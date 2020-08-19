Как не «запороть» движок при выборе масла для иномарки

Как известно, одним из трендов развития современной автоиндустрии стало промышленное создание малолитражных форсированных двигателей с улучшенными энергетическими характеристиками. Поначалу эта тенденция себя вполне оправдывала, так как уменьшение объема моторов вело к снижению их веса, металлоемкости и себестоимости. Еще одним значимым прорывом стало массовое внедрение систем непосредственного впрыска топлива. Последнее было обусловлено повсеместным ужесточением требований по по топливной экономичности агрегатов и содержанию вредных веществ в выхлопных газах.

Безусловно, все это дало солидный толчок дальнейшего развития моторостроения, благодаря чему удалось наконец-то обеспечить работу двигателя на сверхбедных топливных смесях. Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Первые проблемы у моторов, сочетающих в себе прямой впрыск и турбонаддув, начались еще лет десять назад. В таких движках нередко стало происходить взрывоподобное сгорание топливной смеси. Подобный феномен, получивший название LSPI, чаще всего полностью выводил агрегат из строя.