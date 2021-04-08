Как дурят в автосервисе, вынуждая переплачивать за «живые» тормозные диски

Для начала необходимо как следует осмотреть тормозной диск. Обычно на его торцах заводом-изготовителем выбиваются различные параметры, среди которых указана допустимая толщина в миллиметрах. Вам попросту нужно найти эти цифры и сверить их с реальным положением дел. И вот тогда разговор с обитателями сервиса может повернуться в другое русло.

Все дело в том, что не вся поверхность тормозного диска является рабочей. Колодки прилегают к нему таким образом, что по краю всегда остается небольшая кромка. В процессе эксплуатации автомобиля эта кромка может покрываться грязью, ржавчиной и окалиной. И к столь почтенному пробегу она существенно вырастает, возвышаясь над отполированным зеркалом рабочей поверхности диска. И если не измерять диск, то покажется, что он действительно сточился.

Однако, взяв в руки любой острый предмет, этот налет времени легко счистить. А толщина дисков внезапно для работника СТО окажется такой, что на них еще ездить и ездить.

В общем, если сами не разбираетесь в вопросе, то не стоит слепо верить тому, что вам рассказывают в автосервисе. Перед тем, как туда ехать, лучше посоветоваться с более опытными коллегами-водителями, среди которых гарантированно найдутся те, кто самостоятельно проводит техническое обслуживание своего автомобиля. А если таковых в вашем кругу общения нет,то стоит заехать на пару любых сторонних сервисов, где, сообщив, что собираетесь ехать на ТО и боитесь развода со стороны алчных работников, можно попросить, чтобы там оценили состояние тормозных дисков.

Поверьте, многие из гаражных мастеров еще не утратили человечность, и всегда пойдут навстречу неопытному автовладельцу. В конце концов, любой водитель может стать их потенциальным клиентом.