Чем грозит двигателю появление пены в расширительном бачке системы охлаждения

Перед поездкой водитель обязан проконтролировать работу всех систем автомобиля. Правда, большинство автомобилистов этого не делает. А потому неисправности в различных системах обнаруживаются тогда, когда их легкая степень уже переросла в настоящее, порой дорогостоящее, бедствие. Возьмем для примера пенящийся в расширительном бачке системы охлаждения двигателя антифриз. О каких проблемах говорит пенообразование?
Кто-то может подумать, что вспененный антифриз — это следствие движения автомобиля по неровным поверхностям. Но нет. Проблема гораздо глубже. И хорошо, если это всего лишь вопрос качества охлаждающей жидкости.
Если в систему залит антифриз сомнительного качества или смешаны две разные жидкости, то дешевые химикаты и отличающийся состав могут попросту начать взаимодействовать с воздухом — пузыриться, выделять осадок, накипь и прочее, с дальнейшим снижением эффективности охлаждения двигателя. Пены может собраться настолько много, что она начинает выбрасываться из расширительного бачка. А это нехватка «охлаждайки», и снова перегрев силового агрегата. Ко всему прочему, в каналах, расположенных в блоке цилиндров и радиаторе появляются отложения, закупоривающие их. Благо, если эту проблему вовремя заметить, то она решается обычной промывкой системы и заменой антифриза на качественный. Однако бывают случаи и похуже.
Потеря герметичности головки блока цилиндров из-за прокладки может стать причиной проникновения в систему охлаждения газов, топлива и масла, что, в свою очередь, нарушает химический состав антифриза, и также влечет к его вспениванию.
Ко всему прочему, сам антифриз может попадать в двигатель, и это тоже так себе вариант развития событий. Смесь антифриза и моторного масла превращается в эмульсию, состоящую из масла, пузырьков воздуха, этиленгликоля (составляющей качественного антифриза) и воды. Стоит ли говорить о смазывающих свойствах такого коктейля?
Двигатель получит гарантированный гидроудар, если прокладка ГБЦ будет пробита в нескольких местах, и охлаждающая жидкость мощными потоками хлынет в цилиндры, лишив поршни возможности подняться в свою верхнюю рабочую точку.
И именно в этом случае необходимо действовать немедленно — прекратить эксплуатацию автомобиля, и отвезти его в технический центр, для выяснения причины разгерметизации блока. Причиной может стать как ветхость или брак прокладки ГБЦ, так и перегрев двигателя, в результате которого его «головка» попросту деформировалась. В обоих случаях двигателю нужен качественный ремонт. То есть нужно заменить прокладку, и проверить не повело ли плоскость прилегания головки блока цилиндров, и при необходимости отшлифовать поверхность, придав первоначальную плоскость. Так же необходимо оценить состояние «головки» на наличие трещин — это сразу замена на новую.
Как бы то ни было, пенящийся антифриз в расширительном бачке должен стать поводом для выяснения причин этого пенообразования. Самый простой способ не довести до беды — контроль и профилактика системы охлаждения и двигателя, а также их своевременное обслуживание. И, конечно же, не стоит экономить на комплектующих и расходниках. Такая экономия в дальнейшем может дорого стоить.