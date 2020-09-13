Чем опасны блики на отполированном торпедо машины

В подавляющем своем большинстве средства для чистки пластиковых торпедо сегодня выпускают либо в виде полирующих спреев, либо в виде аэрозолей. Подобные продукты широко используются профессионалами в сервисных автоцентрах для детейлинга автомобилей, поскольку они позволяют быстро «облагородить» внешний вид потускневших пластиковых элементов, причем как интерьера, так и наружного обвеса. Впрочем, немало таких средств выпускается и для самостоятельного применения.
Так, например, в продаже можно встретить полирующие составы превентивно-профилактического действия, основная задача которых — предохранение пластика от различных вредных воздействий (высыхания, выгорания, растрескивания), возникающих в процессе эксплуатации. Кроме того, продукты содержит ингредиенты, которые после растирания полироля-очистителя придают обработанной поверхности глубокий насыщенный блеск, причем отмеченный эффект гарантированно сохраняется в течение нескольких недель после выполнения процедуры.
Подобные свойства достигаются благодаря особым компонентам, которые на молекулярном уровне формируют устойчивую защитную пленку, обладающую заметным отражающим эффектом. Правда, этот, отчасти положительный, нюанс имеет и обратную сторону. Она выражается в появлении ярких бликов от солнечных лучей на приборной панели или ее пластиковых элементах. Очевидно, что если такие «солнечные зайчики» появляются внезапно и во время движения, то у водителя однозначно ухудшается контроль за дорогой и снижается комфорт управления автомобилем.
Учитывая эти особенности, производители автокосметики в последние годы стали выпускать для чистки пластика, помимо традиционных препаратов, полироли универсального действия с так называемым матовым эффектом. В частности, после обработки приборной панели или другого вида пластикового покрытия отполированная поверхность становится не глянцевой, а матовой. В этом случае даже в яркие солнечные дни она эффективно нейтрализует блики от солнечных лучей, отражающихся от поверхности торпедо.
Универсальность подобных полиролей заключается в том, что их с успехом можно использовать для качественной чистки пластика не только внутри машины, но и снаружи. Речь идет о внешних элементах отделки кузова — пластиковых или резиновых молдингах, накладок на бамперах и т. п. Именно поэтому наиболее продвинутые продукты этой категории обладают еще рядом важных качеств — повышенной (в сравнении с обычными полиролями) стойкостью к воздействию влаги и перепадам температур, а также улучшенными антистатическими свойствами. Последнее, как известно, весьма актуально в плане защиты пластика от пыли.
Наглядным примером, на практике демонстрирующим перечисленные выше свойства, может служить полироль-очиститель марки Ruseff нового поколения, разработанная российскими специалистами для ухода за пластиковыми деталями салона, торпедо и кузова. Этот препарат, созданный на основе современных добавок и компонентов, имеет широкий спектр действия и приятный ненавязчивый аромат винограда.
Одна из примечательных особенностей новинки состоит в том, что она буквально за несколько проходов возвращает пластиковым деталям характерный матово-шелковистый блеск нового покрытия. После его нанесения и высыхания на поверхности формируется тончайший водо- и грязеотталкивающий слой, предохраняющий обработанную поверхность от пыли, ультрафиолета, выгорания и преждевременного старения.
Флакон нового полироля-очистителя от Ruseff снабжен нажимным распылителем оригинальной конструкции, в котором предусмотрена удобная кнопка-предохранитель, препятствующая случайному нажатию на «гашетку» при транспортировке. В рабочее же положение распылитель приводится легким движением указательного пальца. Как отмечают эксперты, проверившие новинку в действии, она легко наносится, быстро подсыхает и отлично располировывается.