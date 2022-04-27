Качественные с виду неоригинальные запчасти могут быть опасными

Начнем с массы изделия. Альтернативный маховик легче оригинального практически на килограмм. Это дает его производителю экономию материала, но негативно отражается на работе мотора, ведь при расчете моментов инерции учитываются массы всех движущихся деталей ДВС и маховика в частности. Но это еще полбеды. Производитель альтернативной детали не выдержал размеры заводского чертежа, что стало причиной возникновения сильного дисбаланса, который в десять(!) раз превысил допустимый по требованию конструкторской документации. А это автоматически приводит к возникновению высокой нагрузки на подшипники коленчатого вала и снижению их ресурса.

Про то, что мотор будет работать неровно, мы даже не говорим. Как показали замеры, плоскость посадочной поверхности маховика к коленчатому валу выполнена с наклоном из-за чего маховик будет описывать «восьмерку» при вращении. А это, в свою очередь, приведет к повышенной нагрузке на упорные полукольца, которые ограничивают перемещение коленвала в продольном направлении. Данные конструктивные элементы и в штатном режиме воспринимают приличные нагрузки в момент выжима сцепления. Вызвала нарекание у экспертов и чистота обработки поверхности. В частности, шероховатость плоскости по которой работает фрикционная накладка ведомого диска сцепления, оказалась завышена вдвое. Добиться плавной передачи крутящего момента в данном случае не поучится, а возникающие ударные нагрузки сократят ресурс других деталей и агрегатов трансмиссии. В частности пострадают игольчатые подшипники вилок карданного вала и его шлицевое соединение.