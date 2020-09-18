Как максимально быстро очистить салон и багажник авто от шерсти кота или собаки

Единичную поездку родительского кота на дачу можно пережить и с помощью подручных средств: снял «дворник», намочил водичкой да убрал котейкину шерсть. В России любят создавать себе проблемы и героически их решать, поэтому каких только народных методов не предлагает интернет: и скотч, и липкая лента для одежды, и пылесос-циклон, и даже «торнадор».

Но все это работает только в одном случае: если шерсти в салоне мало. А вот ежели питомец путешествует с вами регулярно, то тут уже нужен особый подход. И — особый инструмент. На профессиональные сервисы, где машины приводят в первозданное состояние как внутри, так и снаружи, с такой проблемой приезжают регулярно. Неужели опытные «детейлеры» тоже скотчем убирают багажник?

Секрет успеха заключает в многоуровневом подходе. Естественно, салон сначала пылесосят, притом делают это мощным пылесосом вообще без насадок. Трубу «приживляют» к самому ковру и очень медленно ведут, собирая поверхностную шерсть. После используют лайфхак: застрявшие волоски «поднимают» с помощью сжатого воздуха. С такой задачей справится даже мощный автомобильный компрессор, а хитрость, как всегда, в неторопливости. Все «поврежденные участки» нужно пройти сантиметр за сантиметром.