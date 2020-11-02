Как быстрее всего зарядить сильно разряженный аккумулятор в машине

При этом совсем не очевидно, что зимой первая попытка запуска мотора на разряженном аккумуляторе может оказаться удачной. Но очевидно другое — чтобы такого не происходило, автомобильную батарею следует в любое время года содержать в рабочем состоянии, что называется — «под парами». А для этого нужно регулярно (раз в 3—4 месяца) контролировать напряжение на клеммах АКБ через 6—8 часов после остановки двигателя. И если напряжение опускается ниже нормы (менее 12,5V), необходимо подзаряжать такую батарею.

И вот здесь, то есть на этапе подзарядки, у многих автомобилистов, особенно начинающих, часто возникают «разночтения» относительно того, как и с помощью каких зарядных устройств (ЗУ) предпочтительнее выполнять процедуру.

Такая озабоченность, в общем-то, понятна, учитывая огромный ассортимент «зарядок», поставляемых сегодня на рынок. Причем подавляющее их большинство представлено приборами, в которых ток и напряжение регулируются автоматически. Казалось бы, чего уж проще, однако и тут нередко возникают вопросы. Например, по поводу того, какой максимальный ток заряда должен быть у «автомата», чтобы емкость АКБ восстанавливалась эффективнее.