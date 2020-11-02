Как быстрее всего зарядить сильно разряженный аккумулятор в машине

Поводом для проведения нынешнего теста послужили вопросы наших читателей, а также масса самых разнообразных комментариев и мнений, публикуемых в профильных соцсетях по поводу процедуры заряда автомобильных аккумуляторов. Действительно, интерес к этой теме не угасает, более того, он каждый год, особенно в осенне-зимний период, претерпевает очередное сезонное «перерождение». Что, в общем-то, вполне объяснимо, поскольку проблемы с хроническим недозарядом автомобильных батарей острее всего проявляются именно в холодное время года.
Тем, кто не в курсе, поясним: практически все современные АКБ, устанавливаемые на машинах (электромобили не в счет) — это химические источники тока. Именно поэтому их основные эксплуатационные характеристики (напряжение, пусковой ток, емкость, прием заряда) сильно зависят от температуры окружающей среды. И если летом даже наполовину разряженная батарея могла достаточно легко раскрутить коленвал двигателя до нужных оборотов, то на морозе такой АКБ может попросту «сдохнуть» уже после первой попытки запуска.
При этом совсем не очевидно, что зимой первая попытка запуска мотора на разряженном аккумуляторе может оказаться удачной. Но очевидно другое — чтобы такого не происходило, автомобильную батарею следует в любое время года содержать в рабочем состоянии, что называется — «под парами». А для этого нужно регулярно (раз в 3—4 месяца) контролировать напряжение на клеммах АКБ через 6—8 часов после остановки двигателя. И если напряжение опускается ниже нормы (менее 12,5V), необходимо подзаряжать такую батарею.
И вот здесь, то есть на этапе подзарядки, у многих автомобилистов, особенно начинающих, часто возникают «разночтения» относительно того, как и с помощью каких зарядных устройств (ЗУ) предпочтительнее выполнять процедуру.
Такая озабоченность, в общем-то, понятна, учитывая огромный ассортимент «зарядок», поставляемых сегодня на рынок. Причем подавляющее их большинство представлено приборами, в которых ток и напряжение регулируются автоматически. Казалось бы, чего уж проще, однако и тут нередко возникают вопросы. Например, по поводу того, какой максимальный ток заряда должен быть у «автомата», чтобы емкость АКБ восстанавливалась эффективнее.
Чтобы предметно ответить на этот вопрос, мы решили сопоставить эксплуатационные возможности нескольких автоматических устройств, различающихся максимальным током заряда. Для этого эксперты портала «АвтоВзгляда» при технической поддержке айта «АвтоПарад» организовали демонстрационно-показательное тестирование ряда популярных модификаций автомобильных ЗУ. Для чистоты эксперимента все аппараты приобретались в одной торговой точке, в качестве которой выступил интернет-магазин accummarket.ru.
Всего набралось пять изделий, представленных достаточно известными отечественными и иностранными брендами. Это немецкий Bosch С7 с током в 7А, американский Goodyear CH-4A (4 А), а также три российских аппарата: RDrive Junior C1—12 (до 1А), Smart Power SP-2N (2А) и Вerkut BCA-10 с током заряда до 10А. Устройства различаются не только значениями зарядного тока, но и габаритами, потребляемой мощностью и функционалом. На этих особенностях стоит остановиться чуть подробнее.
Самые компактные и простые (по применимости) «зарядки» из числа отобранных экспертами — это отечественные RDrive Junior C1—12 и Smart Power SP-2N. Отмеченные приборы не требуют каких-либо предварительных установок, поэтому не имеют клавиш управления и при работе просто подключаются к клеммам аккумулятора.
По сравнению с ними импортные собратья от Bosch и Goodyear будут куда более продвинутыми. У обоих «иностранцев» предусмотрены несколько режимов заряда, рассчитанных на разные типы свинцово-кислотных аккумуляторов, имеется развитая световая индикация, а также кнопки управления.
Самый же навороченный образец среди участников — отечественный Berkut BСА-10. Он представляет собой мультифункциональное ЗУ, отличающееся многообразием режимов заряда. В числе важных особенностей, принципиально отличающих данный аппарат от аналогов — специальные диагностические функции, позволяющие быстро провести комплексную оценку состояния АКБ с определением степени ее заряженности, а также значений внутреннего сопротивления и максимального пускового тока (CCA-тест). Неудивительно, что это самый габаритный образец среди участников нынешнего теста.
Для контрольного тестирования ЗУ была разработана собственная оригинальная методика, позволяющая с достаточно высокой точностью определять время, затрачиваемое конкретным устройством на пополнение заряда фиксированной емкости.
Методика предполагает реальный процесс заряда, поэтому для эксперимента были задействована пятерка одинаковых автомобильных батарей, по одной на каждый образец тестируемого ЗУ. На эту роль были взяты свежие кальциевые источники питания марки Dimaxx с заявленной емкостью 65 Ач и с максимальным пусковым током 550 А, то есть наиболее ходовые модификации АКБ, которые ставят на многие легковушки и кроссоверы.
Перед началом тестирования все батареи были заряжены до 100% своей емкости, после чего с помощью специального прибора поочередно разряжались до того момента, когда их емкость понижалась ровно на 3 Ач. Как показывает практика, примерно столько теряет обычная АКБ после 5−6 холодных пусков двигателя со стартерным током до 360 А.
По завершении контрольного разряда каждый аккумулятор подключали к закрепленному за ним конкретным ЗУ, и затем фиксировали время, когда аппарат сигнализировал о полном восстановлении емкости АКБ. Полученные данные позволили построить график (см. фото выше) зависимости времени заряда от максимального тока, выдаваемого тем или иным ЗУ.
Из результатов испытаний хорошо видно, что чем больше ток заряда, тем меньше времени требуется на восстановление емкости батареи. Если применить это правило к проверенным образцам, то очевидно, что быстрее всех с подзарядом АКБ справился Berkut BСА-10, которому для этого понадобилось 36 минут.
А самым медленным по части зарядки, естественно, оказался «слаботочный» RDrive Junior C1—12, который током до 1А заряжал контрольную батарею более четырех часов. Но это, заметим, в условиях лабораторного эксперимента, а на практике же, когда автомобильный аккумулятор разряжается гораздо сильнее (например, зимой), все обстоит несколько иначе.
Так, после серии холодных пусков на морозе, АКБ может потерять более половины своей начальной емкости, поэтому на ее восстановление даже с помощью мощного ЗУ, причем в условиях теплого гаража, может понадобиться несколько часов. Что уж говорить о маломощных аппаратах — те однозначно будут заряжать аккумулятор более суток. К слову, проводить процедуру следует в теплом помещении (примерно +18—20 градусов) — это обязательное требование для достижения качественной зарядки батареи.
Из всего сказанного следует, что для ускоренного заряда АКБ, особенно зимой, нужны устройства с током в несколько Ампер. Оптимальный вариант — следовать рекомендациям производителей АКБ, согласно которым зарядный ток должен составлять не менее одной десятой емкости аккумулятора. Иначе говоря, для батарей Dimaxx с емкостью 65 Ач, взятых для эксперимента, оптимальным вариантом «зарядок» могут служить приборы с током более 6,5 А.
Как видим (смотри таблицу выше), из числа участников теста для этих целей подходят лишь два прибора — Berkut BСА-10 и Bosch С7. Какой в итоге выбрать — это уже дело личных предпочтений и размеров вашего кошелька.