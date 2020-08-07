Что будет, если залить масло для дизеля в бензиновый двигатель

Право на ошибку имеют все. Закрутился на работе, достали звонками клиенты и партнеры, стресс — в суматохе жизни в большом мегаполисе можно легко слететь с катушек, и натворить дел. Ну, например, пришли вы купить моторного масла для своего автомобиля с бензиновым двигателем. А вам позвонили. В результате параллельного общение по телефону и с продавцом магазина очень легко не понять друг друга. И вместо баклажки с маслом для бензинового двигателя, вам положили смазку для дизеля, которую вы благополучно и влили. Что будет дальше?
Принцип работы у дизельного двигателя кардинально отличается от бензинового мотора. Помимо различий в самой топливной системе, в дизелях более высокая степень сжатия и рабочая температура. Обороты, когда мотор выходит на пик крутящего момента, ниже, чем у двигателей, работающих на бензине. Ко всему прочему, в моторах на тяжелом топливе нет свечей зажигания, благодаря чему часть дизеля не сгорает, а превращается в сажу. В дизеле также отработанные газы могут попадать в картер, окисляя масло. И этим двигателям нужно больше воздуха, что ускоряет процесс окисления и образования нагара. Все негативные последствия работы такого силового агрегата нивелирует масло, в задачу которого, разумеется, помимо смазки, входит его очищение.
Иными словами дизельные двигатели хоть и экономичные, но работают буквально на износ. И масло, которое в них залито тоже. А значит и формула смазки для дизелей должна быть более сложной. Так, например, в дизельном масле использованы более сильные присадки и различные добавки, которые чистят мотор от окислов. Увеличено число зольных присадок. А также такое масло имеет более высокое щелочное число, что помогает снизить степень его окисления. И здесь самое время вернуться к нашему главному вопросу: что будет, если такое масло попадет в бензиновый двигатель?
Итак, если автомобиль с не самым современным мотором используется на городских скоростях, ездит на небольшие расстояния и по большей степени молотит топливо, простаивая в пробках, то внутри него образуется нагар, который и начнет смывать дизельное масло. На оборотах до 4000 по тахометру дизельные присадки будут разрушать отложения, и при промывке двигателя их будет легче удалить. Однако при очень грязной поршневой системе грязь может вымываться крупными частями, которые могут забить масляные каналы. А дальше — масляное голодание. И двигатель вашего автомобиля попросится на дорогой ремонт.
Если автомобиль оснащен высокооборотистым современным бензиновым мотором, то нагрев дизельного масла приведет к образованию смолянистого нагара внутри двигателя. Виной тому высокая зольность смазки. Смола забьет собой масляные каналы и поршни, что так же приведет к масляному голоданию двигателя и образованию задиров на цилиндрах. А там и «клина словить» недолго.
В общем, в обоих случаях последствия не стоят того, чтобы вы не отвлеклись от телефонного разговора. В таких делах лучше прерваться, и сосредоточится на покупке масла. В противном случае, будьте готовы распрощаться с вашим двигателем и крупной суммой денег, потому как покупка нового силового агрегата обойдется недешево.