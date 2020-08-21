Чем опасна для колес машины активная пена на автомойке

По оценкам экспертов, за последние десять лет ассортимент «колесной» автокосметики в значительной мере расширился в первую очередь за счет практического внедрения ряда инновационных рецептур, улучшающих рабочие свойства препаратов.

Сегодня для эстетического облагораживания дисков выпускаются как многофункциональные очистители универсального действия, так и узкоспециализированные профессиональные составы. И те и другие объединяет общая цель — все они разрабатываются для быстрой чистки, визуального обновления и, что немаловажно, последующей защиты колес от вредного воздействия различных внешних факторов.

А таковых хватает — помимо чисто механического воздействия, которое постоянно испытывают поверхности автомобильных колес, они во время движения регулярно подвергаются жесткой «химической» обработке различными агрессивными средами и солевыми растворами, которыми так обильно поливают наши дороги в зимний период.