Чистка заслонки впускного тракта своими руками

В автомобильном двигателе заслонки обычно сосредоточены во впускном тракте. Она может быть одна или их может быть несколько, они могут нести разные функции — управлять наполнением цилиндров двигателя и волновыми явлениями во впускном коллекторе, в зависимости от режима подмешивать к воздуху на впуске долю выхлопных газов, обогащать и обеднять смесь при разных условиях. Все это управляется заслонками и, иногда, специальными клапанами.
Методы управления самими заслонками столь же многообразны. Их приводят в движение тросиками и жесткими тягами, вакуумными сервоприводами и шаговыми электрическими моторчиками, даже термостатами. В приводы включают пружинные и пневматические замедлители, эксцентрики и кулачки самой причудливой формы, ролики и толкатели. Нет, не будем даже пытаться подробно разбирать все варианты. Заслонки совершенно неизбежны в карбюраторных двигателях, с теми или иными функциями присутствуют в большинстве инжекторных и встречаются даже в дизелях! На моем «Транзите 2.5D», например, заслонка отвечает за рециркуляцию отработавших газов.
А роднит все это богатство и многообразие заслонок одно. Ровно то, что указано в начале: приходит час, и большинство этих устройств перестают работать четко. Причем обычно виновны не хитроумные приводы и многомудреные мозги. И даже не износ осей и кулачков, нет там таких нагрузок, чтобы быстро изнашивалось. Все проще, намного проще.
Как проявляется хворь заслонки? Как правило, при переходных режимах работы двигателя. Возникают «подвисания» оборотов при ускорении и/или замедлении, мотор менее охотно, как бы с ленцой или задумчивостью, тянет. Причем постепенно параметры ухудшаются, сгорает лишнее топливо и нервные клетки водителя. Чего тут хорошего!
Так в чем причина? На стенках корпуса заслонки и на ней самой со временем возникают отложения, она цепляет за них и перестает перемещаться плавно, а там уже и вот это вот, описанное выше.
Казалось бы, откуда отложения? Дело в том, что в абсолютном большинстве ДВС в угоду экологии осуществляется рециркуляция отработавших газов и/или отсос картерных газов во впускной тракт. Обе эти добавки подмешиваются к поступающему воздуху до заслонок. И несут к ним частицы сажи, масляную пыль — этого достаточно, чтобы со временем покрыть впускной тракт маслянисто-черными отложениями. А в зоне заслонок создать препятствие их работе.
Решение понятно — нужно отчистить заслонки! Причем хорошо бы не разбирать пол-мотора. А как бы их просто помыть! Такое решение существует и применяется достаточно широко.
На работающем двигателе со снятым воздушным фильтром во впускной тракт запускают жидкость «Очиститель карбюратора» или «Очиститель дроссельных заслонок», либо же «Очиститель карбюратора и воздушной заслонки», как, например, у Astrohim. Касаемо астрохимовского препарата — из его сопла вырывается просто гейзер, смывающий отложения, как за счет химии, так и чисто напором жидкости.
Если заслонка доступна глазу, видно, что под действием этого средства она очищается за считанные минуты. К тому же оно не имеет сильного ядовитого запаха, поэтому работать с ним можно даже в закрытом помещении.
Стоит отметить, что средства с упоминанием в названии «карбюратора» или «дроссельной заслонки» полностью синонимичны по принципу своего действия, поскольку задачи у них полностью совпадают. Заслонка, она, как говорится, и в карбюраторе, и в инжекторе заслонка. Что та, что другая жидкость размягчает и смывает отложения с коллектора, заслонок и их корпусов. Поток всасываемого воздуха тянет остатки в цилиндры двигателя, там все это сгорает и уносится в выпуск. Звучит просто. И делать несложно.
В нашем прекрасном из миров, конечно, встречаются несовершенства. Вот и заслонки… Но что о них говорить, исправить эту досаду можно без всяких затруднений!