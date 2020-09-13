Чем опасны блики на отполированном торпедо машины

Фото avtovzglyad.ru
На отечественном рынке продается немало специализированной автокосметики, предназначенной для облагораживания пластиковых, в том числе и приборных панелей автомобиля. Портал «АвтоВзгляд» разбирался в нюансах применения этих препаратов.

В подавляющем своем большинстве средства для чистки пластиковых торпедо сегодня выпускают либо в виде полирующих спреев, либо в виде аэрозолей. Подобные продукты широко используются профессионалами в сервисных автоцентрах для детейлинга автомобилей, поскольку они позволяют быстро «облагородить» внешний вид потускневших пластиковых элементов, причем как интерьера, так и наружного обвеса. Впрочем, немало таких средств выпускается и для самостоятельного применения.

Так, например, в продаже можно встретить полирующие составы превентивно-профилактического действия, основная задача которых — предохранение пластика от различных вредных воздействий (высыхания, выгорания, растрескивания), возникающих в процессе эксплуатации. Кроме того, продукты содержит ингредиенты, которые после растирания полироля-очистителя придают обработанной поверхности глубокий насыщенный блеск, причем отмеченный эффект гарантированно сохраняется в течение нескольких недель после выполнения процедуры.

Фото avtovzglyad.ru

Подобные свойства достигаются благодаря особым компонентам, которые на молекулярном уровне формируют устойчивую защитную пленку, обладающую заметным отражающим эффектом. Правда, этот, отчасти положительный, нюанс имеет и обратную сторону. Она выражается в появлении ярких бликов от солнечных лучей на приборной панели или ее пластиковых элементах. Очевидно, что если такие «солнечные зайчики» появляются внезапно и во время движения, то у водителя однозначно ухудшается контроль за дорогой и снижается комфорт управления автомобилем.

Учитывая эти особенности, производители автокосметики в последние годы стали выпускать для чистки пластика, помимо традиционных препаратов, полироли универсального действия с так называемым матовым эффектом. В частности, после обработки приборной панели или другого вида пластикового покрытия отполированная поверхность становится не глянцевой, а матовой. В этом случае даже в яркие солнечные дни она эффективно нейтрализует блики от солнечных лучей, отражающихся от поверхности торпедо.

Современными полиролями для пластика можно чистить не только торпедо, но и наружные элементы отделки кузова машины.
Фото avtovzglyad.ru

Универсальность подобных полиролей заключается в том, что их с успехом можно использовать для качественной чистки пластика не только внутри машины, но и снаружи. Речь идет о внешних элементах отделки кузова — пластиковых или резиновых молдингах, накладок на бамперах и т. п. Именно поэтому наиболее продвинутые продукты этой категории обладают еще рядом важных качеств — повышенной (в сравнении с обычными полиролями) стойкостью к воздействию влаги и перепадам температур, а также улучшенными антистатическими свойствами. Последнее, как известно, весьма актуально в плане защиты пластика от пыли.

Наглядным примером, на практике демонстрирующим перечисленные выше свойства, может служить полироль-очиститель марки Ruseff нового поколения, разработанная российскими специалистами для ухода за пластиковыми деталями салона, торпедо и кузова. Этот препарат, созданный на основе современных добавок и компонентов, имеет широкий спектр действия и приятный ненавязчивый аромат винограда.

Фото avtovzglyad.ru

Одна из примечательных особенностей новинки состоит в том, что она буквально за несколько проходов возвращает пластиковым деталям характерный матово-шелковистый блеск нового покрытия. После его нанесения и высыхания на поверхности формируется тончайший водо- и грязеотталкивающий слой, предохраняющий обработанную поверхность от пыли, ультрафиолета, выгорания и преждевременного старения.

Флакон нового полироля-очистителя от Ruseff снабжен нажимным распылителем оригинальной конструкции, в котором предусмотрена удобная кнопка-предохранитель, препятствующая случайному нажатию на «гашетку» при транспортировке. В рабочее же положение распылитель приводится легким движением указательного пальца. Как отмечают эксперты, проверившие новинку в действии, она легко наносится, быстро подсыхает и отлично располировывается.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
13 сентября 2020
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