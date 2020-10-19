Какой очиститель наиболее оптимален для тканевой обивки кресел машины

Наши постоянные читатели наверняка заметили, что мы регулярно обращаемся к темам, посвященным самостоятельному обслуживания автомобиля в целом и уходу за его интерьером, в частности. Салон машины для водителя — как квартира для домохозяйки, в которой следует регулярно поддерживать чистоту и порядок. Согласитесь, как бы бережно мы не относились к своей машине, однако обивка ее салона, особенно тканевая, со временем все равно пачкается.
Поэтому ее, в зависимости от степени загрязнений, периодически приходится пылесосить, мыть или чистить. Кто-то делает это в специализированном сервис-центре, а кто-то выполняет все процедуры своими силами, благо сегодня в автомагазинах можно найти самые разнообразные средства автокосметики, облегчающие процесс облагораживания интерьера автомобиля.
По оценкам экспертов потребительского рынка, примерно половина из них представлена жидкостными спреями, снабженными распылителями нажимного типа.
Как показал сравнительный тест тканевых спреев-очистителей, который недавно проводил «АвтоВзгляд», в большинстве своем подобные препараты демонстрируют неплохие чистящие способности. Особенно это наглядно видно тогда, когда обработке подвергаются горизонтальные поверхности автомобильных кресел, например, их сидушки. Что же касается вертикальных поверхностей, в частности, обивки спинки кресел, то здесь ситуация не всегда такая однозначная.
Так, экспертами фиксировались случаи, когда при распылении некоторых спреев на вертикальную часть кресла, жидкость не сразу впитывалась в загрязненный фрагмент ткани, а медленно стекала по ней. Очевидно, что такое воздействие спрея несколько снижало его эффективность, в первую очередь по времени и качеству чистки тканевой обивки. В результате для достижения лучшего результата экспертам приходилось неоднократно повторять обработку загрязненного фрагмента ткани, что заметно повышало расход автокосметического средства.
Следует отметить, что производители современной автохимии хорошо осведомлены о тех или иных эксплуатационных особенностях выпускаемых спреевых очистителей ткани. С учетом этого фактора в ассортименте многих известных автоксметических брендов наряду со спреями сегодня производятся также пенные чистящие аэрозоли. Главной фишкой последних как раз и является густая пена, которая, в отличие от жидкости, не стекает с вертикальной поверхности после распыления, а хорошо удерживается на ней, быстро пропитывая волокна ткани.
Еще одной отличительной особенностью аэрозолей являются особые компоненты, придающие пене высокие адсорбирующие и проникающие свойства, благодаря чему очищающая пенистая масса как бы высасывает грязь из запачканной структуры ткани. В дальнейшем после высыхания пены автовладельцу остается лишь протереть очищенный участок чистой фланелью. В качестве показательного примера подобного препарата можно привести новый отечественный аэрозоль «Пена для очистки обивки», выпущенный под брендом Ruseff.
Этот оригинальный состав, разработанный российскими химиками, оптимально подходит для обработки всех современных типов ткани, используемой для обивки автомобильных кресел. Как утверждают сами разработчики, новинку можно отнести к автокосметике последнего поколения, созданной в соответствии с требованиями европейских промышленных стандартов. Согласно им, безопасность выпускаемых продуктов так же актуальна, как и их эффективность.
Кстати, что касается эффективности, то здесь «Пена для очистки обивки» от Ruseff демонстрирует отменные результаты, в чем тест-редакторы портала «АвтоВзгляд» успели оценить на практике. Проверив аэрозоль на одной из редакционных машин, мы убедились в том, как великолепно препарат очистил обивку спинок передних кресел авто от глубоко въевшейся грязи, а заодно быстро удалил засохшие пятна сока, пролитого на сидушку.
Любопытно, что сама ткань при обработке сильно не намокает, а потому достаточно быстро высыхает. Так что уже через 10—15 минут после применения этой пены сиденьями можно пользоваться по полной.