Развод, плацебо или панацея: насколько в самом деле эффективны автомобильные присадки

Автомобильная химия — горячая тема. Всегда. С одной стороны, чудес не бывает: если двигателю требуется ремонт, то никакой состав уже не поможет. С другой — каждому хочется верить, что одного недорогого флакончика с жидкостью, самостоятельно залитой куда-либо, будет достаточно для решения сложной и дорогой проблемы. Так где же истина? Во-первых, истина в вине. In vino veritas, так сказать. А во-вторых, мешать мягкое с теплым и стричь всех под одну гребенку — посредственное и недальновидное занятие. Надо разбираться.

Лучшая присадка в моторное масло — новое моторное масло. Ничего важнее, нужнее и качественнее для поддержания работы двигателя и продления его моторесурса пока не придумали. Чем чаще замена, тем дольше «дрыгатель» проработает без хирургии. В любом мануале, руководстве по эксплуатации, мелкими буквами будет написано, что в случае тяжелых условий эксплуатации транспортного средства, сервисный интервал нужно сократить вдвое: если рекомендовано проходить ТО раз в 10 000 км, делайте каждые пять.