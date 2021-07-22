Проще некуда: как самостоятельно вернуть фарам блеск и прозрачность

Автопарк в России достиг зрелости и давно уже не молодеет, оттого многие автовладельцы столкнулись с проблемой помутневшей головной оптики. Она и выглядит кошмарно, и уже практически не освещает дорогу. Надо бы поменять, но карманы не располагают должным количество денежных знаков, а цены только растут. Следовательно, предстоит найти более доступное решение. Например, отдать профессионалу, который за 3000 рублей отполирует и покроет стекляшку лаком, вернув ей божеский вид. Итого — 6000 рублей за пару. Тоже немало, но все же дешевле комплекта новых фар. А есть ли альтернатива?

Хочется быстро, качественно и ненакладно? Сделайте сами. Полировальная машина обойдется минимум в 5000 рублей — одноразовый, низкокачественный прибор, который вряд ли переживет полную полировку авто — флакон специальной пасты — еще 3000 рублей, а губки, лаки и прочие расходники добавят пару тысяч сверху. Что-то арифметика не складывается: надо искать заказы среди соседей по гаражу в надежде окупить свой «стартап». В этот момент обычно и заканчивается острое желание отполировать оптику. Наступает наше фирменное «потом сделаю».

А ведь решение было так близко! Чтобы отполировать фары, вернув им блеск и светопропускаемость, не нужно ничего, кроме мягкой тряпки, 15 минут свободного времени, двухлитровой бутылки воды и 150 рублей. Именно во столько продавцы автомобильной косметики оценивают тюбик Полироля для фар от ASTROhim — специального состава, созданного специально для устранения желтого налета на оптике. Это мягкий абразив, которым невозможно повредить тонкий пластик. Но ключевой момент — для работы не требуется ничего кроме рук и обычной тряпки. Старая микрофибра или отжившая свое футболка тоже подойдут.