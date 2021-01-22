В каких случаях менять масло нужно раньше, чем советует автопроизводитель

Масло в двигателе выполняет целый ряд функций, которые обеспечивают последнему долгую и счастливую жизнь. Помимо смазки трущихся деталей и обеспечения легкого запуска, моторное масло чистит двигатель, а также охлаждает его детали, подверженные наибольшему нагреву. А потому масло для двигателя внутреннего сгорания — это очень сложная и высокотехнологичная жидкость, способная не терять свои свойства длительное время. Однако есть ситуации, когда необходимо пренебречь рекомендациями автопроизводителей, и менять масло чаще.

Например, если вы планируете зарабатывать при помощи автомобиля, скажем, в такси, то в статью расходов обязательно необходимо включить более частую замену моторного масла. Все дело в том, что данный бизнес подразумевает интенсивное использование машины, при котором все ее узлы и агрегаты работают буквально на износ. Чего уж говорить о двигателе, который, порой, может не глушиться по 12 часов в сутки, а то и больше. Жижа в таком режиме работы быстро деградирует и выгорает, а потому и менять ее необходимо много чаще.

Менять моторное масло нужно оперативно, если ваша автомобильная жизнь протекает в сельской местности на дорогах без твердого покрытия. В пыльной среде износ масла увеличивается в разы — мелкодисперсная пыль проникает вовнутрь двигателя и скапливается в картере, меняя качественные свойства смазывающей жидкости.