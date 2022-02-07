«Внимание, акция»: чем на самом деле опасны уцененные автозапчасти

Простая, казалось бы, операция — покупка нового генератора или стартера, тормозного суппорта или любой другой железки стремительно становится конкурсом без победителя: аналогов нет, оригинал нужно ждать, а сроки и цены не могут предсказать даже провидцы. Товары есть в единичном количестве, заказать можно только по предоплате, которая «в случае чего» вернется на карту в течение 30 дней. Естественно, «в случае чего» и происходит — оборотных средств сегодня не хватает многим предпринимателям. А платит, как водится, покупатель.

Вместе с тем, во многих магазинах и магазинчиках все чаще мелькает новый, ранее не столь популярный товар, помеченный магической наклейкой «уценка». Продавцы «на голубом глазу» отвечают, что коробка порвана или утеряна, повреждена. Да и зачем платить за упаковку! Выгодная сделка, намечается, однако!

В такой момент часто забывается, что скупой платит дважды, а бесплатный сыр — только в мышеловке. Представленные уцененные запчасти, как правило, попадают на прилавок от двух поставщиков: китайский контрафакт, который очень похож, а разница — в той самой коробке, либо восстановленная деталь. В России считается, что восстановленная или отремонтированная запчасть должна быть грязной, поцарапанной или ржавой. Но это не так.