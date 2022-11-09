WD−40 отдыхает, или Зачем автосервисы коробками закупают очиститель тормозов

Ремонт и обслуживание тормозного механизма — крайне распространенная операция, которую автомобиль проходит регулярно (как минимум — каждые 30 000 км). По регламенту, разобрав суппорт, его нужно промыть от грязи и накипи, так же и с направляющими. При установке новых тормозных дисков их необходимо отмыть от антикоррозийных составов, которыми производитель защищает новую деталь от ржавчины.

Для всех этих задач автомеханики используют очиститель тормозов — действенное средство, заправленное в баллон под большим давлением, ведь состав должен именно смывать, а не размачивать. На обработку всех четырех колес обычно уходит один флакон. Но традиционное стремление искать и находить новые применения для хорошо знакомых средств, порожденное ленью и нежеланием искать специальный инструмент или отдельную «банку», привели к тому, что очистителю тормозов наши великое множество применений.

Препаратом легко отмываются масляные подтеки на двигателе и других металлических узлах, им можно запросто отмыть давно прикипевшую грязь или нагар или же снять битум и прочие «следы эксплуатации». При замене смазки в подшипниках — непопулярная, но крайне важная операция, о которой отечественные водители регулярно забывают — старый и грязный состав «выбивается» именно очистителем тормозов. Как и оттирается нагар с выхлопной трубы и декоративных накладок (пправда, делать это нужно крайне аккуратно и ловко, но мастера умеют).