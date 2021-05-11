Лучше, чем суперклей: чего не хватает в наборе автомобилиста

Суперклей в супертюбике ворвался в нашу жизнь лет двадцать назад, совершив революцию: держать пальцами, потом отдирая пальцы, да и притягивать струбциной, придавливать грузом или вязать резинкой больше не требовалось — намазал, приложил, готово. Впрочем, со временем оказалось, маркетинг бежал впереди паровоза: держал суперклей не слишком долго, страдал от различных «погодных явлений» и вообще «не любил» многие материалы — тот же пластик от него просто деформировался.

Однако это не мешало россиянам на протяжении десятилетий доверять именно суперклею почти весь ремонт — в тандеме с синей изолентой и скотчем они могли починить почти каждое сломанное и связать порой «несвязуемое». Мы научились добавлять в клей соду, держать разрозненные половины так, что пальцы не приклеивались, и реанимировать даже засохший в тюбике состав.

Впрочем, технологии и химическая промышленность на месте не стоит, поэтому на прилавках достаточно регулярно появляются новые препараты, способные составить суперклею честную конкуренцию. Честную, значит, превзойти не только в цене, но и в действии. Например, совсем недавно во всех магазинах автозапчастей и хозмагах появился так называемый «двухкомпонентный клей» — фактически это полиуретановый клей и дополнительный, отдельно упакованный отвердитель, которые вступают во взаимодействие только после смешивания.

Такой состав хранится намного дольше и достаточно прост в использовании, но при этом «схватывает» быстро и держится намного дольше и крепче обычного суперклея. Бывает как в тюбиках, так и в аэрозольных флаконах.