Как по вздутиям краски на кузове понять, что машину ремонтировали

Казалось бы, небольшие повреждения можно легко устранить, но на самом деле это не всегда просто. Например, коррозия в месте примыкания лобового стекла и крыши автомобиля очень неприятна. Это говорит о том, что стекло меняли. Причем: очень неаккуратно. Теперь, чтобы предотвратить «расползание» ржавчины, придется снова снимать «визор», так как зачистить проблемный участок без демонтажа невозможно. Что многократно увеличит стоимость ремонта.
Вздутия можно обнаружить и в местах крепления бампера к крылу. Или же они появляются на стыках. Это говорит о том, что крупную деталь несколько раз снимали, и крепеж разболтался. В результате вибраций и тряски пластик протирает краску до металла, а дальше дорожные реагенты делают свое дело.
Причины демонтажа нужно выяснять. Может быть, они связаны с заменой ксеноновых ламп в фаре, или машина попала в аварию и ее долго ремонтировали. То же самое можно сказать и о заднем бампере.
Нередко дефекты появляются на петлях дверей. Этим страдают серьезные внедорожники, на которых их не прячут внутрь кузова, а выносят наружу. Со временем краска протирается до металла и тогда процесс коррозии не остановить. «Лекарство» от этой «болезни» недешевое. Потребуется демонтаж дверей с последующей зачисткой и покраской.
Что касается двери багажника, то нужно осмотреть ее нижнюю кромку. Дело в том, что при восстановлении после аварии геометрия кузова автомобиля бывает нарушена. В результате краску начинает протирать резиновый уплотнитель. К сожалению, с этим уже ничего сделать нельзя, ведь нарушение структуры каркаса локальным ремонтом не исправить. Такой автомобиль только списывать в утиль.