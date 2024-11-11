Иностранных автороизводителей заставят поделиться базами с автосервисами России

Комитет Совета Федерации по регламенту выдвинул инициативу, согласно которой зарубежные автостроители должны открыть свои технические базы данных для российских дилерских центров и независимых СТО. В профильные ведомства (в том числе и Минпромторг) уже поступили предложения о поправках в законодательство. Суть нововведений в том, чтобы сделать проще обслуживание иномарок в российских автосервисах.

Если удастся внести изменения в ряд нормативных актов и скорректировать технический регламент Таможенного союза, иностранные производители будут обязаны предоставить доступ к диагностическим протоколам, каталогам автозапчастей, а также данным о ремонте и эксплуатации, сообщают «Известия».

Пока же доступ к необходимой для надлежащего обслуживания информации ограничивают не только автомобильные компании, покинувшие нашу страну, но и китайские марки, чьих представительств у нас хватает. Сейчас владельцам таких машин труднее покупать к ним детали, а независимые сервисы сталкиваются с трудностями при ремонте подобных авто.

Инициаторы проекта хотят добиться того, чтобы все критически важные технические данные хранились на территории РФ. Тогда доступ к этой информации сохранится, независимо от ухода тех или иных компаний с российского рынка. Хотя вряд ли потуги наших законотворцев увенчаются успехом, пока во весь рост действуют антироссийвкие санкции. Да и наши новые восточные партнеры, опасаясь «обкатки» от тех же США, не станут делиться требуемой инфой.

Кстати сказать, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автозапчасти в России подорожали в два раза. Такова статистика с начала года.