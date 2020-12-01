Чистка заслонки впускного тракта своими руками

В автомобильном двигателе заслонки обычно сосредоточены во впускном тракте. Она может быть одна или их может быть несколько, они могут нести разные функции — управлять наполнением цилиндров двигателя и волновыми явлениями во впускном коллекторе, в зависимости от режима подмешивать к воздуху на впуске долю выхлопных газов, обогащать и обеднять смесь при разных условиях. Все это управляется заслонками и, иногда, специальными клапанами.

Методы управления самими заслонками столь же многообразны. Их приводят в движение тросиками и жесткими тягами, вакуумными сервоприводами и шаговыми электрическими моторчиками, даже термостатами. В приводы включают пружинные и пневматические замедлители, эксцентрики и кулачки самой причудливой формы, ролики и толкатели. Нет, не будем даже пытаться подробно разбирать все варианты. Заслонки совершенно неизбежны в карбюраторных двигателях, с теми или иными функциями присутствуют в большинстве инжекторных и встречаются даже в дизелях! На моем «Транзите 2.5D», например, заслонка отвечает за рециркуляцию отработавших газов.

А роднит все это богатство и многообразие заслонок одно. Ровно то, что указано в начале: приходит час, и большинство этих устройств перестают работать четко. Причем обычно виновны не хитроумные приводы и многомудреные мозги. И даже не износ осей и кулачков, нет там таких нагрузок, чтобы быстро изнашивалось. Все проще, намного проще.