Как по вздутиям краски на кузове понять, что машину ремонтировали

Казалось бы, небольшие повреждения можно легко устранить, но на самом деле это не всегда просто. Например, коррозия в месте примыкания лобового стекла и крыши автомобиля очень неприятна. Это говорит о том, что стекло меняли. Причем: очень неаккуратно. Теперь, чтобы предотвратить «расползание» ржавчины, придется снова снимать «визор», так как зачистить проблемный участок без демонтажа невозможно. Что многократно увеличит стоимость ремонта.

Вздутия можно обнаружить и в местах крепления бампера к крылу. Или же они появляются на стыках. Это говорит о том, что крупную деталь несколько раз снимали, и крепеж разболтался. В результате вибраций и тряски пластик протирает краску до металла, а дальше дорожные реагенты делают свое дело.

Причины демонтажа нужно выяснять. Может быть, они связаны с заменой ксеноновых ламп в фаре, или машина попала в аварию и ее долго ремонтировали. То же самое можно сказать и о заднем бампере.