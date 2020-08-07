Чем грозит двигателю появление пены в расширительном бачке системы охлаждения

Перед поездкой водитель обязан проконтролировать работу всех систем автомобиля. Правда, большинство автомобилистов этого не делает. А потому неисправности в различных системах обнаруживаются тогда, когда их легкая степень уже переросла в настоящее, порой дорогостоящее, бедствие. Возьмем для примера пенящийся в расширительном бачке системы охлаждения двигателя антифриз. О каких проблемах говорит пенообразование?

Кто-то может подумать, что вспененный антифриз — это следствие движения автомобиля по неровным поверхностям. Но нет. Проблема гораздо глубже. И хорошо, если это всего лишь вопрос качества охлаждающей жидкости.

Если в систему залит антифриз сомнительного качества или смешаны две разные жидкости, то дешевые химикаты и отличающийся состав могут попросту начать взаимодействовать с воздухом — пузыриться, выделять осадок, накипь и прочее, с дальнейшим снижением эффективности охлаждения двигателя. Пены может собраться настолько много, что она начинает выбрасываться из расширительного бачка. А это нехватка «охлаждайки», и снова перегрев силового агрегата. Ко всему прочему, в каналах, расположенных в блоке цилиндров и радиаторе появляются отложения, закупоривающие их. Благо, если эту проблему вовремя заметить, то она решается обычной промывкой системы и заменой антифриза на качественный. Однако бывают случаи и похуже.

Потеря герметичности головки блока цилиндров из-за прокладки может стать причиной проникновения в систему охлаждения газов, топлива и масла, что, в свою очередь, нарушает химический состав антифриза, и также влечет к его вспениванию.