Что будет, если залить масло для дизеля в бензиновый двигатель

Право на ошибку имеют все. Закрутился на работе, достали звонками клиенты и партнеры, стресс — в суматохе жизни в большом мегаполисе можно легко слететь с катушек, и натворить дел. Ну, например, пришли вы купить моторного масла для своего автомобиля с бензиновым двигателем. А вам позвонили. В результате параллельного общение по телефону и с продавцом магазина очень легко не понять друг друга. И вместо баклажки с маслом для бензинового двигателя, вам положили смазку для дизеля, которую вы благополучно и влили. Что будет дальше?

Принцип работы у дизельного двигателя кардинально отличается от бензинового мотора. Помимо различий в самой топливной системе, в дизелях более высокая степень сжатия и рабочая температура. Обороты, когда мотор выходит на пик крутящего момента, ниже, чем у двигателей, работающих на бензине. Ко всему прочему, в моторах на тяжелом топливе нет свечей зажигания, благодаря чему часть дизеля не сгорает, а превращается в сажу. В дизеле также отработанные газы могут попадать в картер, окисляя масло. И этим двигателям нужно больше воздуха, что ускоряет процесс окисления и образования нагара. Все негативные последствия работы такого силового агрегата нивелирует масло, в задачу которого, разумеется, помимо смазки, входит его очищение.

Иными словами дизельные двигатели хоть и экономичные, но работают буквально на износ. И масло, которое в них залито тоже. А значит и формула смазки для дизелей должна быть более сложной. Так, например, в дизельном масле использованы более сильные присадки и различные добавки, которые чистят мотор от окислов. Увеличено число зольных присадок. А также такое масло имеет более высокое щелочное число, что помогает снизить степень его окисления. И здесь самое время вернуться к нашему главному вопросу: что будет, если такое масло попадет в бензиновый двигатель?