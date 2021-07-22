Проще некуда: как самостоятельно вернуть фарам блеск и прозрачность

Автопарк в России достиг зрелости и давно уже не молодеет, оттого многие автовладельцы столкнулись с проблемой помутневшей головной оптики. Она и выглядит кошмарно, и уже практически не освещает дорогу. Надо бы поменять, но карманы не располагают должным количество денежных знаков, а цены только растут. Следовательно, предстоит найти более доступное решение. Например, отдать профессионалу, который за 3000 рублей отполирует и покроет стекляшку лаком, вернув ей божеский вид. Итого — 6000 рублей за пару. Тоже немало, но все же дешевле комплекта новых фар. А есть ли альтернатива?
Хочется быстро, качественно и ненакладно? Сделайте сами. Полировальная машина обойдется минимум в 5000 рублей — одноразовый, низкокачественный прибор, который вряд ли переживет полную полировку авто — флакон специальной пасты — еще 3000 рублей, а губки, лаки и прочие расходники добавят пару тысяч сверху. Что-то арифметика не складывается: надо искать заказы среди соседей по гаражу в надежде окупить свой «стартап». В этот момент обычно и заканчивается острое желание отполировать оптику. Наступает наше фирменное «потом сделаю».
А ведь решение было так близко! Чтобы отполировать фары, вернув им блеск и светопропускаемость, не нужно ничего, кроме мягкой тряпки, 15 минут свободного времени, двухлитровой бутылки воды и 150 рублей. Именно во столько продавцы автомобильной косметики оценивают тюбик Полироля для фар от ASTROhim — специального состава, созданного специально для устранения желтого налета на оптике. Это мягкий абразив, которым невозможно повредить тонкий пластик. Но ключевой момент — для работы не требуется ничего кроме рук и обычной тряпки. Старая микрофибра или отжившая свое футболка тоже подойдут.
Помыв фары, наносим на них полироль тонким слоем и даем подсохнуть. Лето 2021 способствует сокращению времени на полное высыхание, поэтому приступать к обработке можно уже через 3—5 минут. Круговыми движениями шаг за шагом проходим периметр. Эффект видно уже после первого нанесения, однако для закрепления пройдем дважды. Чтобы результат нашего эксперимента был более читаемым, мы разделили фару надвое малярным скотчем и сначала обработали только правую сторону. Собственно, на фотографии все видно, а лишних слов не требуется: полироль легко справился с желтым мутным налетом и вернул оптике былую молодость.
На полную полировку двух фар ушло около 15 минут: наносим, даем подсохнуть, за 5 минут заполировываем, после процедуру повторяем. Эффект настолько ощутим, что его видно невооруженным глазом, а итоговая стоимость процедуры — 150 рублей — позволяет каждому автовладельцу ее повторить.
Ведь хороший, заводской свет фар — это не только фактор комфорта в темное время суток, но и залог безопасности дорожного движения. Ямы, трещины, холмы и прочие «специфические элементы» российских дорог еще никто не отменял, а избежать дорожно-транспортного происшествия с их участием можно только одним способом — вовремя их заметив. А тут уж без добротного освещения никак не обойтись.