Почему каждый водитель должен возить с собой обрезанный кусок доски

Такой «гаджет» пригодится, чтобы нормально установить домкрат, скажем, когда на дороге спустило колесо. По закону подлости грунт под ногами оказывается рыхлый и начинает проседать под штатным «подъемником» из-за тяжести автомобиля. Это увеличивает риск того, что машина просто свалится с упора. Простая деревянная доска легко решает проблему, многократно увеличивая устойчивость всей конструкции.
Другая ситуация, также связанная с поддомкрачиванием «железного коня»: если механизм установить неправильно, то в процессе работы можно повредить посадочное место на кузове или даже сломать пластиковый порог. А если машина подержанная, появляется другая напасть: металл в этих самых посадочных местах со временем ослабляется из-за нагрузок. А то и начинает ржаветь, если, скажем, шиномонтажники повредили защитную мастику. В худшем случае ржа способна «съесть» кузов до дыр.
Чтобы максимально долго сохранять заводское покрытие и избегать «крашей» порогов, бывалые рулевые кладут на опорную площадку подъемника деревяшку. Решение действительно эффективное, но с подвохом. Тонкая доска в этом случае бесполезна, а толстая отнимает 2—3 сантиметра высоты. Однако выход есть: можно подкопать грунт под колесом, чтобы оно вывесилось, и только тогда приступать к замене.
Продолжаем делиться водительской мудростью — доску используют и как простейший сэнд-трак. Она позволит вытащить легковушку из грязи, когда одна из шин забилась глиной и начинает проскальзывать. Достаточно просто подложить ее под колесо, дабы появилась хоть какая-то опора, и дальше машина все сделает сама.
Ну а если застряли серьезно, тогда задействуйте собственную смекалку и опыт. Деревяшку распиливают на две части, а затем половинки привязывают к ведущим колесам — получается нечто вроде внедорожных «браслетов». В результате площадь контакта покрышек с поверхностью увеличивается, и автомобиль может двигаться вперед. Вот только такие «лапти» надо тут же снять, когда вырвались из вязкого плена. Ехать с ними даже по грунтовке некомфортно, да и опасно: веревки не выдержат и порвутся.
Наконец, сойдет древесина и как упор для одного из колес, чтобы машина не скатилась вниз. Но это, полагаем, большинству рулевых и так понятно.