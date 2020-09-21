Почему литые диски на машине надо всегда чистить с обеих сторон

Тема этой статьи кому то может показаться не очень актуальной. Дескать, если за машиной ухаживать не только регулярно, но и своевременно, а самое главное — правильно, то какие могут возникнуть сложности с чисткой литых колес? Все вроде бы, верно, однако практический опыт специалистов многих сервисных автоцентров красноречиво свидетельствует об обратном. Например, даже у начищенной до глянца машины, несколько месяцев стоящей в гараже, могут возникнуть не только сложности с удалением отдельных видов загрязнений, но и вполне осязаемые дефекты металла.
Естественно, у непосвященных сразу возникает вопрос: где же могут быть подобного рода повреждения, если сам автомобиль надраен до блеска, никуда не едет, и с ним вроде как ничего не происходит? Между тем, ответ более чем банален — дефекты могут возникнуть, а именно на ступичной части колеса. Причем не с лицевой стороны, с обратной, там где оно крепится к ступице.
Основная суть проблемы, связанной с появлением отмеченных выше дефектов, кроется в таком известном явлении, как электрохимическая коррозия. Она обычно возникает на плотном стыке разнородных металлов, например, стали и алюминия или железа и магния. Скорость ее развития определяется множеством факторов, среди которых не последнюю роль играют также влага и солевые растворы, которыми так обильно поливают российские дороги в холодное время года. В месте ее появления нередко происходит изъязвление и нарушение исходной структуры самого сплава, приводящие даже к его разрушению и изменению цвета.
Иногда электрохимическая коррозия идет настолько активно, что места стыка колес со ступицами буквально прикипают друг к другу, и их потом приходится «обстукивать», чтобы разъединить. Полагаем, что многие автолюбители, обращавшие внимание на обратную сторону диска при демонтаже, наверняка замечали вокруг его крепежных отверстий светло-буро-ржавые загрязнения. Так вот, в большинстве своем это оказывается не просто грязь, а следы электрохимической коррозии.
Конечно же, поскольку производители дисков знают об этой проблеме, они давно предприняли меры по противодействию подобному виду коррозии. В реальных условиях она легко нейтрализуется штатным защитным лаковым покрытием, наносимым при изготовлении на легкосплавный диск и выступающим, в данном случае, в роли электроизолятора.
Однако со временем в процессе эксплуатации, особенно при небрежном обращении с дисками, например, при их демонтаже и установке (чем часто грешит персонал шиномонтажек) лаковый слой быстро повреждается. В итоге между алюминиевым «литьем» и стальной ступицей появляется устойчивый гальванический контакт, провоцирующий старт коррозии. Если вовремя ее не заметили, ждите серьезных последствий.
Поэтому очень важно при сезонной смене обувки проверять обратную сторону крепежного дискового «пятачка» (да и обода тоже) на предмет дефектов и загрязнений. В случае обнаружения их желательно устранять современными средствами на кислотной основе, например, новым спреем-очистителем автомобильных дисков, созданным специалистами российской фирмы Ruseff.
Данный продукт содержит специально подобранный набор органических и неорганических кислот, которые эффективно растворяют самые сильные и стойкие загрязнения, в том числе и несмываемые обычными средствами следы электрохимической коррозии на ободах.
В состав новинки от Ruseff также входят поверхностно-активные вещества, обеспечивающие нейтрализацию и быстрое удаление растворенных загрязнений с поверхности дисков. Как показала экспертная практика, время воздействия нового очистителя на любой вид грязи не превышает двух минут, после чего ее можно уже смывать водой. Специалисты говорят, что после такой обработки колес и последующей сушки, надо обязательно промазать очищенные крепежно-посадочные места литых дисков (с тыльной стороны) техническим вазелином. Это устранит гальванический контакт разнородных металлов и позволит избежать в дальнейшем их электрохимической коррозии.