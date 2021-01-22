Как можно навредить автомобилю безобидной силиконовой смазкой

Силиконовая смазка довольно универсальна, а область ее применения весьма обширна. С помощью силикона устраняют скрип дверей, восстанавливают свежесть пластиковых панелей, удаляют влагу из дверных замков. А еще силикон отлично увлажняет резиновые уплотнители, и предотвращает их рассыхание, которое провоцирует ультрафиолет и прочие негативные факторы, с которым автомобиль встречается в процессе эксплуатации. Ко всему прочему, с помощью силиконовой смазки можно избежать примерзания дверей. В общем, бесспорно полезная вещь, достойная занять место в багажнике любого авто.

Однако применение смазки на основе силикона не всегда одинаково полезно. В автомобиле есть места, где присутствие этого лубриканта нежелательно, а то и вовсе может навредить. Да и процесс нанесения на разрешенные детали и элементы должен быть контролируемым. Так, например, для обработки уплотнителей автомобилисты любят использовать силиконовый спрей.

Безусловно, такой способ подачи смазки наиболее чистый — вы не пачкаете руки, да и вспомогательных приспособлений для растирания нанесенного состава не требуется. Вот только мало кто знает, что распыление лубриканта подобным способом — ошибочно. Состав трудно смывается с синтетических материалов. А при попадании на стекла делает их непрозрачными. Если не удалить мутный налет, то вскоре он соберет приличный слой грязи и пыли. И тогда затрат на мойку машины не избежать.