Почему ресурс в 300 000 км у новых российских моторов — далеко не предел

Максимальная мощность нового «газовского» движка составляет примерно 150 л. с. при крутящем моменте в 330 ньютон-метров. Кстати, крутящий момент достигает высоких значений даже на низах: например, при 1000 об/мин он составляет 305 Нм. По предварительным оценкам, проектный ресурс такого турбодизеля должен составлять не менее 300 000 км до капремонта. Впрочем, и это явно не предел.

В частности, ряд экспертов, проводивших испытания дизелей серии G21, считают, что при грамотной эксплуатации они легко могут накатать и до 500 000 километров. Тут многое зависит от периодичности обслуживания и качества используемых расходников, в том числе от дизельного топлива и, безусловно, моторного масла.

И в этом смысле радует, что на нашем рынке сейчас уже стали появляться отечественные качественные лубриканты, в том числе со спецификациями, ориентированными на «вазовские» и «газовские» агрегаты. Так, например, недавно в продажу поступила новая «полусинтетика» серии 10W−40 A3/B4 от немецкого бренда ReinWell, производство которой полностью локализовано в РФ.