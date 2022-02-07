«Внимание, акция»: чем на самом деле опасны уцененные автозапчасти

Простая, казалось бы, операция — покупка нового генератора или стартера, тормозного суппорта или любой другой железки стремительно становится конкурсом без победителя: аналогов нет, оригинал нужно ждать, а сроки и цены не могут предсказать даже провидцы. Товары есть в единичном количестве, заказать можно только по предоплате, которая «в случае чего» вернется на карту в течение 30 дней. Естественно, «в случае чего» и происходит — оборотных средств сегодня не хватает многим предпринимателям. А платит, как водится, покупатель.
Вместе с тем, во многих магазинах и магазинчиках все чаще мелькает новый, ранее не столь популярный товар, помеченный магической наклейкой «уценка». Продавцы «на голубом глазу» отвечают, что коробка порвана или утеряна, повреждена. Да и зачем платить за упаковку! Выгодная сделка, намечается, однако!
В такой момент часто забывается, что скупой платит дважды, а бесплатный сыр — только в мышеловке. Представленные уцененные запчасти, как правило, попадают на прилавок от двух поставщиков: китайский контрафакт, который очень похож, а разница — в той самой коробке, либо восстановленная деталь. В России считается, что восстановленная или отремонтированная запчасть должна быть грязной, поцарапанной или ржавой. Но это не так.
Рынок уже подогрет настолько, что даже в гаражных мастерских и прочих подвалах появились не только пескоструйные аппараты, но и станки по ультразвуковой очистке. «Отпесочив» железку, ее опускают в ванну с ультразвуком, который возвращают ей фактически первозданный вид. Блестеть будет, аки новая! А что там внутри — царапины, трещины, задиры, труха — ни один покупатель с первого взгляда не распознает.
Самый распространенный «восстановленный» элемент — тормозные механизмы. Во-первых, суппорт и скоба практически не имеют износа, а направляющие, поршень и резинки можно и заменить. Теперь считаем арифметику: тормозной суппорт на барахолке можно купить за тысячу рублей, еще от 250 до 750 — ремкомплект. Самый дешевый, естественно, китайский. Он должен выглядеть, а не работать. Поставь операцию на поток — цена еще упадет.
А вот «уцененный» суппорт в сборе на рынке или в интернет-магазинчике уже будет стоить от 4 000 рублей. А ведь есть и дорогие модели: та же Honda Civic попросит не менее 7 000 рублей, а если речь идет про Accord — все 15 000. Одним словом, есть, где заработать. А ведь это только один пример.
Дефицит во все времена приводил к образованию «черного рынка», где можно купить все, но без обязательств со стороны продавца. Стремление сэкономить на спичках и собственном автомобиле (читай — собственной безопасности), приведет исключительно к дополнительным тратам и повторной оплате детали и работы. Чудес не бывает. Особенно сейчас.