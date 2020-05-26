Как эффективно дезинфицировать систему кондиционирования и не переплатить лишнего?

Климатическая система автомобиля требует периодической проверки эффективности работы (и при необходимости заправки хладагентом), а также очистки и дезинфекции. Пренебрегать «гигиеническими» процедурами категорически нельзя, так как от качества их проведения и главное достигнутого эффекта будет зависеть наличие и количество вредных для организма человека бактерий, грибков, вирусов, иных микроорганизмов на поверхности радиатора кондиционера (испарителя), воздуховодов, салонном фильтре и элементах интерьера салона. От вредного для здоровья микромира необходимо избавляться не просто эффективно, а с обеспечением стойкого эффекта предотвращения рецидива. Для вредоносных микроорганизмов должны быть созданы условия, препятствующие их размножению.

Как это сделать? Ведь речь идет не только об обработке собственно системы воздуховодов, но и салона автомобиля в целом! Рецепт один — оросить каждый квадратный миллиметр поверхности мелкодисперсным составом, который и выполнит функцию безжалостного дезинфектора. Доставить же активное вещество в самые потаенные уголки системы вентиляции и закутки салона поможет специальная система распыления, которой укомплектован баллон с составом, а также система рециркуляции автомобиля. Именно на таком принципе работают популярные средства. Но об этом позже.