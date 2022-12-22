Какие дырочки особенно уязвимы в автомобиле для ледяного дождя

«Вода дырочку найдет», — говорит народная мудрость. Но в ней ничего ни слова о том, что найдя «дырочку», она может в ней еще и замерзнуть. От жидкой влаги, падающей с неба, ни одной нормальной машине ничего плохого не сделается. Зато в твердом агрегатном состоянии то же вещество может доставить автовладельцу много неприятных минут. Прежде всего, нельзя не упомянуть лючок бензобака. Практически всегда в результате ледяного дождя он отказывается открываться. Вода затекает и скапливается в зазорах между этой крышкой и кузовом. А потом замерзает. Самое мерзкое, что выковырять из этой узкой щели лед крайне сложно.
И если при этом машине позарез требуется заправка, автовладельцу придется проявить немалую ловкость рук, чтобы сделать ее возможной. Задача осложняется тем, что надо ликвидировать лед в зазоре между лючком и кузовом, но при этом не повредить лакокрасочное покрытие. Счастье, если есть возможность загнать авто в тепло — в гараж или на отапливаемую парковку. Там лед растает.
После этого следует в обязательном порядке открыть лючок и насухо протереть там все и вся — чтоб нечему было замерзать впредь. Вторым "засадным местом' после ледяного дождя может стать механизм открывания пятой двери у кроссоверов и внедорожников — когда он не скрыт под ее нижней кромкой. Чаще всего так бывает у «олдскульных» моделей авто этой категории.
Проблема в том, что даже при прогретом салоне лед из зазоров в рукоятке открывания двери багажника оттаять сам по себе не сможет. Придется либо аккуратненько его из них выковыривать, либо прибегнуть к «методу теплого гаража». Если его удастся найти, конечно.
Большим «сюрпризом» ледяной дождь может стать для владельца машины со слабым или севшим аккумулятором. Даже попав в ее салон, у него не получится запустить двигатель. Ведь для этого требуется «прикурить» мотор. А это невозможно, когда щели между капотом и корпусом запечатаны льдом. Чтобы растопить его, некоторые водители в подобных случаях используют кипяток. Но это достаточно опасно для лакокрасочного покрытия: оно может потрескаться от перепада температур.
Ну и еще одна «дырочка» (вернее — их целый букет), где может напакостить замерзшая вода, живет в механизме стеклоочистителя. Бывает, что ледяной дождь падает на небольшой снежок, покрывающий конструкцию «дворника». И замерзает, превращая его в прочный монолит. Подвижность шарниров поводка и самой щетки при этом падает до нуля, поскольку влага, попавшая в их сочленения, замерзла. Весь узел теряет работоспособность, будучи не в состоянии как следует прилегать к стеклу. Очистить его ото льда — та еще задачка, поскольку требует аккуратности и исключает применение силы. Ведь этот механизм не рассчитан на грубое обращение.