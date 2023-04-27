Развод, плацебо или панацея: насколько в самом деле эффективны автомобильные присадки

Автомобильная химия — горячая тема. Всегда. С одной стороны, чудес не бывает: если двигателю требуется ремонт, то никакой состав уже не поможет. С другой — каждому хочется верить, что одного недорогого флакончика с жидкостью, самостоятельно залитой куда-либо, будет достаточно для решения сложной и дорогой проблемы. Так где же истина? Во-первых, истина в вине. In vino veritas, так сказать. А во-вторых, мешать мягкое с теплым и стричь всех под одну гребенку — посредственное и недальновидное занятие. Надо разбираться.
Лучшая присадка в моторное масло — новое моторное масло. Ничего важнее, нужнее и качественнее для поддержания работы двигателя и продления его моторесурса пока не придумали. Чем чаще замена, тем дольше «дрыгатель» проработает без хирургии. В любом мануале, руководстве по эксплуатации, мелкими буквами будет написано, что в случае тяжелых условий эксплуатации транспортного средства, сервисный интервал нужно сократить вдвое: если рекомендовано проходить ТО раз в 10 000 км, делайте каждые пять.
Жаль только, что мудрые инженеры не расшифровали «тяжелые условия». Русский человек в этом словосочетании видит болотные хляби, разбитые и залитые грунтовые дороги, лютый холод северов, а на самом деле речь идет про городскую толкотню, в которой мотор изнашивается очень быстро, работая постоянно на холостых оборотах. Да и масло выгорает раньше срока.
Другое дело — топливная система. Заявленное октановое число бензина на российских заправках, увы, не всегда совпадает с действительностью. Как, собственно говоря, и температура замерзания дизельного топлива. И тот, и другой параметр можно «довести до ума» присадкой, и за это мотор только «спасибо» скажет.
Горючка российская может быть хорошей, но вот мыть цистерны и топливные терминалы на АЗС пока научились не везде: в результате грязь попадает на форсунки, забивает топливопроводы и сетки, вынуждая насос работать на пределе. Долго в таком режиме он не прослужит. Решение — чистящие составы, которые, о чудо, выпускают не только специализированные «химики», но и автомобильные концерны. А это уже другой коленкор.
Кстати, о пчелках: в разные годы и в разных странах автопроизводители сталкивались с различными сложностями, которые зачастую решали именно химией. Концерн VAG, например, почуял неладное с вечно забитыми форсунками топливной рампы, поэтому выпустил специальную фирменную присадку, позволяющую прочистить систему без последствий.
Mitsubishi в свое время «хлебнула горя» с моторами GDI — они несколько опередили свое время и оказались не готовы к богатой серой отечественной горючке. Решением стал фирменный очиститель камеры сгорания Shumma, он же раскоксовка, который настолько «пришелся ко двору», что сразу стал обязательным атрибутом СТО различных брендов. При относительно низкой цене «Шума» справлялась с задачей, на разнося в клочья все вокруг. Привет, Димексид!
Вывод довольно прост: есть вполне рабочие и действенные составы, а есть — плацебо, которое влияет только на самочувствие водителя, но никак не связано с трудовой деятельностью агрегатов. Существуют, конечно, и откровенно разрушительные «миксы», но такие чаще встречаются в интернете, чем на полке автомагазина. Поэтому оценивать ту или иную присадку по комментариям и обзорам — лишь знакомиться. Объективный вывод можно сделать только одним способом — попробовать. И уж точно не стоит всех сгребать в одну кучу: на вкус и цвет все фломастеры разные.