Качественные с виду неоригинальные запчасти могут быть опасными

В руки инженеров Ульяновского моторного завода попал маховик, позиционируемый как аналог оригинальной детали УМЗ 4173.1005115−20, устанавливаемой на моторы популярных у отечественных перевозчиков ГАЗелей. Рассматриваемая нами запчасть достаточно востребована. Судите сами, если машина эксплуатируется «в хвост и гриву» (как и положено коммерческому транспорту), преимущественно в городе, где из-за плотного трафика движения количество переключений передач и соответственно выжимов сцепления огромно, то износ контактирующей с фрикционной накладкой поверхности маховика может оказаться критическим уже после пары замен сцепления. Тот, кто перегружает машину, предпочитает активный стиль вождения, имеет все шансы и вовсе спалить сцепление, нанести тем самым непоправимый вред маховику, который является составляющей частью узла.
Словом, производителям альтернативных запасных частей выгодно предлагать на рынке свою продукцию. А вот владельцам машин замена оригинальной детали на некачественную альтернативную может принести убытки. Почему? Изучим отчет заводских экспертов по соответствию конструкторской документации упомянутого выше маховика.
Начнем с массы изделия. Альтернативный маховик легче оригинального практически на килограмм. Это дает его производителю экономию материала, но негативно отражается на работе мотора, ведь при расчете моментов инерции учитываются массы всех движущихся деталей ДВС и маховика в частности. Но это еще полбеды. Производитель альтернативной детали не выдержал размеры заводского чертежа, что стало причиной возникновения сильного дисбаланса, который в десять(!) раз превысил допустимый по требованию конструкторской документации. А это автоматически приводит к возникновению высокой нагрузки на подшипники коленчатого вала и снижению их ресурса.
Про то, что мотор будет работать неровно, мы даже не говорим. Как показали замеры, плоскость посадочной поверхности маховика к коленчатому валу выполнена с наклоном из-за чего маховик будет описывать «восьмерку» при вращении. А это, в свою очередь, приведет к повышенной нагрузке на упорные полукольца, которые ограничивают перемещение коленвала в продольном направлении. Данные конструктивные элементы и в штатном режиме воспринимают приличные нагрузки в момент выжима сцепления. Вызвала нарекание у экспертов и чистота обработки поверхности. В частности, шероховатость плоскости по которой работает фрикционная накладка ведомого диска сцепления, оказалась завышена вдвое. Добиться плавной передачи крутящего момента в данном случае не поучится, а возникающие ударные нагрузки сократят ресурс других деталей и агрегатов трансмиссии. В частности пострадают игольчатые подшипники вилок карданного вала и его шлицевое соединение.
Интересные результаты дал замер твердости зубьев венца маховика. Они оказались мало что «сырыми», так еще и для изготовления венца был использован неподходящий по составу материал! Неудивительно, что закаленная по технологии шестерня стартера быстро их деформирует, что приведет в дальнейшем к проблемам с зацеплением зубчатой пары и осложнит пуск мотора.
А теперь ответьте — нужны ли вам запчасти, которые приведут к поломке машины? Однозначно нет, тем более что оригинальные и, априори, качественные, соответствующие конструкторской документации, детали от отечественного автопроизводителя наименее подвержены влиянию рыночных колебаний.