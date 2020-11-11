Почему моторы авто, работающие на газе, греются сильнее, чем бензиновые

Считается, что ключевым моментом при переводе автомобиля на газ является экономический аспект. Что вполне объяснимо, поскольку газ практически в два раза дешевле высокооктанового бензина и его, что очень важно, можно использовать даже в самых современных автомобилях.
В ряде европейских стран (например, в Бельгии и Германии) переоборудование автомобилей под газомоторное топливо является весьма распространенным способом сэкономить на эксплуатации автотранспорта, причем без какого-либо вреда для экологии. А в Южной Корее практически все «таксишные» авто и вовсе сходят конвейера уже с топливной аппаратурой, приспособленной для работы на газе-бензине.
Что касается нашей страны, то последний принятый у нас техрегламент заставляет автовладельцев регистрировать газовое оборудование в машине, что несколько сдерживает рост газифицированного автопарка. Однако, с другой стороны, российское правительство с лета нынешнего года запустило государственную программу льготного субсидирования при переводе бензиновых авто на метан.
Напомним, что в ходе реализации этой программы, владельцу машины вроде как обязаны компенсировать до 90% стоимости установленного газового оборудования. Правда, программа действует не во всех регионах, да и получение самой компенсации потребует определенных моральных и временных затрат, связанных с хождением по инстанциям.
Впрочем, купить автомобиль с метановым ГБО в России уже можно непосредственно с завода (через дилера), однако применительно к легковушкам выбор тут весьма ограничен. Например, сегодня это может быть продукция АВТОВАЗа, например, LADA Largus CNG или Vesta CNG. Кроме того, готовятся к выпуску «газовые» модификации Renaul Logan, и есть сведения, что сейчас «обкатку» проходит заводская газовая версия KIA Rio.
Но, все равно, считают эксперты, этого явно недостаточно. И потом, к сожалению, ценники на заводские версии не радуют. Так, например, Vesta с фирменным ГБО стоит почти на 180 000 рублей дороже бензинового аналога.
Еще одно важное преимущество газа — экологичность. Сгорание газа оказывается значительно более чистым, значит и двигатель всегда в чистоте. При этом износ его деталей снижается раза в полтора и, стало быть, ресурс увеличивается примерно на столько же. Уменьшается нагрузка на катализатор, чище выхлоп и, соответственно, воздух на улицах. В общем, плюсы в части экологии и экономии значительные, однако достигнуты они могут быть лишь при соблюдении ряда условий.
Первое — это повышенный контроль за температурой движка. Дело в том, что газ при сгорании выделяет несколько меньше энергии, чем бензин. Значит, его расход будет на 7—10% больше, при тех же нагрузках. А вот температура в цилиндрах при сгорании газа выше, чем при горении бензина.
Это приводит к большему нагреву седел клапанов, самих клапанов и головки блока. Что на двигателях старой классической конструкции зачастую вызывало трещины в тарелках клапанов, «выгорание» седел и повреждения верхней части цилиндров. На современных моторах используются более термостойкие материалы, и такие проблемы хотя и сведены до минимума, но до сих пор полностью не изжиты.
Второй момент — выбор моторного масла. Долгое время считалось, что двигатели, переоборудованные под газ, не нуждаются в специальных маслах. Но современный очищенный газ содержит малое количество серы, влияющей на скорость старения моторного масла. А стало быть, нет необходимости в нейтрализации большого количества агрессивных веществ, образующихся в процессе сгорания.
Для таких случаев подходят масла с низкой щелочностью, а бонусом является то, что низкощелочные масла обладают еще и малой зольностью. То есть дают малое количество абразивных частиц при сгорании и дополнительно уменьшают износ двигателя.
Поэтому для двигателя, переоборудованного под газ, прекрасно подходят масла классов Low SAPS&Mid SAPS, изготовленные на базе термически устойчивого современного гидрокрекинга (НС-синтетические). К таковым, например, следует отнести современные продукты линейки Тор Тес, выпускаемые фирмой Liqui Moly. Они уже поставляются и в Россию, а на их «газовую» спецификацию указывает специальный стикер CNG/LPG.
Следующий момент — бензин. Именно на нем производится запуск и прогрев двигателя, после чего ГБО переключается на газ. Иначе говоря, бензин расходуется крайне медленно, отчего он застаивается в форсунках, топливной рампе и в баке. В итоге там создаются условия для термической деградации горючего с образованием смол и шламов, а в баке и вовсе может произойти расслоение топлива.
Чтобы не допускать этого, следует регулярно пользоваться очистителями системы впрыска, а в бак добавлять присадку, препятствующую расслоению горючего. Такими средствами, например, могут служить очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger, а также стабилизатор бензина от уже упомянутой выше Liqui Moly.
Наконец, еще один важный нюанс — утечки газа, отчего любой автовладелец сразу же впадает в беспокойство. Проблема эта решаема, главное тут — понять, откуда именно идет утечка. А быстро определить место дефекта поможет спрей Leck-Such-Spray. Выяснив это, водитель может сам подтянуть нужные соединения и ликвидировать утечку. Поэтому такой баллончик надо обязательно иметь в багажнике любого «газового» авто.