Какие дырочки особенно уязвимы в автомобиле для ледяного дождя

«Вода дырочку найдет», — говорит народная мудрость. Но в ней ничего ни слова о том, что найдя «дырочку», она может в ней еще и замерзнуть. От жидкой влаги, падающей с неба, ни одной нормальной машине ничего плохого не сделается. Зато в твердом агрегатном состоянии то же вещество может доставить автовладельцу много неприятных минут. Прежде всего, нельзя не упомянуть лючок бензобака. Практически всегда в результате ледяного дождя он отказывается открываться. Вода затекает и скапливается в зазорах между этой крышкой и кузовом. А потом замерзает. Самое мерзкое, что выковырять из этой узкой щели лед крайне сложно.

И если при этом машине позарез требуется заправка, автовладельцу придется проявить немалую ловкость рук, чтобы сделать ее возможной. Задача осложняется тем, что надо ликвидировать лед в зазоре между лючком и кузовом, но при этом не повредить лакокрасочное покрытие. Счастье, если есть возможность загнать авто в тепло — в гараж или на отапливаемую парковку. Там лед растает.

После этого следует в обязательном порядке открыть лючок и насухо протереть там все и вся — чтоб нечему было замерзать впредь. Вторым "засадным местом' после ледяного дождя может стать механизм открывания пятой двери у кроссоверов и внедорожников — когда он не скрыт под ее нижней кромкой. Чаще всего так бывает у «олдскульных» моделей авто этой категории.