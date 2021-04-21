Как под видом контрактных моторов часто продают откровенную некондицию

О том, что в этом бизнесе во всю идет подмена понятий будущий владелец бэушного мотора и знать не знает. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что скрывается под формулировкой «контрактный мотор». Готовы удивляться? Тогда поехали.
Банальная старость, несвоевременное обслуживание, жесткая эксплуатация, неоригинальные «расходники» — все это может стать причиной смерти силового агрегата автомобиля. Однако заменить его на новый не такая уж и простая задача. Во-первых, цены на моторы с магазинной витрины кусаются, как цепной пес, всю жизнь просидевший у калитки. Во-вторых, демонтаж старого и установка нового двигателя прибавит к стоимости еще одну солидную цифру. В итоге поменять старый мотор на новый может легко вытрясти треть стоимости самого автомобиля. А потому совершенно логично, что владельцы начинают искать способы сэкономить. И здесь на помощь приходят предложения приобрести контрактные моторы. Однако не все так однозначно и радужно, как рассказывают об этих силовых агрегатах организаторы подобного бизнеса.
На сайтах продавцов контрактных двигателей указано, что данные силовые агрегаты ввезены в нашу страну из-за границы, соответствуют всем ТТХ, дважды проверены (первый раз при отправке в Россию, а второй — перед установкой). К тому же, в качестве бесспорных плюсов, вам расскажут, что данные моторы имеют малый пробег, в них заливали более качественное топливо и масла, они проходили своевременное ТО и получали должный уход (ага, особенно те, что прибыли к нам из Америки, где вообще мало кто заморачивается с обслуживанием). В общем, сплошной профит, и вдобавок гарантия до 90 дней от конторы. Ну как тут отказаться от соблазна?
Однако, прежде чем брать подобный силовой агрегат, нужно понимать, что под словосочетанием «контрактный двигатель» скрывается несколько иное понятие. На деле контрактный двигатель должен иметь тот самый контракт от завода-изготовителя, который восстанавливает двигатель в соответствии со всеми технологиями, допусками и рекомендациями. Такие моторы сопровождаются документами, которые подтверждают, что данный двигатель был действительно снят с другого автомобиля и юридически чист.
Ко всему прочему, никакой нормальный завод не возьмется за восстановление сильно изношенного двигателя — нет никакой экономической выгоды ремонтировать мотор, где поршни болтаются в цилиндрах, как чайная ложка в стакане, а расход масла и топлива на сотню приближается к объему залитых жидкостей. Ну и такой мотор никак не будет стоить три копейки, потому как является практически новым. У него гарантированно малый пробег и новые запчасти. Да, он обойдется дешевле, но ненамного. И к этому нужно быть готовым.
А что же тогда предлагают нам вместо действительно контрактных моторов? Как правило, это уже видавшие жизнь двигатели, которые были сняты с битых автомобилей. Все манипуляции, о которых нам рассказывают сайты и менеджеры по телефону, с ними могут не проводится вовсе. Максимум — мойка. Полно случаев, когда подобные движки не отхаживали отведенный им срок.
И слава автомобильным богам, если у владельцев на руках имелась гарантия от сервиса, где покупался и менялся двигатель. Его меняют на такой же, но сколько он протянет — снова лотерея. А бывает и так, что гарантия кончилась, и мотор весело помахал поршнями своему новому владельцу. В общем, если и брать такие «контрактные моторы», то только для того, чтобы тут же избавиться от автомобиля. Что, собственно, довольно часто и делают.
Ведь, что там продают под видом якобы трижды проверенного мотора, никому неизвестно.