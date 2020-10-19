Какой очиститель наиболее оптимален для тканевой обивки кресел машины

Наши постоянные читатели наверняка заметили, что мы регулярно обращаемся к темам, посвященным самостоятельному обслуживания автомобиля в целом и уходу за его интерьером, в частности. Салон машины для водителя — как квартира для домохозяйки, в которой следует регулярно поддерживать чистоту и порядок. Согласитесь, как бы бережно мы не относились к своей машине, однако обивка ее салона, особенно тканевая, со временем все равно пачкается.

Поэтому ее, в зависимости от степени загрязнений, периодически приходится пылесосить, мыть или чистить. Кто-то делает это в специализированном сервис-центре, а кто-то выполняет все процедуры своими силами, благо сегодня в автомагазинах можно найти самые разнообразные средства автокосметики, облегчающие процесс облагораживания интерьера автомобиля.

По оценкам экспертов потребительского рынка, примерно половина из них представлена жидкостными спреями, снабженными распылителями нажимного типа.