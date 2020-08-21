Чем опасна для колес машины активная пена на автомойке

Фото avtovzglyad.ru
На российском рынке сегодня присутствует десятки различающихся по своему составу и фасовке средств автокосметики, предназначенных для чистки литых дисков. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в особенностях применения этих популярных продуктов.

По оценкам экспертов, за последние десять лет ассортимент «колесной» автокосметики в значительной мере расширился в первую очередь за счет практического внедрения ряда инновационных рецептур, улучшающих рабочие свойства препаратов.

Сегодня для эстетического облагораживания дисков выпускаются как многофункциональные очистители универсального действия, так и узкоспециализированные профессиональные составы. И те и другие объединяет общая цель — все они разрабатываются для быстрой чистки, визуального обновления и, что немаловажно, последующей защиты колес от вредного воздействия различных внешних факторов.

А таковых хватает — помимо чисто механического воздействия, которое постоянно испытывают поверхности автомобильных колес, они во время движения регулярно подвергаются жесткой «химической» обработке различными агрессивными средами и солевыми растворами, которыми так обильно поливают наши дороги в зимний период.

Даже мощная струя воды из аппарата высокого давления часто не может удалить отдельные загрязнения дисков.
Фото avtovzglyad.ru

Неудивительно, что при столь жестких условиях эксплуатации на автомобильных «ободах» постоянно скапливаются различные загрязнения — пятна от растительных смол, дорожный битум, пыль от истираемых тормозных колодок, пригоревшие технические масла и т. п. Причем все эти загрязнения иногда оказываются настолько стойкими, что удалить их не удается ни мыльной щеткой, ни даже струей жидкости из аппарата высокого давления.

В таких сложных ситуациях сделать это можно только с помощью специальных моющих средств, обладающих высокой растворяющей и проникающей способностью. Здесь будет уместно заметить, что, помимо очистителей, подобные эксплуатационно-чистящие свойства в определенной мере демонстрируют и профессиональные пенные автошампуни, которыми на автомойках покрывают весь кузов и, естественно, шины с дисками.

Спору нет, подобные процедуры позволяют убрать многие виды «колесных» загрязнений, но далеко не все. Более того, длительное пребывание легкосплавных дисков под слоем «активно химической» пены может в последующем спровоцировать их скрытую коррозию.

Вспучивание краски на этом литом диске произошло из-за скрытой коррозии металла, спровоцированной загрязнениями.
Фото avtovzglyad.ru

Подобная опасность вполне реальна, и обусловлена не только низким качеством отдельных типов активных автошампуней, но и механическими повреждениями защитного лакового слоя на легкосплавных дисках, полученными в процессе езды.

Как свидетельствует сервисная практика, микротрещины и сколы лакового покрытия на колесах появляются уже через первые год-полтора эксплуатации. А попадающие через них грязь и агрессивные жидкости (в том числе кислоты, находящиеся в активной моющей пене), способны вызвать серьезную коррозию металла. Именно поэтому в состав большинства наиболее продвинутых очистителей дисков обязательно входят ингибиторы коррозии, нейтрализующие вредное действие кислот.

В качестве примера такого очистителя можно привести новый отечественный концентрированный состав марки Ruseff, недавно поступивший в продажу. Рецептура данного продукта подобрана так, что, эффективно растворяя маслянистую пленку и грязь, он остается нейтральным к защитному лакокрасочному покрытию дисков.

Фото avtovzglyad.ru

Новинка относится к автохимии последнего поколения, разработанной в соответствии с современными европейскими стандартами, где безопасность используемых препаратов так же важна, как и их эффективность. В ее состав включены так называемые неионогенные ПАВ, обеспечивающие быстрое удаление с поверхности колес растворенной грязи, которую можно просто смыть водой.

В свою очередь, содержащиеся в препарате ингибиторы коррозии надежно защищают металл дисков от разъедания, которую способны вызвать едкие кислоты. Еще одной важной особенностью этой новинки, выгодно отличающей ее от аналогов, является и то, то она выпускается в виде концентрата.

Что дает возможность в зависимости от степени загрязнения колес приготовить нужную консистенцию очистителя, которая бережно, но в то же время интенсивно удалит такие сложные виды загрязнений, как растительный клей, гудрон, спекшаяся сажа от покрышек или налет от тормозных колодок.

новинки рынка, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
22 августа 2020
607