Почему ресурс в 300 000 км у новых российских моторов — далеко не предел

Этот мотор создан на основе хорошо зарекомендовавшего себя китайского аналога марки Foton и уже устанавливается на популярные грузовички и фургоны «Газель Next». Особенность данных дизельных моторов — их достаточно солидная мощность и высокий крутящий момент на «низах». Что обеспечивает автомобилю неплохие разгонные характеристики и более уверенные ходовые качества при движении, например, по бездорожью.
Новые силовые агрегаты оборудованы системой электронного управления, контролирующей работу двигателя и оптимизирующей его параметры для достижения максимальной производительности и минимизации расхода топлива. Одним из важных достоинств, касающихся конструкции новых «газовских» моторов, является их повышенная надежность и долговечность, обеспечиваемая использованием современных материалов и технологий.
Максимальная мощность нового «газовского» движка составляет примерно 150 л. с. при крутящем моменте в 330 ньютон-метров. Кстати, крутящий момент достигает высоких значений даже на низах: например, при 1000 об/мин он составляет 305 Нм. По предварительным оценкам, проектный ресурс такого турбодизеля должен составлять не менее 300 000 км до капремонта. Впрочем, и это явно не предел.
В частности, ряд экспертов, проводивших испытания дизелей серии G21, считают, что при грамотной эксплуатации они легко могут накатать и до 500 000 километров. Тут многое зависит от периодичности обслуживания и качества используемых расходников, в том числе от дизельного топлива и, безусловно, моторного масла.
И в этом смысле радует, что на нашем рынке сейчас уже стали появляться отечественные качественные лубриканты, в том числе со спецификациями, ориентированными на «вазовские» и «газовские» агрегаты. Так, например, недавно в продажу поступила новая «полусинтетика» серии 10W−40 A3/B4 от немецкого бренда ReinWell, производство которой полностью локализовано в РФ.
Новинка представляет собой моторное масло с использованием синтетических компонентов и адаптированным для российских условий пакетом присадок. Как отмечают специалисты, продукт 10W−40 A3/B4 от ReinWell удовлетворяет современным международным стандартам API/ACEA. Параметры вязкости лубриканта подобраны таким образом, чтобы обеспечить легкий запуск двигателя даже в сильный мороз и надежную его защиту от износа при высоких температурах.
Классификация А3/В4 означает, что рабочие характеристики этого моторного масла сохраняются на протяжении длительного времени. С точки зрения своей практической применимости, новинка может быть рекомендована для широкого круга современных силовых агрегатов, включая бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом, в том числе оснащенные каталитическими нейтрализаторами. Если рассматривать отечественные автомобили, то новое масло оптимально подходит для машин таких марок, как ВАЗ и ГАЗ.