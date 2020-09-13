Чем опасны блики на отполированном торпедо машины

В подавляющем своем большинстве средства для чистки пластиковых торпедо сегодня выпускают либо в виде полирующих спреев, либо в виде аэрозолей. Подобные продукты широко используются профессионалами в сервисных автоцентрах для детейлинга автомобилей, поскольку они позволяют быстро «облагородить» внешний вид потускневших пластиковых элементов, причем как интерьера, так и наружного обвеса. Впрочем, немало таких средств выпускается и для самостоятельного применения.

Так, например, в продаже можно встретить полирующие составы превентивно-профилактического действия, основная задача которых — предохранение пластика от различных вредных воздействий (высыхания, выгорания, растрескивания), возникающих в процессе эксплуатации. Кроме того, продукты содержит ингредиенты, которые после растирания полироля-очистителя придают обработанной поверхности глубокий насыщенный блеск, причем отмеченный эффект гарантированно сохраняется в течение нескольких недель после выполнения процедуры.