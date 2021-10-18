Сколько грязи остается в моторе машины после слива старого масла

Мастера техцентров, занимающиеся ремонтом автомобильных силовых агрегатов, отмечают, что часто причиной плохой работы или даже поломок двигателей являются загрязнения в системе смазки. И в первую очередь те их них, что непременно образуются на деталях мотора в процессе сгорания топливной смеси.

Безусловно, большинство отработавших газов уходит через выхлопную трубу, но незначительная их часть так или иначе прорывается в систему смазки и образует нагар, отложения и лаки. Именно эти типы загрязнений и становятся причиной коррозии, неправильной работы и ускоренного износа двигателя. Причем подвержены этому как «старые» (то есть с большим пробегом), так и относительно «молодые» моторы.

В отношении последних, кстати, у определенной категории водителей существует ошибочное мнение, что при смене моторного масла можно обходиться без предварительной промывки системы смазки. Дескать, движок свежий, ресурс у него еще ого-го какой, да к тому же работает на «синтетике», которая и сама вроде как «моет» двигатель неплохо. Спрашивается, зачем его промывать?