Как максимально быстро очистить салон и багажник авто от шерсти кота или собаки

Единичную поездку родительского кота на дачу можно пережить и с помощью подручных средств: снял «дворник», намочил водичкой да убрал котейкину шерсть. В России любят создавать себе проблемы и героически их решать, поэтому каких только народных методов не предлагает интернет: и скотч, и липкая лента для одежды, и пылесос-циклон, и даже «торнадор».
Но все это работает только в одном случае: если шерсти в салоне мало. А вот ежели питомец путешествует с вами регулярно, то тут уже нужен особый подход. И — особый инструмент. На профессиональные сервисы, где машины приводят в первозданное состояние как внутри, так и снаружи, с такой проблемой приезжают регулярно. Неужели опытные «детейлеры» тоже скотчем убирают багажник?
Секрет успеха заключает в многоуровневом подходе. Естественно, салон сначала пылесосят, притом делают это мощным пылесосом вообще без насадок. Трубу «приживляют» к самому ковру и очень медленно ведут, собирая поверхностную шерсть. После используют лайфхак: застрявшие волоски «поднимают» с помощью сжатого воздуха. С такой задачей справится даже мощный автомобильный компрессор, а хитрость, как всегда, в неторопливости. Все «поврежденные участки» нужно пройти сантиметр за сантиметром.
После в дело вступает специальная резиновая щетка с очень упругими спицами, которая позволяет убрать оставшиеся следы пребывания кота или собаки достаточно быстро и без применения каких-либо усилий. Названия, фирмы и размер каждый выбирает сам для себя, но в поисковике необходимо указать именно резиновую щетку для сбора шерсти. После останется только пропылесосить. Кстати, не забудьте поднять пол багажника и сиденья — шерсть неведомым образом попадает и туда.
Домашний питомец в машине — это в первую очередь член семьи и еще один пассажир, поэтому ему надо обеспечить не только комфорт, но и безопасность. Резкий старт или торможение может навредить животному куда больше, чем выходные в одиночестве. Поэтому перед тем, как посадить «пушистого» в багажник или «на ручки», вспомните о том, что машина — средство повышенной опасности. Чтобы потом не выкручивать себе руки и не убирать шерсть, лучше возить кота в переноске, а собаку в специальной клетке. Ведь дорога на дачу — это всего два-три часа. Да и чистить багажник потом не придется.