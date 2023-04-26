Почему каждый водитель должен возить с собой обрезанный кусок доски

Такой «гаджет» пригодится, чтобы нормально установить домкрат, скажем, когда на дороге спустило колесо. По закону подлости грунт под ногами оказывается рыхлый и начинает проседать под штатным «подъемником» из-за тяжести автомобиля. Это увеличивает риск того, что машина просто свалится с упора. Простая деревянная доска легко решает проблему, многократно увеличивая устойчивость всей конструкции.

Другая ситуация, также связанная с поддомкрачиванием «железного коня»: если механизм установить неправильно, то в процессе работы можно повредить посадочное место на кузове или даже сломать пластиковый порог. А если машина подержанная, появляется другая напасть: металл в этих самых посадочных местах со временем ослабляется из-за нагрузок. А то и начинает ржаветь, если, скажем, шиномонтажники повредили защитную мастику. В худшем случае ржа способна «съесть» кузов до дыр.

Чтобы максимально долго сохранять заводское покрытие и избегать «крашей» порогов, бывалые рулевые кладут на опорную площадку подъемника деревяшку. Решение действительно эффективное, но с подвохом. Тонкая доска в этом случае бесполезна, а толстая отнимает 2—3 сантиметра высоты. Однако выход есть: можно подкопать грунт под колесом, чтобы оно вывесилось, и только тогда приступать к замене.