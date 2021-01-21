Как избавиться от следов суперклея в салоне авто и не только

Суперклей в крошечном тюбике давно стал незаменимым помощником дома и в гараже, но у каждой монеты есть и оборотная сторона: убрать лишнее или случайно упавшую каплю этого целебного снадобья невероятно сложно. Впрочем, у нас есть решение.

У синей изоленты в России есть только один конкурент — суперклей, который в супертюбике. У нас на нем полжизни держится. Причем, весьма успешно. Чего только не клеили любознательные россияне этим удивительным составом: и шины, и чашки, и порезы на руках. Более того, отечественные умельцы научились усиливать эффект, добавляя немного соды в процессе монтажа. Волшебное снадобье, таблетка от всех болезней, не иначе! Однако, и у него есть свои недостатки.

Вернее, недостаток: капля суперклея, пролитая на поверхность или вытекшая из трещины, останется «вечным» пятном. С пальцев эту «химию» удалить еще можно, а вот с попавшейся на пути плоскости — намного сложнее. Практически невозможно. Предприимчивые китайцы придумали специальных состав — очиститель суперклея — который по идее должен проблему нивелировать. Впрочем, его еще надо найти и купить. А пролитая капелька продолжает сверкать на самом видном месте — газетку-то подстелить как-то не догадались. Не красиво это и не современно. Не технологично.