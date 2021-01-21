Как избавиться от следов суперклея в салоне авто и не только

Суперклей в крошечном тюбике давно стал незаменимым помощником дома и в гараже, но у каждой монеты есть и оборотная сторона: убрать лишнее или случайно упавшую каплю этого целебного снадобья невероятно сложно. Впрочем, у нас есть решение.
У синей изоленты в России есть только один конкурент — суперклей, который в супертюбике. У нас на нем полжизни держится. Причем, весьма успешно. Чего только не клеили любознательные россияне этим удивительным составом: и шины, и чашки, и порезы на руках. Более того, отечественные умельцы научились усиливать эффект, добавляя немного соды в процессе монтажа. Волшебное снадобье, таблетка от всех болезней, не иначе! Однако, и у него есть свои недостатки.
Вернее, недостаток: капля суперклея, пролитая на поверхность или вытекшая из трещины, останется «вечным» пятном. С пальцев эту «химию» удалить еще можно, а вот с попавшейся на пути плоскости — намного сложнее. Практически невозможно. Предприимчивые китайцы придумали специальных состав — очиститель суперклея — который по идее должен проблему нивелировать. Впрочем, его еще надо найти и купить. А пролитая капелька продолжает сверкать на самом видном месте — газетку-то подстелить как-то не догадались. Не красиво это и не современно. Не технологично.
Оговоримся сразу: средством для снятия лака с ногтей суперклей не взять, не того нашли. Разного рода серьезные растворители могут оставить пятно или даже прожечь поверхность. Ножом скрести — себе дороже. С какой же стороны подойти? Да так, чтобы и стоило дешево, и продавалось на каждом углу!
Решение проблемы как всегда скрывается в ближайшей аптеке: поможет любимый россиянам димексид, который способствует очистке двигателя. Все строго по инструкции: стоит от 34 рублей, продается повсеместно, дефицита не наблюдается. Для операции по удалению пятна потребуется, естественно, 99-процентный концентрат для приготовления раствора для наружного применения. Аптекари знают, подскажут если что. Пароль: «для машины». Там же, в аптеке нужно приобрести еще и пипетку для удобства нанесения.
Процесс удаления въедливого клея выглядит следующим образом: капля димексида наносится непосредственно на предмет наших чаяний, после чего, через минуту — другую пластиковой отверткой или отслужившей свое дисконтной картой убираем клей. Шаг за шагом операцию можно повторять, пока на поверхности не останется и следа. После нужно протереть сухой ветошью, убедившись, что остатков клея больше не наблюдается.
Любая проблема имеет простое и дешевое решение, которое нужно только отыскать. А уж большего кладезя подобной информации, чем отечественный сегмент интернета, и представить себе сложно. С помощью веток, синей изоленты и любых аналогов глины мы научились не только ремонтировать старое. Так что любую невзгоду можно и нужно победить, важно лишь правильно сформулировать вопрос для поисковика и позволить самому себе несколько попыток.