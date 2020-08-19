Как не «запороть» движок при выборе масла для иномарки

Как известно, одним из трендов развития современной автоиндустрии стало промышленное создание малолитражных форсированных двигателей с улучшенными энергетическими характеристиками. Поначалу эта тенденция себя вполне оправдывала, так как уменьшение объема моторов вело к снижению их веса, металлоемкости и себестоимости. Еще одним значимым прорывом стало массовое внедрение систем непосредственного впрыска топлива. Последнее было обусловлено повсеместным ужесточением требований по по топливной экономичности агрегатов и содержанию вредных веществ в выхлопных газах.
Безусловно, все это дало солидный толчок дальнейшего развития моторостроения, благодаря чему удалось наконец-то обеспечить работу двигателя на сверхбедных топливных смесях. Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Первые проблемы у моторов, сочетающих в себе прямой впрыск и турбонаддув, начались еще лет десять назад. В таких движках нередко стало происходить взрывоподобное сгорание топливной смеси. Подобный феномен, получивший название LSPI, чаще всего полностью выводил агрегат из строя.
Еще одной серьезной задачей, которую пришлось решать практически всем автоконцернам и производителям моторных масел, стала разработка новых спецификаций для «движков», оснащенных катализаторами, а также работающих в режиме Start-Stop. Напомним, что такие силовые агрегаты гораздо чаще, чем обычные автомобильные двигатели, подвергаются пускам и глушению, а потому испытывают гораздо более высокие нагрузки. Очевидно, что для них нужны специализированные масла, позволяющие заметно уменьшить износ мотора при работе в «старт-стопном» режиме.
Для решения всех этих проблем к работе автоконцернов разных стран подключились ведущие разработчики смазочных материалов. Итогом этого сотрудничества стала разработка требований к рецептурам современных моторных масел, а результаты этих исследований внесены в проекты перспективных стандартов API и ILSAC. На сегодняшний день ряд автопроизводителей уже ввел новые требования для «своих» моторных масел. Так, например, Volkswagen сформулировал требования Longlife 4 с номерами допусков 508 00/509 00, Porsche — допуска C20, BMW — Longlife-17 FE+, Mercedes — MB-Approval 229.71, Opel — OV0401547, Chrysler — MS-12145, Ford — WSSM2C 947-B1…
К слову, некоторые виды масел, соответствующих этим требованиям, уже поставляются на наш рынок. Одной из первых такие продукты разработала немецкая компания Liqui Moly. Среди них прежде всего следует отметить синтетическое масло Top Tec 4410 5W-30, разработанное согласно требованиям RN 17 специально для двигателей Renault последнего поколения, включая новый TCe 1.3. Отличительной особенностью данного продукта является совместимость с DPF-фильтрами (у дизелей), GPF-фильтрами (в бензиновых агрегатах) и с системами селективного восстановления катализатора.
Другая интересная разработка компании — синтетика Top Tec 6200 0W-20, разработанные компанией Liqui Moly для автомобилей марок Porsche, Audi и Volkswagen с именными допусками VW 508 00/509 00 и соответствием требований Porsche C20. Новинка соответствует оригинальному номеру VAG G 052 577 MХ и совместима с сажевыми фильтрами и фильтрами твердых частиц бензиновых двигателей. Для достижения максимального ресурса данное масло содержит 80% полиальфаолефинов в базовой основе, что обеспечивает ему дополнительные стойкость и большой срок службы.
Еще одна новая синтетика от Liqui Moly — Top Tec 6600 0W-20 — наверняка заинтересует владельцев популярных у нас BMW, Mercedes и Opel. Это моторное масло рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей, отвечающих требованиям Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71 и Opel OV0401547. Важно отметить, эта новинка также полностью отвечает требованиям автопроизводителей по защите силового агрегата от вредоносного эффекта LSPI. Кстати, как и оба предыдущих продукта, Top Tec 6600 0W-20 оптимизировано под моторы автомобилей, оборудованных системами Start-Stop.