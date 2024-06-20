АВТОВАЗ отзывает LADA Vesta из-за глюков прошивки

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», официальные дилеры LADA получили сразу несколько предписаний, касающихся контроллера системы управления двигателем (КСУД) и блоков антиблокировочной системы тормозов двух производителей. Во всех случаях речь идет о «заливке» в электронику нового софта, призванного устранить выявленные недоработки.

Но судя по всему, никаких критических проблем в блоках управления мотором и АБС нет. Об этом можно судить по тому, что АВТОВАЗ не намерен специально приглашать автовладельцев в сервис. Проверка ПО и его обновление (а заодно перестановку пинов в разъеме КСУД) при необходимости будут идти во время плановых визитов владельцев машин к механикам.