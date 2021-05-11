Лучше, чем суперклей: чего не хватает в наборе автомобилиста

Суперклей в супертюбике ворвался в нашу жизнь лет двадцать назад, совершив революцию: держать пальцами, потом отдирая пальцы, да и притягивать струбциной, придавливать грузом или вязать резинкой больше не требовалось — намазал, приложил, готово. Впрочем, со временем оказалось, маркетинг бежал впереди паровоза: держал суперклей не слишком долго, страдал от различных «погодных явлений» и вообще «не любил» многие материалы — тот же пластик от него просто деформировался.
Однако это не мешало россиянам на протяжении десятилетий доверять именно суперклею почти весь ремонт — в тандеме с синей изолентой и скотчем они могли починить почти каждое сломанное и связать порой «несвязуемое». Мы научились добавлять в клей соду, держать разрозненные половины так, что пальцы не приклеивались, и реанимировать даже засохший в тюбике состав.
Впрочем, технологии и химическая промышленность на месте не стоит, поэтому на прилавках достаточно регулярно появляются новые препараты, способные составить суперклею честную конкуренцию. Честную, значит, превзойти не только в цене, но и в действии. Например, совсем недавно во всех магазинах автозапчастей и хозмагах появился так называемый «двухкомпонентный клей» — фактически это полиуретановый клей и дополнительный, отдельно упакованный отвердитель, которые вступают во взаимодействие только после смешивания.
Такой состав хранится намного дольше и достаточно прост в использовании, но при этом «схватывает» быстро и держится намного дольше и крепче обычного суперклея. Бывает как в тюбиках, так и в аэрозольных флаконах.
У двухкомпонентного клея нет особых ограничений по использованию — можно применять как с деревом, так и с пластиком, резиной и даже металлом. Но особенно ярко его свойства проявляются при монтаже различных материалов: например, приклеенное на лобовое стекло зеркало — давняя беда всех «классик» и «девяток» — теперь проживет на своем месте значительно дольше, чем само стекло.
То же самое можно сказать и про молдинги, декоративные элементы бамперов и мелкие детали: суперклей ничего не мог поделать с перепадами температур, обильной влажностью и реагентами, заставляя регулярно подклеивать и переделывать. Двухкомпонентный же состав позволяет сделать работу один раз и после уже не тратить на нее время.
Пригодится новомодный состав и для экстренного ремонта в дороге: например, двухкомпонентным клеем удалось достаточно быстро и без демонтажа отремонтировать проколотое колесо, восстановить кронштейн для мобильного телефона, который после не развалился даже от тряски на грунтовке, и даже подклеить лобовое стекло, которое, увы, не выдержало отечественных реалий и просто отошло. Одним словом, достойный участник багажного пространства, который можно не докупать ежемесячно.