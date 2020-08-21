Чем опасна для колес машины активная пена на автомойке

По оценкам экспертов, за последние десять лет ассортимент «колесной» автокосметики в значительной мере расширился в первую очередь за счет практического внедрения ряда инновационных рецептур, улучшающих рабочие свойства препаратов.
Сегодня для эстетического облагораживания дисков выпускаются как многофункциональные очистители универсального действия, так и узкоспециализированные профессиональные составы. И те и другие объединяет общая цель — все они разрабатываются для быстрой чистки, визуального обновления и, что немаловажно, последующей защиты колес от вредного воздействия различных внешних факторов.
А таковых хватает — помимо чисто механического воздействия, которое постоянно испытывают поверхности автомобильных колес, они во время движения регулярно подвергаются жесткой «химической» обработке различными агрессивными средами и солевыми растворами, которыми так обильно поливают наши дороги в зимний период.
Неудивительно, что при столь жестких условиях эксплуатации на автомобильных «ободах» постоянно скапливаются различные загрязнения — пятна от растительных смол, дорожный битум, пыль от истираемых тормозных колодок, пригоревшие технические масла и т. п. Причем все эти загрязнения иногда оказываются настолько стойкими, что удалить их не удается ни мыльной щеткой, ни даже струей жидкости из аппарата высокого давления.
В таких сложных ситуациях сделать это можно только с помощью специальных моющих средств, обладающих высокой растворяющей и проникающей способностью. Здесь будет уместно заметить, что, помимо очистителей, подобные эксплуатационно-чистящие свойства в определенной мере демонстрируют и профессиональные пенные автошампуни, которыми на автомойках покрывают весь кузов и, естественно, шины с дисками.
Спору нет, подобные процедуры позволяют убрать многие виды «колесных» загрязнений, но далеко не все. Более того, длительное пребывание легкосплавных дисков под слоем «активно химической» пены может в последующем спровоцировать их скрытую коррозию.
Подобная опасность вполне реальна, и обусловлена не только низким качеством отдельных типов активных автошампуней, но и механическими повреждениями защитного лакового слоя на легкосплавных дисках, полученными в процессе езды.
Как свидетельствует сервисная практика, микротрещины и сколы лакового покрытия на колесах появляются уже через первые год-полтора эксплуатации. А попадающие через них грязь и агрессивные жидкости (в том числе кислоты, находящиеся в активной моющей пене), способны вызвать серьезную коррозию металла. Именно поэтому в состав большинства наиболее продвинутых очистителей дисков обязательно входят ингибиторы коррозии, нейтрализующие вредное действие кислот.
В качестве примера такого очистителя можно привести новый отечественный концентрированный состав марки Ruseff, недавно поступивший в продажу. Рецептура данного продукта подобрана так, что, эффективно растворяя маслянистую пленку и грязь, он остается нейтральным к защитному лакокрасочному покрытию дисков.
Новинка относится к автохимии последнего поколения, разработанной в соответствии с современными европейскими стандартами, где безопасность используемых препаратов так же важна, как и их эффективность. В ее состав включены так называемые неионогенные ПАВ, обеспечивающие быстрое удаление с поверхности колес растворенной грязи, которую можно просто смыть водой.
В свою очередь, содержащиеся в препарате ингибиторы коррозии надежно защищают металл дисков от разъедания, которую способны вызвать едкие кислоты. Еще одной важной особенностью этой новинки, выгодно отличающей ее от аналогов, является и то, то она выпускается в виде концентрата.
Что дает возможность в зависимости от степени загрязнения колес приготовить нужную консистенцию очистителя, которая бережно, но в то же время интенсивно удалит такие сложные виды загрязнений, как растительный клей, гудрон, спекшаяся сажа от покрышек или налет от тормозных колодок.