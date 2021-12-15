Как организовать свою зарядную станцию для электромобиля

В странах северной Европы, например, в Норвегии, Исландии, Нидерландах, Финляндии, «электрички» уже составляют серьезную конкуренцию машинам с традиционными ДВС. Так, согласно статистике, даже в непростом для экономики 2020 году в Европе впервые было продано 1 395 000 (рост +37%) электромобилей. Это, кстати, больше, чем реализовано за аналогичный период в Китае — 1 337 000 единиц (рост +12%). Буквально через несколько лет бензиновые и дизельные автомобили могут оказаться в меньшинстве. Власти Евросоюза уже с 2026 года планируют… прекратить продажи автомобилей с ДВС. И этому можно верить, ведь лидеры мировой автоиндустрии заявляют, что в 2025 году каждый второй, выпускаемый в мире легковой автомобиль, будет на электротяге!
Несмотря на то, что в России электромобили только набирают популярность — на 1 января 2021 года у нас было зарегистрировано 10836 электромобилей (данные агентства «АВТОСТАТ»), 63% граждан, интересующихся автомобилями, (по данным Forbes) рассматривают возможность покупки электромобиля. В основном это жители крупных и средних городов с развитой дорожной инфраструктурой. На выпады скептиков про «каплю в море» скажем, что если сравнить со статистикой годом ранее, то парк электрокаров в РФ вырос на 71%. А это уже более точно отражает общую тенденцию развития направления.
Одним из сдерживающих факторов более активного распространения электротранспорта респонденты отмечают отсутствие сети зарядных станций. С этим доводом «против» мы не можем не согласиться. Но ситуация меняется также стремительно, как и растет число электромобилей.
Так, на российском рынке уже сегодня есть готовые решения по зарядке личного, корпоративного и коммерческого транспорта. Например, интересное предложение представила отечественная компания DUNOBIL POWER©, которая одной из первых вывела на рынок России высококачественные автомобильные индивидуальные зарядные станции.
Причем, в линейке имеются даже портативные зарядные станции Dunobil Power Portativ мощностью 3,5 и 7kW, предназначенные для подключения питания от бытовой сети напряжением 220 Вольт. Это герметичный, небольшой по габаритам блок с управляющей зарядом аккумуляторов электроникой. От блока идут два кабеля: один оснащен стандартным разъемом для подключения к гнезду зарядки электромобиля, а на другом смонтирован привычный штекер под бытовую розетку. Устройство имеет такие важные опции как: установка времени заряда, напряжения и задержки старта. Благодаря небольшим габаритам, «зарядник» легко можно возить с собой в автомобиле.
Для организации же «точек» зарядки аккумуляторов электромобилей на территориях офисов, имеющих собственную парковку или организованных площадок у жилых домов, есть стационарные одно- и трехфазные зарядные станции Dunobil Power Heim Weib и Schwarz серий, которые предполагают монтаж блока управляемой электроники в безопасном месте.
Таким может быть как стена здания, так и отдельно стоящая колонна, возле которой располагаются «заряжаемые» автомобили. Данные «зарядники» можно с успехом устанавливать в коттеджных поселках, где создается инфраструктура «для своих».
Также их можно смонтировать на паркингах крупных торгово-развлекательных, культурных и спортивных центров, вокзалах, аэропортах и т. д. А если речь идет о частном домовладении и семьях, в которых несколько авто, то грамотно организованная зарядная точка для электромобилей удачно впишется в интерьер личного гаража.
Продукция DUNOBIL POWER© будет представлена на Форуме «Инновации в транспорте», проводимого 20 декабря Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентством Инноваций Москвы.