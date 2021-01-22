В каких случаях менять масло нужно раньше, чем советует автопроизводитель

Масло в двигателе выполняет целый ряд функций, которые обеспечивают последнему долгую и счастливую жизнь. Помимо смазки трущихся деталей и обеспечения легкого запуска, моторное масло чистит двигатель, а также охлаждает его детали, подверженные наибольшему нагреву. А потому масло для двигателя внутреннего сгорания — это очень сложная и высокотехнологичная жидкость, способная не терять свои свойства длительное время. Однако есть ситуации, когда необходимо пренебречь рекомендациями автопроизводителей, и менять масло чаще.
Например, если вы планируете зарабатывать при помощи автомобиля, скажем, в такси, то в статью расходов обязательно необходимо включить более частую замену моторного масла. Все дело в том, что данный бизнес подразумевает интенсивное использование машины, при котором все ее узлы и агрегаты работают буквально на износ. Чего уж говорить о двигателе, который, порой, может не глушиться по 12 часов в сутки, а то и больше. Жижа в таком режиме работы быстро деградирует и выгорает, а потому и менять ее необходимо много чаще.
Менять моторное масло нужно оперативно, если ваша автомобильная жизнь протекает в сельской местности на дорогах без твердого покрытия. В пыльной среде износ масла увеличивается в разы — мелкодисперсная пыль проникает вовнутрь двигателя и скапливается в картере, меняя качественные свойства смазывающей жидкости.
Пробки больших мегаполисов и поездки на короткие расстояния также негативно влияют на моторное масло. При работе на малых оборотах в двигателе образуется нагар, за удаление которого отвечает, в том числе, и масло. Не нужно обладать развитой фантазией, чтобы представить, насколько трудно приходится моторному маслу, если ежедневно обороты двигателя едва выходят за рамки холостого хода.
Излишнее усердие с педалью газа также влечет за собой быстрый износ смазки.
Если в вашем регионе заправочных станций — кот наплакал, а из тех, что есть по качеству и выбрать-то нечего, то тоже стоит задуматься о более частой замене смазывающей жидкости в двигателе. Некачественное топливо содержит большое количество серы, которая, в свою очередь, подвергает ускоренному износу присадки, содержащиеся в масле.
Длительные простои — очередной повод не тянуть с заменой масла.
Не нужно думать, что если автомобиль используется редко или вообще не используется, масло в нем не деградирует. Деградирует — свойства присадок со временем могут меняться. Не исключено расслоение смазывающей жидкости. Да и на деталях двигателя, находящихся долгое время без смазки и высоких температур, могут образовываться очаги коррозии. А потому стоит и масло менять, и хотя бы раз в неделю-две, заводить мотор.
Чудес не бывает. И как бы дорого не стоило моторное масло, некачественное топливо, интенсивная эксплуатация автомобиля, пробочный режим езды, сельская местность или постоянная езда с педалью газа в пол ускоряют процесс старения смазывающей жидкости двигателя. А потому лучше перестраховаться, и менять масло почаще, чем попасть на круглую сумму при ремонте мотора.