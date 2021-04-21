Как под видом контрактных моторов часто продают откровенную некондицию

Ко всему прочему, никакой нормальный завод не возьмется за восстановление сильно изношенного двигателя — нет никакой экономической выгоды ремонтировать мотор, где поршни болтаются в цилиндрах, как чайная ложка в стакане, а расход масла и топлива на сотню приближается к объему залитых жидкостей. Ну и такой мотор никак не будет стоить три копейки, потому как является практически новым. У него гарантированно малый пробег и новые запчасти. Да, он обойдется дешевле, но ненамного. И к этому нужно быть готовым.

А что же тогда предлагают нам вместо действительно контрактных моторов? Как правило, это уже видавшие жизнь двигатели, которые были сняты с битых автомобилей. Все манипуляции, о которых нам рассказывают сайты и менеджеры по телефону, с ними могут не проводится вовсе. Максимум — мойка. Полно случаев, когда подобные движки не отхаживали отведенный им срок.

И слава автомобильным богам, если у владельцев на руках имелась гарантия от сервиса, где покупался и менялся двигатель. Его меняют на такой же, но сколько он протянет — снова лотерея. А бывает и так, что гарантия кончилась, и мотор весело помахал поршнями своему новому владельцу. В общем, если и брать такие «контрактные моторы», то только для того, чтобы тут же избавиться от автомобиля. Что, собственно, довольно часто и делают.

Ведь, что там продают под видом якобы трижды проверенного мотора, никому неизвестно.