воздуха, которая, как правило, расположена в ногах переднего пассажира) некоторые производители комплектуют очищающие составы специальной коробкой, выполняющей, кроме того роль подставки для баллона. Баллон под нужным наклоном устанавливается в отверстие, нажимается фиксирующий клапан и вуаля, процесс очистки пошел. Остается выждать время, пока содержимое баллона полностью выйдет, проветрить салон и все — дезинфекция завершена!
Как часто требуется проводить дезинфекцию? Все зависит от сезона, погодных условий, интенсивности эксплуатации машины. Если речь идет о личном автомобиле, на котором перемещаются члены одной семьи, то обработку достаточно проводить два-четыре раза в год. Если же автомобиль стоит на балансе корпоративного парка, используется в качестве такси, то обработка может производиться и ежемесячно.