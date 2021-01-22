Как можно навредить автомобилю безобидной силиконовой смазкой

Силиконовая смазка довольно универсальна, а область ее применения весьма обширна. С помощью силикона устраняют скрип дверей, восстанавливают свежесть пластиковых панелей, удаляют влагу из дверных замков. А еще силикон отлично увлажняет резиновые уплотнители, и предотвращает их рассыхание, которое провоцирует ультрафиолет и прочие негативные факторы, с которым автомобиль встречается в процессе эксплуатации. Ко всему прочему, с помощью силиконовой смазки можно избежать примерзания дверей. В общем, бесспорно полезная вещь, достойная занять место в багажнике любого авто.
Однако применение смазки на основе силикона не всегда одинаково полезно. В автомобиле есть места, где присутствие этого лубриканта нежелательно, а то и вовсе может навредить. Да и процесс нанесения на разрешенные детали и элементы должен быть контролируемым. Так, например, для обработки уплотнителей автомобилисты любят использовать силиконовый спрей.
Безусловно, такой способ подачи смазки наиболее чистый — вы не пачкаете руки, да и вспомогательных приспособлений для растирания нанесенного состава не требуется. Вот только мало кто знает, что распыление лубриканта подобным способом — ошибочно. Состав трудно смывается с синтетических материалов. А при попадании на стекла делает их непрозрачными. Если не удалить мутный налет, то вскоре он соберет приличный слой грязи и пыли. И тогда затрат на мойку машины не избежать.
На просторах интернета можно найти множество способов применения силиконовой смазки. И один из них — нанести ее на направляющие боковых стекол. Так, мол, можно облегчить работу моторчикам стеклоподъемника и предотвратить примерзание. Но если набрызгать силикон на бархатную поверхность направляющей, вы не только не поможете делу, но и навредите. Мягкая скользящая поверхность, обработанная силиконом, быстро покроется грязью и перестанет выполнять свою функцию. А на кромках стекол появится жирный грязный налет.
Как бы ни был удобен способ распыления из аэрозоля, наносить силиконовую смазку на резиновые уплотнители лучше при помощи тряпки или губки. Только так остальные поверхности вокруг уплотнителя останутся чистыми.
И, конечно же, ни в коем случае нельзя восстанавливать с помощью силиконовой смазки эластичность резиновых элементов щеток стеклоочистителя. Резинки, конечно, станут мягче, но силикон, находящийся на них, всенепременно попадет на лобовое стекло, покрыв его мутной пеленой, смыть которую весьма проблематично. Причем если этого не сделать вовремя, то проблема лишь усугубиться — стекло, как и во всех остальных случаях, покроется слоем липкой грязи, сведя видимость к минимуму днем. И совершенно ослепив водителей ночью.
Силикон — хороший помощник во многих проблемах. Но использовать смазки на его основе нужно в соответствии с рекомендациями производителя. В идеале же следует подбирать смазку под конкретную задачу. И слово «универсальная» здесь совершенно неуместно.