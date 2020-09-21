Почему литые диски на машине надо всегда чистить с обеих сторон

Тема этой статьи кому то может показаться не очень актуальной. Дескать, если за машиной ухаживать не только регулярно, но и своевременно, а самое главное — правильно, то какие могут возникнуть сложности с чисткой литых колес? Все вроде бы, верно, однако практический опыт специалистов многих сервисных автоцентров красноречиво свидетельствует об обратном. Например, даже у начищенной до глянца машины, несколько месяцев стоящей в гараже, могут возникнуть не только сложности с удалением отдельных видов загрязнений, но и вполне осязаемые дефекты металла.

Естественно, у непосвященных сразу возникает вопрос: где же могут быть подобного рода повреждения, если сам автомобиль надраен до блеска, никуда не едет, и с ним вроде как ничего не происходит? Между тем, ответ более чем банален — дефекты могут возникнуть, а именно на ступичной части колеса. Причем не с лицевой стороны, с обратной, там где оно крепится к ступице.