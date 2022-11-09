WD−40 отдыхает, или Зачем автосервисы коробками закупают очиститель тормозов

Ремонт и обслуживание тормозного механизма — крайне распространенная операция, которую автомобиль проходит регулярно (как минимум — каждые 30 000 км). По регламенту, разобрав суппорт, его нужно промыть от грязи и накипи, так же и с направляющими. При установке новых тормозных дисков их необходимо отмыть от антикоррозийных составов, которыми производитель защищает новую деталь от ржавчины.
Для всех этих задач автомеханики используют очиститель тормозов — действенное средство, заправленное в баллон под большим давлением, ведь состав должен именно смывать, а не размачивать. На обработку всех четырех колес обычно уходит один флакон. Но традиционное стремление искать и находить новые применения для хорошо знакомых средств, порожденное ленью и нежеланием искать специальный инструмент или отдельную «банку», привели к тому, что очистителю тормозов наши великое множество применений.
Препаратом легко отмываются масляные подтеки на двигателе и других металлических узлах, им можно запросто отмыть давно прикипевшую грязь или нагар или же снять битум и прочие «следы эксплуатации». При замене смазки в подшипниках — непопулярная, но крайне важная операция, о которой отечественные водители регулярно забывают — старый и грязный состав «выбивается» именно очистителем тормозов. Как и оттирается нагар с выхлопной трубы и декоративных накладок (пправда, делать это нужно крайне аккуратно и ловко, но мастера умеют).
Очистителем тормозов в России традиционно промывают забитые клапаны — например, клапан абсорбера — а также убирают нагар с различных элементов ДВС. Разобрать подвеску? Перебрать выхлопную систему или убрать намертво прикипевшую масляную пленку, замешанную с пылью и грязью? Все вопросы — к очистителю тормозов.
Одним словом, универсальное средство, которое запросто может конкурировать даже с несравненной и незаменимой проникающей смазкой WD−40. Правда, есть у него и свои недостатки: очиститель тормозов разъедает резиновые прокладки, пыльники и сальники, поэтому использовать его нужно крайне аккуратно, не заливая всю поверхность, а действуя точечно.
Мощный «факел» подачи «химии» способен натворить дел, если флакон оказался в руках начинающего механика, но у профессионала — это незаменимое средство, способное решить много задач. Оттого автосервисы и покупают этот очиститель коробками, зная, что механик наверняка выберет именно его, а не другой состав. Более того, очиститель тормозов обычно недорог, поэтому и бухгалтерия не поставит палки в колеса, выбрав среди прочего именно этот вариант.