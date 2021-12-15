Как организовать свою зарядную станцию для электромобиля

Несмотря на то, что в России электромобили только набирают популярность — на 1 января 2021 года у нас было зарегистрировано 10836 электромобилей (данные агентства «АВТОСТАТ»), 63% граждан, интересующихся автомобилями, (по данным Forbes) рассматривают возможность покупки электромобиля. В основном это жители крупных и средних городов с развитой дорожной инфраструктурой. На выпады скептиков про «каплю в море» скажем, что если сравнить со статистикой годом ранее, то парк электрокаров в РФ вырос на 71%. А это уже более точно отражает общую тенденцию развития направления.

Одним из сдерживающих факторов более активного распространения электротранспорта респонденты отмечают отсутствие сети зарядных станций. С этим доводом «против» мы не можем не согласиться. Но ситуация меняется также стремительно, как и растет число электромобилей.

Так, на российском рынке уже сегодня есть готовые решения по зарядке личного, корпоративного и коммерческого транспорта. Например, интересное предложение представила отечественная компания DUNOBIL POWER©, которая одной из первых вывела на рынок России высококачественные автомобильные индивидуальные зарядные станции.