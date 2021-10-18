Сколько грязи остается в моторе машины после слива старого масла

Мастера техцентров, занимающиеся ремонтом автомобильных силовых агрегатов, отмечают, что часто причиной плохой работы или даже поломок двигателей являются загрязнения в системе смазки. И в первую очередь те их них, что непременно образуются на деталях мотора в процессе сгорания топливной смеси.
Безусловно, большинство отработавших газов уходит через выхлопную трубу, но незначительная их часть так или иначе прорывается в систему смазки и образует нагар, отложения и лаки. Именно эти типы загрязнений и становятся причиной коррозии, неправильной работы и ускоренного износа двигателя. Причем подвержены этому как «старые» (то есть с большим пробегом), так и относительно «молодые» моторы.
В отношении последних, кстати, у определенной категории водителей существует ошибочное мнение, что при смене моторного масла можно обходиться без предварительной промывки системы смазки. Дескать, движок свежий, ресурс у него еще ого-го какой, да к тому же работает на «синтетике», которая и сама вроде как «моет» двигатель неплохо. Спрашивается, зачем его промывать?
Однако, утверждают опытные мастера, мотор промывать надо всегда! И все потому, что даже в новом движке после слива старого масла всегда, причем независимо от типа используемой смазки, остается так называемый несливаемый остаток «отработки», содержащий вредные окислы. И нейтрализовать их можно только своевременной промывкой. Тем более, что сегодня в продаже имеются специализированные составы быстрого и достаточно эффективного действия.
В числе главных достоинств подобных препаратов автомеханики отмечают ряд важных потребительских свойств, влияющих на эксплуатационные показатели моторной смазки после ее замены. А это благоприятно сказывается на ресурсе трущихся деталей и всего силового агрегата в целом.
В числе таких свойств, прежде всего, надо выделить заметное уменьшение объема несливаемого (из двигателя) остатка отработанного моторного масла. Кроме того, все окислы в этом остатке после промывки системы смазки оказываются практически полностью нейтрализованными.
Если рассматривать варианты современных экспресс-промывок, то сегодня эти продукты в избытке представлены как импортными, так и отечественными препаратами. Причем последние все чаще составляют серьезную конкуренцию «иностранцам». Наглядное подтверждение этому — «Промывка масляной системы 5 минут», выпускаемая под российским брендом Ruseff.
Одно из важных качеств средства состоит в том, что, в отличие от многих аналогов, оно не остается в системе после слива лубриканта, а частично испаряется. А отсутствие в нем агрессивных растворителей делает препарат безопасным для всех деталей двигателя. Продукт представляет собой симбиоз моющих и особых защитных добавок. Именно они в ходе чистки системы смазки постепенно растворяют и удерживают во взвеси отмытые отложения. Что обеспечивает защиту деталей от задиров в ходе промывки.
После обработки загрязненная взвесь практически полностью удаляется из мотора при сливе старого масла. Средство универсально по своему применению и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Промывка от Ruseff рассчитана на самостоятельное применение, причем это под силу даже начинающему автолюбителю.